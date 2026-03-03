Desde Medi-Cal ampliado hasta clínicas comunitarias y líneas de salud mental, así funciona la red de apoyo médico para inmigrantes en el condado de Los Ángeles (Foto referencial: Freepik)
Desde Medi-Cal ampliado hasta clínicas comunitarias y líneas de salud mental, así funciona la red de apoyo médico para inmigrantes en el condado de Los Ángeles (Foto referencial: Freepik)
Judith Vicente
Judith Vicente

En el hay varios programas y recursos de salud pensados para inmigrantes, incluidos quienes no tienen estatus migratorio regular. Pese a ello, muchas personas desconocen cuáles son, cómo funcionan y si califican para recibir ayuda, por lo que no solicitan beneficios ni tratamientos a tiempo y, en muchos casos, terminan postergando o evitando ir al médico. Esta situación se agrava cuando existe miedo a que la información que den en clínicas u hospitales pueda afectar su estatus migratorio o su futuro en el país, lo que genera desconfianza y nuevas barreras para acceder a la atención. Ante la falta de información, en esta nota te contamos a dónde puedes acudir si necesitas atención médica en esta ciudad.

Las autoridades del condado de Los Ángeles ofrecen cobertura médica, salud mental y apoyo legal-médico para inmigrantes, pero pocos saben cómo acceder a estos recursos (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS Y RECURSOS DE SALUD EN LOS ÁNGELES?

En California, hay un programa de atención médica principal a la que pueden acceder los migrantes:

  • Medi-Cal ampliado en California: muchas personas inmigrantes de bajos ingresos (incluidos adultos sin estatus regular en ciertos rangos de edad) pueden acceder a Medi-Cal completo o restringido. A partir de este 2026 cambiaron algunas reglas para nuevos adultos indocumentados, pero quienes ya están inscritos pueden mantener su cobertura si renuevan a tiempo.

Programas específicos para inmigrantes sin seguro

  • My Health LA / clínicas comunitarias vinculadas: ofrecen atención primaria y preventiva gratis o de muy bajo costo a residentes de bajos ingresos sin seguro. No se exige estatus migratorio legal para recibir atención.
  • Restricted Medi-Cal y otros programas del condado: quienes no califican a Medi-Cal completo, hay una cobertura limitada para emergencias y embarazo, y otros programas de apoyo como Ability to Pay, Healthy Kids (niños 0–5) y planes de prepago del condado.

Departamentos y clínicas del condado

  • LA Health Services (DHS): es un sistema de hospitales y clínicas del condado que brinda servicios independientemente del estatus migratorio. Por lo tanto, el condado declara sus instalaciones como “lugares sensibles” y no colabora con ICE para hacer operativos de inmigración.
  • Department of Public Health (DPH): son clínicas de salud pública que ofrecen vacunas, controles y otros servicios preventivos abiertos a la comunidad, incluyendo inmigrantes.
  • County medical facilities: son hospitales y centros médicos del condado que proveen atención de emergencia y servicios especializados a personas sin seguro y de bajos ingresos, incluidos inmigrantes.

Salud mental y apoyo legal-médico

  • Department of Mental Health (DMH): es una línea de acceso para crisis de salud mental y servicios continuos, que está disponible para residentes del condado sin importar su situación migratoria.
  • Mental Health Advocacy Services: se trata de una organización que asesora sobre elegibilidad a Medi-Cal y otros programas, con enfoque en personas inmigrantes que temen ser una “carga pública” o tener otras consecuencias migratorias si acceden a alguno de ellos.
  • Medical Legal Community Partnership y Office of Immigrant Affairs (OIA): proveen ayuda legal gratuita relacionada con problemas que afectan la salud (vivienda, deudas médicas, inmigración) y articulan información sobre servicios de salud y otros apoyos para inmigrantes.
Aunque My Health LA cambió de forma, las clínicas comunitarias y los programas del condado siguen siendo una puerta de entrada a la salud para miles de inmigrantes (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO ACCEDER A ALGÚN PROGRAMA O RECURSO?

Si eres un ciudadano o familia inmigrante que necesita atención médica, puedes empezar llamando al 2-1-1 en el condado de Los Ángeles para que te orienten sobre clínicas, Medi-Cal, programas del condado y servicios para inmigrantes.

También puedes revisar la página de , donde explican que atienden sin importar estatus migratorio y enlazan a clínicas, hospitales y oficinas de apoyo.

“Los Servicios de Salud de Los Ángeles brindan atención médica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Los Servicios de Salud de Los Ángeles no colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ni con ninguna otra agencia de control de inmigración. Esto significa que todas las propiedades del condado están designadas como lugares sensibles. En estos lugares sensibles, nadie puede usar los recursos del condado (como personal, fondos o propiedades) para actividades relacionadas con el control de inmigración o la investigación de inmigración, excepto las fuerzas del orden que participan en un propósito legítimo de cumplimiento de la ley principalmente no relacionado con la ley de inmigración civil”, se lee.

encuentra una clínica para que veas dónde puedes atenderte en caso necesites atención médica.

