Un entrenador físico fue acusado en Manhattan de estafar a decenas de personas mediante un elaborado engaño inmobiliario que habría generado pérdidas por más de 100.000 dólares. Según los fiscales, el hombre también perjudicó a varios de sus propios clientes antes de huir del estado de Nueva York.

El acusado es Jerry Genesis, de 35 años, quien esta semana fue formalmente imputado por un esquema en el que supuestamente ofrecía departamentos inexistentes en alquiler temporal en zonas muy codiciadas de Manhattan y Brooklyn.

Las autoridades sostienen que cobraba elevados pagos iniciales a posibles inquilinos, aunque los inmuebles nunca estaban realmente disponibles.

El New York Post informa que, de acuerdo con la Fiscalía de Manhattan, Genesis habría convencido al menos a ocho personas para firmar contratos de subarrendamiento falsos entre noviembre de 2024 y julio de este año.

Según los fiscales, las víctimas pagaron más de 100.000 dólares en supuestos gastos de mudanza por viviendas a las que nunca pudieron acceder. (Foto: @jerry_genesis / Instagram)

En total, las víctimas entregaron 101.692 dólares en supuestos gastos de mudanza, dinero que el acusado habría embolsado.

Los fiscales detallaron que el hombre publicitaba departamentos en barrios como East Village, Chinatown, Nolita, Chelsea y el centro de Brooklyn. Incluso organizaba visitas y firmaba documentación con las víctimas, a quienes cobraba montos que iban desde los 8.000 hasta más de 17.000 dólares.

Ninguno de los afectados logró mudarse a las viviendas prometidas. En un caso, una persona llegó con sus maletas y encontró un aviso de desalojo pegado en la puerta.

La investigación también indica que Genesis habría obtenido los contratos de alquiler originales mintiendo sobre su empleo, sus ingresos y que nunca pagó por los departamentos.

El acusado, Jerry Genesis, ya enfrentaba otra causa por fraude y fue detenido tras huir del estado. (Foto: @jerry_genesis / Instagram)

Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, afirmó: “Según se alega, Jerry Genesis se aprovechó del mercado inmobiliario extremadamente competitivo de Nueva York para robar el dinero ganado con esfuerzo de ocho personas que confiaron en él para encontrar un departamento.”

“Una de las víctimas ya había comenzado a mudarse cuando se dio cuenta de que se trataba de una estafa, quedando sin un lugar donde vivir”, agregó.

El acusado ya enfrentaba otro proceso judicial por fraude relacionado con su negocio como entrenador personal. En ese caso, al menos diez clientes denunciaron cargos indebidos y reembolsos que nunca recibieron.

Genesis permanece bajo custodia sin derecho a fianza. (Foto: @jerry_genesis / Instagram)

Genesis fue imputado en febrero, pero violó las condiciones de su libertad supervisada y huyó del estado, hasta que fue arrestado en agosto en Connecticut tras un enfrentamiento de varias horas con la policía.

Las denuncias también quedaron reflejadas en redes sociales y plataformas de reseñas. En Yelp, un usuario escribió: “En lugar de reembolsarme, usó mi tarjeta de crédito para acumular más de 22.300 dólares en cargos no autorizados que nunca revirtió, pese a sus promesas.”

Otra presunta víctima afirmó en TikTok: “Me da vergüenza haber caído en una estafa, pero era alguien en quien confiaba. Por favor, no dejen que les pase.”

Según la Fiscalía, Genesis permanece detenido sin derecho a fianza.

