Cada 17 de marzo, la ciudad de Nueva York cambia por completo de ambiente para celebrar el Día de San Patricio, y no solo en la Quinta Avenida: los bares se llenan desde temprano, en Midtown se ven grupos con camisetas verdes, en Queens y el Bronx muchos combinan la fiesta irlandesa con reuniones familiares y, para la comunidad hispana, se vuelve casi una excusa perfecta para salir después del trabajo, tomarse algo y ver el desfile, aunque sea un rato. Las gaitas, los trajes y las banderas de Irlanda vuelven a llenar las calles en una tradición que lleva más de dos siglos celebrándose en Estados Unidos, con Nueva York como epicentro. El escenario principal es la emblemática Fifth Avenue, en el corazón de Manhattan, donde miles de personas se reúnen para ver uno de los eventos más antiguos del país, un acontecimiento que también afecta directamente a quienes se mueven todos los días en metro, LIRR o Metro-North para ir a trabajar, estudiar o simplemente cruzar de un borough a otro.

Pero detrás de esa fiesta cultural hay algo que siempre conviene tener presente: el transporte y la seguridad. Por eso la Metropolitan Transportation Authority (MTA), que gestiona el metro, trenes y parte de los autobuses de la ciudad, confirmó varias medidas especiales para el evento de este año. Entre ellas destaca una regla clara: no se permitirá beber alcohol en trenes ni en estaciones durante toda la jornada del desfile, una decisión que impacta directamente a quienes piensan “pre-gaming” en el tren camino a Manhattan.

En Nueva York, el Día de San Patricio genera mucha expectativa (Foto: AFP)

PROHIBIDO BEBER ALCOHOL EN TRENES Y ESTACIONES

La Metropolitan Transportation Authority anunció que el consumo de alcohol quedará totalmente prohibido en el transporte público durante la celebración, una medida que se aplica cada año pero que muchas personas, especialmente quienes vienen desde Long Island o el norte del estado, todavía pasan por alto.

Este es el horario de la restricción:

Medida Horario Inicio de la prohibición 5:00 a. m. del martes Fin de la prohibición 5:00 a. m. del miércoles

La norma aplica en todo el sistema operado por la MTA, incluidos trenes y estaciones del metro, además de los servicios ferroviarios regionales. Es decir, afecta a quienes se mueven en el subway dentro de los cinco boroughs y también a quienes usan el Long Island Rail Road o el Metro-North Railroad para entrar o salir de Manhattan.

La medida se repite cada año porque el desfile atrae multitudes y la autoridad busca prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante los desplazamientos. Para muchos neoyorquinos, especialmente para la comunidad latina que trabaja en Midtown, en restaurantes, oficinas o servicios, esto significa algo sencillo: si piensan tomar, debe ser en los bares o en casa, pero no en el tren ni de camino al desfile.

TRENES ADICIONALES PARA EL DESFILE

Para facilitar la llegada de miles de asistentes al desfile, la MTA también anunció refuerzos en su red ferroviaria, algo clave para quienes viajan desde Long Island o los suburbios del norte y no quieren manejar ni pagar parqueo en Manhattan.

En el sistema Long Island Rail Road se añadirán trenes extra en dos rutas importantes que conectan con Manhattan.

Sistema Línea Refuerzo Long Island Rail Road Babylon 2 trenes adicionales hacia el oeste Long Island Rail Road Ronkonkoma 2 trenes adicionales

Estos trenes harán parada en Grand Central Madison, una terminal ubicada muy cerca del punto de inicio del desfile, lo que permite a muchos hispanohablantes que viven en Long Island bajar directamente en Manhattan sin tener que hacer tanta combinación.

El servicio del LIRR tendrá trenes adicionales el 17 de marzo (Foto: MTA)

También habrá cambios en el servicio del Metro-North Railroad, que usan miles de personas desde el Bronx norte, Westchester y otros condados.

Zona de servicio Trenes adicionales Líneas al este del río Hudson hacia Manhattan 4 trenes Líneas al este del río Hudson en dirección contraria 2 trenes Líneas al oeste del río Hudson 1 tren adicional por línea

Para quienes viven en zonas como Yonkers, New Rochelle o alrededores, estos refuerzos pueden reducir los tiempos de espera, aunque siempre es recomendable revisar la app de la MTA o el sitio web antes de salir de casa.

LAS MEJORES LÍNEAS DEL METRO PARA LLEGAR AL DESFILE

Si alguien planea ir al desfile, la recomendación de la MTA es bastante directa: utilizar el metro siempre que sea posible. Para quienes ya viven en la ciudad, especialmente en barrios con alta población hispana como Washington Heights, Inwood, el Bronx sur o partes de Queens, el subway suele ser la opción más rápida y económica.

Las líneas que ofrecen mejor acceso a la zona del evento son:

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Estas rutas pasan cerca del recorrido del desfile en la Quinta Avenida y permiten bajar en estaciones clave entre la Calle 42 y la Calle 86, dependiendo de dónde quiera ubicarse cada persona. Conviene salir con tiempo extra, porque los andenes y las salidas hacia la calle suelen estar mucho más llenos de lo normal, especialmente al mediodía.

La línea 5 del Metro de Nueva York te deja muy cerca al desfile del Día de San Patricio (Foto: AFP)

HORARIO Y RECORRIDO DEL DESFILE

El desfile del Día de San Patricio en Nueva York celebrará su 265.ª edición, una tradición que honra la herencia irlandesa en Estados Unidos, pero que hoy también reúne a comunidades de todo tipo, incluyendo miles de latinos que viven y trabajan en la ciudad.

Información Detalle Inicio 11:00 a. m. Final aproximado 4:30 p. m. Punto de inicio Calle 44 y Quinta Avenida Punto final Calle 79

Este año el desfile será liderado por Robert James McCann, ejecutivo financiero y actual presidente del consejo del Irish Arts Center, una institución cultural con sede en Manhattan que también colabora con artistas y comunidades diversas. Para quienes van en familia, es importante considerar que el tramo entre las calles 50 y 60 suele ser uno de los más concurridos, por lo que muchos residentes optan por buscar puntos un poco más al norte para ver mejor el paso de las bandas y los grupos.

CALLES CERRADAS POR EL DESFILE

El New York City Police Department (NYPD) aplicará numerosos cierres de calles en Manhattan durante el evento. Estos cierres se dividen en varias zonas según el desarrollo del desfile y pueden afectar no solo a quienes van a celebrar, sino también a quienes simplemente tienen que ir a trabajar en Midtown o en la zona de la Quinta Avenida.

Calles cerradas en la zona de formación:

Calle Tramo afectado Vanderbilt Avenue Entre calles 43 y 46 44th Street Entre Vanderbilt Avenue y Sixth Avenue 45th Street Entre Vanderbilt Avenue y Sixth Avenue 46th Street Entre Vanderbilt Avenue y Sixth Avenue 47th Street Entre Park Avenue y Sixth Avenue 48th Street Entre Park Avenue y Sixth Avenue

Calles cerradas en el recorrido principal:

Avenida Tramo Quinta Avenida Entre calles 43 y 79

Calles cerradas en la zona de dispersión:

Calle Tramo Quinta Avenida Entre calles 79 y 82 79th Street Entre Park Avenue y Quinta Avenida 80th Street Entre Park Avenue y Quinta Avenida 81st Street Entre Park Avenue y Quinta Avenida 82th Street Entre Park Avenue y Quinta Avenida

Otros cierres adicionales en Manhattan:

Calle Tramo 43rd Street Entre Vanderbilt Avenue y Sixth Avenue 49th Street Entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza 50th Street Entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza 51st Street Entre Madison Avenue y Sixth Avenue 54th Street Entre Madison Avenue y Sixth Avenue 57th Street Entre Madison Avenue y Sixth Avenue 59th Street Entre Madison Avenue y Sixth Avenue 62nd Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 63rd Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 64th Street Entre Park Avenue y Quinta Avenida 65th Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 70th Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 71st Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 72nd Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 78th Street Entre Madison Avenue y Quinta Avenida 84th Street Entre Park Avenue y Quinta Avenida Madison Avenue Entre calles 42 y 84

Para quienes manejan, estos cierres pueden significar desvíos largos y más tiempo en el tráfico. Muchos residentes terminan optando por dejar el auto en casa y usar el metro, especialmente si viven en Queens, Brooklyn o el Bronx y necesitan cruzar hacia Manhattan en hora pico.

Espectadores del Desfile del Día de San Patricio en Nueva York (Foto: AFP)

En resumen, el desfile del Día de San Patricio vuelve a transformar a Manhattan en uno de los escenarios festivos más grandes del país. Y aunque el ambiente será de celebración, las autoridades recuerdan algo importante: el transporte público tendrá reglas claras, cambios de rutas y restricciones temporales. Planificar el viaje con anticipación, revisar las actualizaciones de la MTA y respetar la prohibición de alcohol en trenes y estaciones puede marcar la diferencia para disfrutar el evento sin contratiempos y regresar seguro a casa, ya sea a Queens, el Bronx, Brooklyn, Staten Island o cualquier barrio de Nueva York donde la comunidad hispana también vive este día como parte de la vida cotidiana de la ciudad.

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