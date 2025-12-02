En los últimos meses, muchas personas que viven en Nueva York han comentado lo complicado que puede ser mantenerse al día con las facturas de energía, especialmente cuando llegan los períodos de mayor consumo. Por eso, cada vez que se abre un nuevo ciclo del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), conviene revisar con calma qué ofrece y quién puede beneficiarse.

Con el invierno y el uso de la calefacción acechando a todos los neoyorkinos, es preciso recordar que HEAP es una iniciativa administrada por la Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) del estado, diseñada para ayudar a los hogares de ingresos bajos o moderados a cubrir gastos de calefacción, electricidad y, en ciertos casos, refrigeración. Y este año, el programa vuelve a incluir beneficios que pueden acercarse a los US$1,000, dependiendo de la situación de cada hogar.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BENEFICIO DE HEAP?

Desde el 1 de diciembre de 2025, el beneficio regular del programa ya está disponible para su solicitud. La elegibilidad depende del ingreso familiar, el tamaño del hogar, la fuente de calefacción utilizada y la presencia de algún miembro considerado vulnerable, como adultos mayores de 60 años, niños menores de 6 o personas con una discapacidad permanente.Además, el hogar puede ser elegible si recibe SNAP, Asistencia Temporal (TA) o SSI Código A.

MONTOS DEL BENEFICIO DE EMERGENCIA

Los montos dependen del tipo de necesidad:

Electricidad para operar equipos de calefacción: US$185

Gas natural: US$400

Gas natural combinado con calefacción: US$585

Electricidad combinada con calefacción: US$585

Combustibles como petróleo, propano o queroseno: US$900

Combustibles no públicos como leña, pellets o carbón: US$635

A esto pueden sumarse incrementos, como US$61 adicionales para hogares dentro del Nivel I de ingresos o US$35 si hay un miembro vulnerable. Con estos ajustes, muchos hogares terminan recibiendo un total cercano a los US$1,000.

Para algunas familias cubrir los gastos calefacción en invierno puede ser difícil (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE INGRESO?

Para orientar mejor, aquí están algunos de los límites de ingreso mensual bruto de HEAP 2025-2026:

Tamaño del hogar Ingreso bruto mensual máximo 1 US$3,473 2 US$4,542 3 US$5,611 4 US$6,680 5 US$7,749 Cada persona adicional +US$687

Quienes estén dentro de este rango pueden solicitar el beneficio sin problema.

¿CÓMO SE SOLICITA EL BENEFICIO REGULAR?

El proceso es relativamente directo. Las opciones de solicitud son:

En línea, a través de myBenefits.ny.gov

En persona, en el Departamento Local de Servicios Sociales (DSS)

Por correo, enviando el formulario LDSS-2921 al DSS correspondiente

En la ciudad de Nueva York, también existe la opción de access.nyc.gov para ciertos componentes del programa

Para evitar contratiempos, es recomendable tener lista la documentación habitual: identificación, comprobantes de ingresos y la factura de energía.

¿QUÉ ES EL BENEFICIO DE EMERGENCIA HEAP?

A partir del 2 de enero de 2026, se habilitará el beneficio de emergencia. Este componente está dirigido a situaciones críticas, como riesgo de desconexión, falta de combustible o notificaciones de suspensión de servicios esenciales para calefacción.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR EL BENEFICIO DE EMERGENCIA?

Los hogares deben demostrar una situación de riesgo inmediato. Además:

El servicio o combustible debe estar apagado o programado para apagarse.

La factura debe estar a nombre de alguien en el hogar.

Los ingresos deben estar dentro de los límites del programa.

Los recursos disponibles deben ser inferiores a US$2,500, o US$3,750 si hay un adulto mayor de 60 años o un menor de 6 en la vivienda.

También califican quienes reciben SNAP, TA o SSI Código A.

¿EXISTE AYUDA PARA AIRE ACONDICIONADO?

Sí. El HEAP Cooling Assistance está programado para abrir el 15 de abril de 2026. Este beneficio permite obtener un aire acondicionado o un ventilador, incluyendo instalación, con límites de hasta US$800 para unidades de ventana o portátiles, y hasta US$1,000 para unidades de pared.

Los requisitos incluyen estar dentro del límite de ingresos, no tener un aire acondicionado funcional o tener uno con más de cinco años, y vivir con una persona vulnerable o con una condición médica agravada por el calor extremo. También califican quienes ya recibieron un beneficio regular HEAP superior a US$21 ese mismo año.

Las solicitudes pueden hacerse por teléfono, en persona en el contacto local de HEAP, o —en el caso de la ciudad de Nueva York— a través de access.nyc.gov.Los hogares deben presentar la documentación requerida y vivir en una vivienda considerada elegible.

¿TIENES MÁS DUDAS?

Para resolver dudas o verificar requisitos específicos, el punto de contacto recomendado es la oficina local de HEAP. También está disponible la línea directa de OTDA al 1-800-342-3009, donde se puede obtener orientación sobre el proceso y los calendarios del programa.

Las deudas de los ciudadanos de Nueva York pueden ser muy altas y dejar estragos en los servicios básicos en las familias (Foto: Freepik)

