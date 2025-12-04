Una inesperada tormenta está generando alerta en el sur de Estados Unidos , ya que se ha pronosticado lluvias intensas durante el jueves 4 y viernes 5 de diciembre. De acuerdo a los últimos reportes meteorológicos, estas precipitaciones pueden ocasionar posibles inundaciones y crecidas de ríos, lo que representa un riesgo considerable para los residentes.

Según los datos otorgados por Noticias Telemundo, más de 13 millones de personas que residen en Texas, Virginia y Carolina del Norte están en riesgo ante este fenómeno climático durante los días mencionados. Por esa razón, resulta pertinente tomar las precauciones necesarias.

Más de 13 millones de residentes del sur de EE.UU. están alerta ante estas lluvias. (Foto: Difusión) / SARAH YENESEL

Estados del sur de EE.UU. en alerta por intensas lluvias

El medio citado indicó que las tormentas se están trasladando hacia el Noreste de Estados Unidos. Por lo tanto, se prevé que las lluvias estén presentes durante todo el día del jueves 4 de diciembre en los estados situados al sur del país.

Respecto al viernes 5 de diciembre, el meteorólogo puntualizó que se espera la presencia de nieve desde Virginia hacia Washington; sin embargo, no habrá mucha acumulación en las localidades que conforman ambos estados.

Es importante añadir que se presenciaría hasta 3 pulgadas de lluvias hacia el sur de los Estados Unidos, lo que ocasionaría posibles inundaciones desde Luisiana hacia Carolina del Sur.

En cuanto a la precipitación invernal, el especialista en clima precisó que en Washington D.C. caerá 1 pulgada de nieve (aproximadamente 2,54 centímetros), lo que se trataría de una nevada ligera a moderada. Sin embargo, sus ciudadanos deberán contar con la vestimenta adecuada.

Entre el jueves 4 y viernes 5 de diciembre se registrarían lluvias intensas en el sur de país. (Crédito: AFP)

Qué hacer antes y durante una inundación por lluvias intensas

En caso se ha pronosticado una intensa lluvia en tu localidad, es necesario que te prepares para evitar cualquier tipo de contratiempo. Para ello, te aconsejo que asegures objetos que pueden ser arrastrados, prepares una mochila de emergencia (incluye documentos, agua embotellada, linterna, radio a pilas) y un botiquín de primeros auxilios. También es recomendable que definas una ruta de evacuación.

Ahora, si existe una amenaza de inundación, trata de estar informado ante las últimas alertas oficiales. Si se te solicita evacuar, tendrás que realizarlo, pero antes de ello, deberás cortar la electricidad de tu vivienda.

En el hipotético caso de que esté ocurriendo una inundación, no intentes cruzar a pie o en vehículos zonas inundadas, trata de permanecer en los niveles superior de tu hogar y no intentes entrar en contacto con el agua estancada, pues es probable que esté contaminada.

