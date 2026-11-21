Con la llegada de Black Friday y sus tentadoras ofertas, muchos ciudadanos estadounidenses e inmigrantes tienen pensado en solicitar un préstamo para aprovecharlas; sin embargo, se trata de un riesgo importante que puede afectarte considerablemente y no necesariamente con deudas. A continuación, te explicaré a mayor detalle sobre esta valiosa información.

Los principales supermercados y minoristas de EE. UU. ofrecerán descuentos —de manera presencial y online— de hasta 50% debido a este evento comercial; es así que muchos compradores tratarán de aprovechar estas ofertas.

Algunos contarán con el dinero necesario para adquirir artículos o servicios a buen precio, mientras que otros analizarán obtener un préstamo. Esto último puede representar un riesgo si no se toman las precauciones necesarias.

Millones de personas tratarán de aprovechar los descuentos ofrecidos durante el Black Friday. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué riesgo implica solicitar un préstamo en EE. UU. para aprovechar el Black Friday

Recientemente, Better Business Bureau (BBB, por sus siglas en inglés) alertó sobre un incremento de estafas relacionadas con préstamos personales durante este 2026. Seguramente te haces la siguiente pregunta: “¿Cómo me pueden estafar si solicitaré dinero?“. Déjame explicarte.

Según esta organización, la persona interesada por recibir un préstamo puede recibir un llamado o un mensaje de texto para que se le ofrezca un crédito que, de manera falsa, figura como aprobado.

En ese momento, el operador puede solicitar algunos datos con el propósito de liberar esos fondos, pero se trataría de una mala práctica cuyo fin es obtener información confidencial para cometer fraude o robar la identidad de los clientes.

Los estafadores pueden obtener tu información personal con el cuento del préstamos preaprobado. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué tener en cuenta antes de aceptar un préstamo

Estas estafas no solo pueden ocurrir durante el Black Friday; también se mantiene el riesgo en las fiestas decembrinas. Para evitar estos percances, el BBB lanzó una serie de recomendaciones que puedes aplicar:

No confíes en las ofertas que no solicitaste.

No creas automáticamente en los préstamos preaprobados.

No pagues por una promesa de préstamo.

Cuida tu información personal.

Acude y verifica si el préstamo preaprobado proviene de la institución financiera.