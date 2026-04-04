En caso residas en Nueva York y poseas una mascota en tu hogar, podrás percibir un ingreso económico cuando menos lo imagines. Sucede que se ha presentado un proyecto de ley que pretende otorgar créditos fiscales a las personas que tengan en su cuidado algún animal doméstico . ¿Cuál es el fundamento de esta nueva propuesta legislativa y quiénes serían los beneficiados con este incentivo? Todos los detalles los sabrás en los siguientes párrafos.

Muchas familias que residen en distintas comunidades del estado de Nueva York crían algún animal doméstico. Sin embargo, el alto costo de vida representa un desafío para los dueños , ya que se trata de un gasto adicional a sus cuentas pendientes.

Cualquier tipo de mascota no solo necesita un buen cuidado o adecuada alimentación, también requiere de revisión médica o atenderse en casos de emergencia, lo cual no suele ser barato para muchas familias.

Por esa razón, se presentó este proyecto de ley ante la Asamblea del Estados de Nueva York con la finalidad de aliviar esta carga económica. Entonces, en caso de aprobarse, los dueños de mascotas podrían solicitar créditos por los gastos incurridos en el 2026 para un máximo de dos animales.

La finalidad de esta propuesta legislativa es aliviar los gastos económicos en los dueños de mascotas en Nueva York. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué tipos de mascotas accederán a estos créditos fiscales en Nueva York

Esta propuesta legislativa señala que este beneficio estará disponible para todo neoyorquino que posea una ‘mascota doméstica’. Este término se refiere específicamente a todo perro o gato que sea mantenido esencialmente con el propósito de ofrecer compañía en el hogar.

Entonces, de concretarse esta iniciativa, la persona tendrá que demostrar pruebas de propiedad y documentación de gastos reales para cuidar a su mascota. De esa manera, las autoridades competentes evaluarán para otorgar la solicitud del crédito.

De aprobarse este proyecto de ley, beneficiará considerablemente a los dueños de perros o mascotas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuánto dinero podría recibir cada mascota

Los propietarios podrían acceder a créditos de hasta $150 por mascota para solventar los gastos básicos. Esta asistencia financiera está destinada a la alimentación, correas, productos de higiene y otros artículos esenciales para el buen cuidado del animal.

Es más, se puede otorgar $300 más destinados a servicios médicos o veterinarios, tales como revisiones anuales, fármacos y cuidados de urgencia. Eso sí, la ayuda económica cuenta con un tope máximo anual de $900.

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