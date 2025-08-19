Emerson Colindres, una joven promesa del fútbol en Estados Unidos, enfrentó un golpe inesperado cuando, tras presentarse a una cita migratoria, fue detenido y deportado por el Serivicio de Inmigración (ICE) a su país natal. Sin embargo, lejos de rendirse, ahora en Honduras continúa persiguiendo su sueño y recientemente debutó en un equipo de la Liga de Ascenso.

“Yo pude venir a llorar, pero vine a seguir mi sueño, a seguir trabajando”, dijo Emerson a Univision Noticias.

Con apenas 18 años, Emerson pasó del High School a un vuelo forzado de regreso a Honduras. Migración de Estados Unidos le cerró una puerta, pero en su tierra natal encontró apoyo en Emilio Umanzor, director de la Academia de Fútbol y Formación Integral (AFFI), quien le abrió otra oportunidad y hoy lo ve debutar en la Liga de Ascenso.

A sus 18 años, Emerson Colindres enfrenta un nuevo comienzo, decidido a seguir su sueño a pesar de la deportación. | Crédito: YouTube Univision Noticias

“Emerson es un niño con grandísimas condiciones deportivamente y, mejor aún, en la parte personal. Estamos conociéndolo y dándole seguimiento”, señaló Umanzor.

Emerson llegó a Estados Unidos hace 10 años junto a su madre y su hermana, instalándose en Cincinnati, Ohio. Su deportación ocurrió en junio de 2025 tras asistir a una cita con Migración. Días después, su madre decidió autodeportarse con su otra hija para no dejarlo solo en Honduras.

“Fue una situación bastante difícil que pasamos, pero después de la tormenta viene la calma”, expresó Adabell Baquedano, madre de Emerson. Ahora, ella se ha convertido en el pilar que acompaña a su hijo en este nuevo capítulo de su carrera.

Su madre lo acompaña en este proceso, convirtiéndose en su apoyo mientras él inicia su carrera profesional en Honduras. | Crédito: YouTube Univision Noticias

“Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que él juega en la liga nacional, en un equipo de ascenso”, confesó su madre.

Por su parte, Emerson se muestra optimista y con ganas de avanzar: “Es el inicio de mi sueño. Estamos alegres por debutar y seguir triunfando”, concluyó.

