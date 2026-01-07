El clima invernal se complica cada vez más en Estados Unidos y es que la primera tormenta transcontinental de 2026 está en camino y una de las zonas más afectadas será Nueva York. Si eres de los que esta segunda semana de enero decidió pasarla conociendo Times Square, paseando por Central Park o Manhattan, es importante que sepas qué te depara el pronóstico del tiempo para no equivocarte con el abrigo, ya que se prevé lluvias intensas y vientos fuertes. Ante este panorama, aquí te comparto lo que se conoce hasta ahora, ya que si eres residente o turista es vital estar al tanto de cuándo comenzará a formarse y qué medidas de precaución tomar para evitar complicaciones en tu camino al trabajo o viajes por carretera.

Cuándo comenzará a formarse la primera tormenta transcontinental de 2026

Según alertó el Centro de Pronóstico FOX, la tormenta comenzará a tomar forma el jueves 08 de enero y se desplazará de oeste a este, trayendo consigo el potencial de lluvias intensas y vientos fuertes en varias regiones del país.

Su origen se dará por una baja de corte que se encuentra estancada sobre el Pacífico y será arrastrada por la corriente hacia las Montañas Rocosas antes de avanzar hacia el centro y noreste del país.

La tormenta comenzará a tomar forma el jueves y se desplazará de oeste a este. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Cuándo impactará la primera tormenta transcontinental de 2026 a Nueva York

Lo días clave para la ciudad de los rascacielos serán el viernes 09 y sábado 10 de enero y, a medida que la tormenta se desplaza hacia el noreste, el pronóstico anuncia una jornada de lluvias fuertes.

Estas precipitaciones podrían durar todo el fin de semana y hay alta posibilidad de tormentas eléctricas y vientos intensos.

Según el Centro de Pronóstico FOX, el frente frío asociado con la tormenta se moverá por delante de la baja presión, lo que traerá condiciones invernales a varias regiones.

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Maine podrían enfrentar lluvias fuertes y vientos ráfagas, lo que generaría dificultades en el tránsito y posibles interrupciones en los servicios.

La primera tormenta transcontinental traerá lluvias intensas y vientos fuertes en varias regiones del país. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Primera tormenta transcontinental de 2026 afectará otras zonas de EE.UU.

El sur de Estados Unidos también se verá afectado y se pronostica riesgo de condiciones severas, como ráfagas de viento, granizo y tornados en el Alto Medio Oeste.

Las áreas de los valles del Bajo Mississippi y Tennessee estarán bajo la amenaza más directa de tormentas severas este viernes, mientras que estados como Arkansas, Mississippi, Luisiana y Alabama también podrían ser golpeados por esta potente tormenta.

