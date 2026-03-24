Un restaurante en Los Ángeles enfrenta una situación complicada tras la prohibición de uno de sus platos más representativos. Todo comenzó cuando algunos vecinos se quejaron por el fuerte olor de esta comida, lo que llevó a las autoridades a intervenir. David Liao, dueño del restaurante Golden Leaf en la ciudad de San Gabriel, explicó en una entrevista a Los Angeles Times que el local llevaba tres años vendiendo “tofu apestoso” antes de recibir la primera queja en el otoño de 2017. Este plato, típico de la comida callejera taiwanesa, es conocido por su intenso olor debido a su proceso de fermentación.

“Ella dijo que podía oler el tofu apestoso, pero nosotros y otros clientes no podíamos olerlo”, contó Liao sobre la primera denuncia hecha por una vecina que vivía en un edificio cercano al restaurante.

El negocio fue fundado en 2014 por los padres de Liao, y el tofu apestoso representaba hasta el 20% de sus ingresos. Tras la queja, la familia consultó con otros comercios de la zona, pero ninguno aseguró que el olor estuviera afectando sus actividades.

“Si nuestros vecinos comerciales nos dijeran que está afectando su negocio, lo entenderíamos”, explicó Liao. “Pero nadie lo ha hecho”.

Con el tiempo, el restaurante recibió visitas del departamento de salud y de bomberos. Según Liao, un funcionario le indicó que debía reducir el olor o dejar de vender el plato. Poco después, en septiembre de 2017, recibieron una notificación oficial por violar normas municipales relacionadas con la emisión de olores.

Aunque intentó reintroducirlo en 2025, nuevas denuncias obligaron a retirarlo otra vez. (Foto referencial: Freepik)

El aviso incluía la posibilidad de una multa de hasta 1.000 dólares, por lo que el restaurante decidió retirar el tofu apestoso de su menú durante varios años. No fue hasta 2025 que el plato regresó, generando entusiasmo entre los clientes.

Sin embargo, las quejas no tardaron en reaparecer. Liao aseguró que la vecina volvió a llamar constantemente al restaurante, incluso dificultando que otros clientes pudieran hacer pedidos.

“Mantener viva esta especie de plato nacional no oficial es crucial”, afirmó Liao. “Para nuestros clientes, esto no es solo un plato más, es una conexión con sus raíces”.

Tres meses después del regreso del tofu apestoso, el restaurante recibió una nueva advertencia por violar normas relacionadas con olores molestos detectables fuera del local. Liao indicó que pagó más de 1.000 dólares en multas antes de decidir retirar nuevamente el plato en noviembre de 2025.

Ante esta situación, lanzó una petición en línea en Change.org para reunir apoyo y defender el derecho a preparar y vender este alimento en San Gabriel.

David Liao, dueño de Golden Leaf, afirma que el plato es clave para la identidad cultural de sus clientes. (Foto: Google Maps)

Por su parte, el concejal John Wu aseguró que el problema no tiene que ver con la cultura, sino con el control de olores. Recomienda mejorar el sistema de ventilación si el restaurante quiere seguir ofreciendo el plato.

“Esto no tiene nada que ver con temas culturales, sino más bien con el control del olor de la comida”, explicó Wu. “Tenemos muchos restaurantes que venden tofu apestoso, pero este es el único donde hemos recibido quejas”.

“Algunas personas lo disfrutan. Otras pueden sentir lo contrario”, añadió. “Respeto ambas posturas, y le pedí a David que converse con nosotros. Pero debemos actuar si hay quejas. La ciudad no puede no hacer nada. Es nuestro trabajo”.

Liao, sin embargo, asegura que no puede mudarse ni costear nuevas soluciones, como equipos de ventilación que pueden costar entre 50.000 y 100.000 dólares.

“Con todas estas opciones, yo buscaba una garantía”, dijo. “Estábamos dispuestos a trabajar con la ciudad, pero no podían poner nada por escrito, y no tenemos el dinero para invertir sin saber si funcionará”.

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