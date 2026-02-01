En el primer mes del 2026, Texas ha presentado variaciones significativas en su clima ; desde temperaturas gélidas y condiciones riesgosas hasta el repunte de los valores térmicos en los últimos días. Si bien los meteorólogo prevén que la calma retornará al Estado de la Estrella Solitaria, han alertado sobre la posibilidad de lluvias en la región. De residir en alguna localidad, es importante que sepas desde cuándo se registrarían estas precipitaciones. A continuación, te brindaré los detalles completos acompañado de los pronósticos que se esperan para la próxima semana.

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , se presentará un ambiente agradable en los condados situados en el norte de Texas durante el presente mes, ya que las temperaturas se irán incrementando ligeramente con el pasar de los días.

Si bien en la mañana de este domingo 1 de febrero se registró un clima frío en esta área, los valores térmicos se regularon pasando el mediodía. Por ejemplo, en Dallas-Fort Worth los termómetros alcanzaron hasta los 59 °F, aunque los vientos fuertes también se hicieron presentes.

Para el presente día, distintas localidades del norte de Texas presentaron un ambiente cálido. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En qué fecha posiblemente se registren lluvias en Texas

Aunque seguramente se presente un ambiente agradable en la semana entrante, los meteorólogos del medio citado señalaron que un frente frío se desplazará por el norte de Texas durante el martes 3 de febrero. Esto permitiría que exista una alta posibilidad de lluvias en la zona ubicadas en el este de la I-35.

A pesar de la aparición de estas precipitaciones en dicho día, el panorama climático de la región será favorable. Las temperaturas alcanzarán máximas de 62 °F, con una sensación térmica de 52 °F; estos valores permitirán a sus residentes que realicen actividades al aire libre.

Para la semana entrante, los valores térmicos en Texas superarán los 59 °F, aunque la sensación térmica sería baja. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Esta buena tendencia climática se mantendrá hasta el cierre de dicha semana. Es más, desde el jueves 5 de febrero los valores estarán por encima de los 63 °F, aunque la sensación térmica permitirá que los ciudadanos sientan un ligero frío.

