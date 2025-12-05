Un reciente pronóstico ha generado alerta entre los ciudadanos que residen cerca del tramo costero del sur de California , ya que se espera un fuerte oleaje con posibilidad de inundaciones costeras para el sábado 6 de diciembre. A continuación, se revelará qué zonas específicas deberán tomar precauciones ante este aviso.

Este anuncio de peligro en las playas estará vigente hasta la mañana del mencionado día, según una información compartida por County of Los Angeles Fire Department Lifeguard Division en su cuenta de Instagram.

“Esta semana hemos estado experimentando algunas fluctuaciones de marea anormalmente grandes, empujando las mareas altas temprano por la mañana por encima de los 7 pies. Estas oscilaciones extremas de marea, combinadas con olas elevadas, pueden crear riesgos de inundación en zonas costeras bajas”, se lee en la publicación.

Estas olas ocasionarían posibles inundaciones en zonas bajas de la costa sur de California. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Las zonas de la costa sur de California que se verían afectadas.

De acuerdo a Telemundo Los Angeles, la alerta estará vigente en todas las playas pertenecientes al condado de Los Ángeles, lo cual incluye la costa de Malibú y la Isla Catalina. Se prevé que las mareas altas en estas zonas se presenten entre las 8:00 hasta las 10:00 a.m.

También se agregó que las olas en este tramo alcanzarían entre 2,1 a 2,4 metros; por lo que sería un riesgo para cualquier persona que visitara alguna de estas playas que conforman esta zona del sur de California.

El fuerte oleaje en este tramo de playas se presenciará entre las 8:00 y 10:00 a.m. (hora local). (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Consejos para inundaciones por oleaje fuerte

Como preparación previa, es importante conocer si el hogar se encuentra en una zona de evacuación costera o de riesgo de inundación por mareas. Acto seguido, preparar un kit de emergencia (agua, alimentos no perecederos, botiquín, radio pilas y un cargador portátil) y definir una ruta de evacuación.

También es recomendable mantenerse atento a los avisos de oleaje extremo o alerta de tsunami emitidos por autoridades meteorológicas. En caso se realicen estos avisos, se debe evitar las playas hasta que se declare seguro.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!