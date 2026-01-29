Casi 2.000 productos fueron retirados del mercado estadounidense debido a la posible presencia de contaminación por roedores y aves. La alerta generó preocupación porque incluye artículos de consumo cotidiano, con artículos que van desde alimentos diarios hasta productos de higiene y medicamentos. La empresa Gold Star Distribution, Inc. anunció el retiro de miles de productos de comida, alimentos para mascotas, artículos de belleza y fármacos que fueron distribuidos en tres estados, según un aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro comenzó el 26 de diciembre, luego de que la FDA determinara que la planta de la compañía en Minneapolis operaba en “condiciones insalubres, incluida la presencia de excremento de roedores, orina de roedores y heces de aves”.

Lo anterior implica que los productos pudieron haber estado en contacto con superficies contaminadas por partículas en el aire provenientes de desechos animales, lo que podría provocar enfermedades como salmonela o leptospirosis.

Entre los artículos afectados hay alimentos, bebidas, cosméticos, productos para mascotas y medicamentos de marcas populares. (Foto: AFP)

La revista People señala que, el 22 de enero, la FDA clasificó este retiro como Clase II, lo que significa que el uso de estos productos “puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota”, según explica el propio organismo.

Los productos afectados fueron distribuidos en tiendas de Indiana, Minnesota y Dakota del Norte. La FDA publicó además una lista específica de comercios implicados, disponible en su sitio web oficial.

La variedad de artículos incluidos en el retiro es muy amplia: abarca cosméticos, medicamentos, alimentos para mascotas, productos para el hogar y alimentos y bebidas.

La agencia clasificó el retiro como Clase II, lo que implica que los efectos en la salud serían temporales o reversibles en la mayoría de los casos. (Foto: AFP)

Entre los productos mencionados figuran dulces como Jolly Ranchers, Skittles. Nutella y Sour Patch Kids; snacks como Pringles y Takis; cereales como Cheerios y Rice Krispies de Kellogg’s; y bebidas como Gatorade, Coca-Cola, Smart Water y Arizona Iced Tea. También aparecen productos básicos de despensa como ketchup Heinz, aceite Crisco y ramas de canela.

Otros artículos retirados incluyen Pepto Bismol, desodorantes Axe, hisopos Q-Tip, comida para gatos Fancy Feast y rasuradoras Gillette. La empresa recomendó a los consumidores que compraron estos productos que “destruyan los productos lo antes posible”.

La empresa recomendó a los consumidores desechar los productos incluidos en la alerta. (Foto: AFP)

La FDA clasifica los retiros de productos en tres clases

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) clasifica los retiros de productos (recalls) en tres categorías, dependiendo del nivel de riesgo que representen para la salud pública:

Clase I (Riesgo Grave): Es la categoría más urgente. Se emite cuando existe una probabilidad razonable de que el uso o exposición al producto cause consecuencias graves para la salud o la muerte. (Ejemplo: presencia de Listeria en alimentos o un error de etiquetado en un alérgeno mortal).

Clase II (Riesgo Moderado): El producto puede causar problemas de salud temporales o médicamente reversibles. La probabilidad de consecuencias graves es remota. (Ejemplo: una medicina que tiene una potencia ligeramente menor a la declarada).

Clase III (Riesgo Bajo): Es poco probable que el uso o exposición al producto cause alguna consecuencia adversa para la salud. Se retira por violaciones de las normas de etiquetado o fabricación. (Ejemplo: un error en el diseño del empaque que no afecta el contenido).

