Una decisión sumamente importante para cualquier familia que radica en Estados Unidos es la elección un buen hospital para atenderse ante cualquier tipo de emergencia sanitaria. Si bien este país cuenta con una infraestructura de salud de alto nivel, ciertos estados han logrado elevar sus estándares por encima del promedio. Éstos no solo cuentan con una gran tecnología, sino con protocolos que reducen cualquier tipo de riesgo y brindan confianza a cualquier paciente. En esta nota, te revelaré cuáles son las regiones que lideran el sector sanitario en el territorio estadounidense.

La plataforma Healthgrades, especializada en la búsqueda de profesionales y centros de salud, presentó recientemente los Patient Safety Excellense Awards 2026. En esta edición, se reconoció a 438 hospitales que están distribuidos en 40 estados del país.

Estos centros médicos han sido galardonados por su desempeño sobresaliente en atención a sus pacientes. Con esta lista, los ciudadanos de este país podrán verificar qué proveedores de atención médica ofrecen un servicio de alta calidad.

Según el reporte, 40 estados del país cuenta con hospitales que brindan un servicio adecuado para sus habitantes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuáles son los 5 estados que cuentan con hospitales más seguros para los habitantes de EE.UU.

El mayor número de hospitales que recibieron este distintivo provienen de los estados de Texas, Florida, California, Ohio y Pensilvania, ya que destacaron por su excelencia sanitaria, logrando posicionar entre 21 y 62 instituciones médicas cada una.

Según lo señalado por Healthgrades, los hospitales galardonados perteneciente a la jurisdicciones anteriormente mencionadas presentan un promedio bajo de que sus pacientes estén expuestos a riesgos de incidentes de seguridad, tales como:

Sufrir una caída intrahospitalaria que resulte en una fractura.

Sufrir un colapso pulmonar relacionado con procedimientos.

Desarrollar infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéteres.

Desarrollar úlceras por presión.

Es importante señalar que aproximadamente el 30% de los hospitales condecorados ingresaron por primera vez a este ranking, un hecho que pone en evidencia los cambios en el rendimiento y los protocolos de seguridad de los centros de salud en este país.

Los estados de Texas, Florida, California, Ohio y Pensilvania cuentan con hospitales de alta calidad, según el reporte de Healthgrades. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. no cuentan con algún hospital en esta lista

Un total de diez estados, junto al distrito de Columbia, quedaron fuera de este ranking, ya que no registraron ni un solo hospital. Estos son Alabama, Alaska, Delaware, Iowa, Maine, las Dakotas, Vermont, Washington, Virginia Occidental y Wyoming.

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