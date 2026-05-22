La ciudad de Nueva York está a punto de poner en marcha una medida que promete cambiar la manera en que miles de familias hacen sus compras, especialmente en barrios donde cada dólar cuenta y el carrito de la tienda se siente cada vez más liviano. Después de años marcados por el aumento constante en los precios de los alimentos y por la llamada “shrinkflation” —cuando pagas prácticamente lo mismo, pero el paquete trae menos—, el gobierno municipal confirmó la apertura del primer supermercado público de la ciudad, una iniciativa que busca ofrecer productos básicos a precios mucho más accesibles para trabajadores, inmigrantes y adultos mayores. Para muchas familias latinas del Bronx, de Washington Heights, de Corona o Sunset Park, que ya alternan entre la bodega de la esquina, el comercio grande de cadena y la compra rápida por apps de delivery, este nuevo modelo podría significar volver a llenar la olla sin tener que sacrificar fruta fresca, leche o huevos a fin de mes.

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El proyecto se enmarca dentro del programa N.Y.C. Groceries, con el que la alcaldía quiere abrir una tienda municipal en cada distrito, y ya se convirtió en tema de conversación en grupos de WhatsApp vecinales, en iglesias, en organizaciones comunitarias y hasta en colas de food pantry, donde la preocupación por el costo de la comida es tema de todos los días.

La noticia ya está generando conversación en todo Estados Unidos porque no se trata de un supermercado cualquiera. El proyecto forma parte de un plan impulsado por el alcalde Zohran Mamdani, quien quiere instalar supermercados municipales en los cinco distritos de la ciudad. La idea nace en medio del fuerte malestar de los consumidores por el alto costo de vida y por prácticas como la reducción del tamaño de los productos sin bajar el precio, algo que se siente de forma especial en los hogares con niños, en las familias que envían remesas y en quienes dependen de trabajos por hora para llegar a fin de mes.

Una persona comprando en un supermercado de Nueva York (Foto: AFP) / YUKI IWAMURA

EL PRIMER SUPERMERCADO PÚBLICO ABRIRÁ EN EL BRONX

El primer establecimiento estará ubicado en el sur del Bronx, específicamente dentro de The Peninsula, un gran complejo de viviendas asequibles y espacios de uso mixto situado en la zona de Hunts Point. La elección de la zona no fue casual: es un área clave para la distribución de alimentos de la ciudad, pero al mismo tiempo muchos vecinos tienen acceso limitado a supermercados de servicio completo y dependen de bodegas o pequeños comercios donde los precios suelen ser más altos y hay menos variedad de productos frescos.

El nuevo local tendrá aproximadamente 20,000 pies cuadrados y contará con una inversión cercana a los US$10 millones para su construcción, según los planes municipales. Desde la alcaldía señalan que la tienda también funcionará como ancla económica para el sur del Bronx, con empleos locales y programas comunitarios, incluyendo información sobre beneficios como SNAP/EBT y actividades en español para la comunidad inmigrante.

¿QUÉ PRODUCTOS SERÁN MÁS BARATOS?

Uno de los puntos que más interés está despertando es el precio de los alimentos. Según adelantó la alcaldía, el supermercado ofrecerá importantes descuentos en productos considerados esenciales para el día a día.

Entre los artículos que tendrán precios reducidos se encuentran:

Huevos

Leche

Frutas frescas

Verduras

Productos básicos de alimentación

En cambio, otros productos no esenciales se venderán a precios normales de mercado para mantener el equilibrio financiero del proyecto.

Durante la presentación oficial, Zohran Mamdani defendió la iniciativa con una declaración que rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales: “Esta tienda, y The Peninsula en su conjunto, servirán como prueba física de nuestra convicción de que el gobierno puede ser una fuerza para el bien”.

FECHA PREVISTA DE APERTURA Y EXPANSIÓN A OTROS DISTRITOS

Aunque el proyecto ya fue aprobado oficialmente, los tiempos variarán dependiendo del distrito.

Distrito Ubicación prevista Fecha estimada Bronx Hunts Point (The Peninsula) 2027 Manhattan Cerca de La Marqueta 2029 Brooklyn Pendiente Por confirmar Queens Pendiente Por confirmar Staten Island Pendiente Por confirmar

En el caso de Manhattan, la segunda tienda estará cerca de La Marqueta, el histórico mercado público de East Harlem inaugurado en 1936 y tradicional punto de encuentro de la comunidad latina, especialmente puertorriqueña. Mientras tanto, la ciudad ya abrió el portal “NYC Groceries Sites” para que propietarios de locales en Brooklyn, Queens y Staten Island propongan espacios aptos para futuras tiendas. La administración ha dicho que priorizará, cuando sea posible, terrenos o edificios de propiedad pública, lo que podría acelerar los plazos en algunos barrios.

EL AUMENTO DE LOS ALIMENTOS ACELERÓ EL PROYECTO

El contexto económico explica gran parte del entusiasmo que rodea esta propuesta. En la última década, los precios relacionados con la alimentación en el área metropolitana de Nueva York subieron más de 50%, por encima del promedio nacional, según reportes recientes sobre el costo de vida. En los últimos años, el área de Nueva York-Newark-Jersey City también ha registrado uno de los mayores incrementos en precios de comestibles del país, lo que ha golpeado fuerte a los hogares de ingresos bajos y medios.

A eso se suma la llamada “shrinkflation”, una práctica cada vez más criticada en Estados Unidos en la que los consumidores pagan prácticamente lo mismo, pero reciben menos cantidad de producto, algo que organizaciones de defensa del consumidor vienen denunciando desde hace varios años. En barrios con alta presencia latina, esto se traduce en cambios concretos: envases más pequeños de arroz, aceite, leche o snacks que ya no alcanzan para la misma cantidad de comidas en casa.

Durante un acto realizado en el Bronx, el alcalde también dejó otra frase que está dando mucho de qué hablar: “Creo que nueve palabras más aterradoras son en realidad: ‘Trabajé todo el día y no puedo alimentar a mi familia’”.

EL PROYECTO TAMBIÉN ENFRENTA CRÍTICAS

Aunque muchas familias ven el plan como un alivio para el bolsillo, no todos están de acuerdo con la idea de supermercados financiados por el gobierno. Diversos propietarios de bodegas y pequeños comercios aseguran que la iniciativa podría perjudicar seriamente a negocios que llevan décadas funcionando en los barrios y que cumplen un rol social, especialmente en comunidades latinas donde la bodega es también punto de encuentro y de información.

Uno de los críticos más visibles ha sido Francisco Marte, director del Grupo de Bodegas y Pequeñas Empresas de Nueva York, quien declaró: “Están usando nuestros impuestos para competir con nosotros. Olvidan que siempre somos los primeros en servir a la comunidad”.

Frente a esas críticas, el alcalde aclaró que los supermercados municipales no venderán productos que suelen generar mayores ganancias para las bodegas, como tabaco o billetes de lotería, y que el objetivo es complementar, no reemplazar, el comercio de proximidad. También se han abierto canales de diálogo con asociaciones de comerciantes para explorar posibles colaboraciones en abastecimiento y programas conjuntos.

¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR PARA LA COMUNIDAD LATINA DE NYC?

Acceso más estable a ingredientes frescos: para muchas familias latinas, poder comprar frutas, verduras y lácteos con descuento ayuda a mantener recetas tradicionales —desde un sancocho dominicano o un locrio, hasta pupusas, tamales o un buen arroz con habichuelas— sin tener que “recortar” ingredientes.

Respiro para quienes viven al día: trabajadores de delivery, construcción, limpieza, restaurantes, hospitales y otros servicios, que muchas veces cobran por hora y combinan varios trabajos, podrían encontrar en estas tiendas una opción más previsible para hacer la compra grande del mes.

Complemento a la bodega de barrio: en la práctica, muchos hogares seguirán yendo a la bodega de la esquina para lo urgente (un galón de leche, pan, una recarga de MetroCard o una tarjeta telefónica) y usarán el supermercado municipal para comprar en volumen lo básico y fresco.

Puerta de entrada a otros recursos: las autoridades han señalado que estos espacios podrían servir también para conectar a los vecinos con programas de ayuda alimentaria, asesoría en beneficios públicos y campañas de salud, con materiales disponibles en inglés y en español.

¿QUÉ SIGUE Y CÓMO PARTICIPAR?

Propietarios de locales interesados pueden registrarse en el portal “N.Y.C. Groceries” para proponer espacios potenciales en Brooklyn, Queens y Staten Island.

Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos han sido invitados a participar en el diseño de las futuras ubicaciones, aportando datos sobre los llamados “desiertos alimentarios” y las zonas con mayores niveles de inseguridad alimentaria.

La ciudad espera publicar métricas de impacto una vez que la primera tienda esté en funcionamiento, incluyendo ahorro promedio para los hogares, número de clientes atendidos y combinación entre compras con efectivo, tarjeta y beneficios como SNAP/EBT.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

Por ahora, el proyecto avanza y ya se consolidó como uno de los temas más comentados dentro de la política local de Nueva York. Muchos lo ven como un experimento que podría transformar la manera en que las grandes ciudades enfrentan el problema del acceso a alimentos económicos, especialmente en barrios donde la comunidad latina lleva décadas sosteniendo la vida del barrio con su trabajo, su cocina y sus redes de apoyo.

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