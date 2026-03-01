Un nuevo proyecto de ley en California pretende transformar la experiencia de sufragio para sus habitantes, pues pretende implementar restricciones estrictas sobre la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) . La iniciativa surge como una estrategia para garantizar que todos sus ciudadanos, sin importar su situación migratoria, puedan ejercer su derecho a votar sin temor alguno. En los siguientes párrafos, te quiero revelar más detalles sobre esta medida que impactará el panorama electoral y en qué fechas será implementada.

La propuesta legislativa se impulsa mediante dos iniciativas principales: SB 884 y SB 73. Ambas fueron presentadas por los legisladores demócratas Tom Umberg y Sabrina Cervantes.

De acuerdo al documento oficial, se busca reforzar la seguridad del sistema electoral en California y facilitar la participación de los votantes, estableciendo medidas de protección ciudadana ante posibles excesos de las autoridades migratorias.

Los agentes de ICE tienen un solo objetivo: capturar a la mayor cantidad de inmigrantes que consideren "ilegales". (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Tal como se detalla en la sección 404, los oficiales federales de control migratorio tienen prohibido en realizar intervenciones o acciones propias de su cargo en un área de 200 pies de los centros de votación.

El proyecto de ley surge ante el accionar de la administración actual por evitar cualquier presencia de inmigrante legal en algún centro de votación del país

El propio Donald Trump pretende que los futuros comicios en el país sean “nacionalizados”; además, el FBI y el Departamento de Justicia manifestaron su intención de acceder a los datos electorales estatales. También se suman las peticiones de Steve Bannon para movilizar personal militar y agentes de ICE hacia los centros de sufragio.

Con este nuevo proyecto de ley, los agentes federales no podrán ejercer sus funciones en los exteriores de algún centro de votación en California. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo entrará en vigor esta nueva disposición electoral en California

La prohibición de ejecutar leyes de inmigración en los sufragios de California quedaron definidos en la última versión del proyecto de ley SB 884, enmendado por el Senado el 19 de febrero del 2026. La normativa establece un nuevo capítulo en el Código Electoral que estará vigente en los sufragios de 2026, 2027 y 2028.

Eso sí, existirá una excepción y será en las elecciones primarias estatales programadas para el próximo 2 de junio del 2026.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!