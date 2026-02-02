Nueva York es uno de los estados impactados por el paso de tormentas invernales en los últimos días; ha registrado temperaturas extremadamente frías y ligeras acumulaciones de nieve. Para este nuevo inicio de semana, las condiciones parecen no mejorar; es más, se pronostica que dos nuevas nevadas llegarán a la ‘Gran Manzana’, generando complicaciones a los habitantes y conductores. En los siguientes párrafos, te revelaré las posibles fechas de estas precipitaciones con la finalidad de que tomes tus precauciones.

Para el equipo meteorológico de NBC 4 New York , la ciudad ha enfrentado el invierno más crudo de los últimos 15 años durante el periodo de diciembre de 2025 y enero de 2026. Era riesgoso para cualquier habitante que se situaba en cualquier espacio público, ya que corría el riesgo de desarrollar una hipotermia o congelación.

Desafortunadamente, las personas más vulnerables fueron víctimas de estas condiciones gélidas en los últimos días. En un reporte emitido por el alcalde Zohran Mamdani se confirmó que 14 habitantes perdieron la vida hasta el pasado 31 de enero, aunque la cifra puede incrementarse.

Ante el clima gélido, las autoridades de Nueva York han implementado ciertas medidas para mitigar el frío. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Para este nuevo inicio de semana, la intensidad del frío en la ciudad de Nueva York disminuyó ligeramente en horas de la tarde. De acuerdo al medio citado, el área mantuvo una temperatura de 33 °F, con una sensación térmica de 14 °F.

¿Habrá nevadas en la ciudad de Nueva York?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la ‘Gran Manzana’ registraría nevadas ligeras y de corta duración para la presente semana, específicamente en Manhattan y alrededores; por consecuente, quedan descartadas grandes acumulaciones, aunque es necesario tomar precauciones.

Se espera que para ambos días no se registren grandes acumulaciones de nieve. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La primera aparición de nieve ligera (30% de posibilidades) ocurriría durante la madrugada del miércoles 4 de febrero, específicamente después de la 1:00 a.m. La siguiente (40% de probabilidad) se presentará entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de febrero.

