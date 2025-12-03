El invierno empieza a sentirse con fuerza en Estados Unidos y este jueves 4 de diciembre llega con un nuevo sistema invernal que dejará nieve en varias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico del Weather Prediction Center (WPC), los mayores impactos se concentrarán en el área de las Montañas Rocosas, especialmente alrededor de Colorado y Nuevo México, aunque también se esperan acumulaciones menores desde el Medio Oeste hasta el Noreste.

Colorado, el epicentro de la tormenta

Según el Winter Storm Severity Index (WSSI), el estado más afectado será Colorado, donde se observan zonas en colores naranja y rojo, señalando impactos moderados a mayores en áreas cercanas a Denver y en sectores montañosos. Esto implica:

Condiciones de manejo peligrosas.

Posibles cierres de carreteras.

Retrasos o interrupciones en actividades diarias.

También se registra parte del norte de Nuevo México bajo condiciones invernales significativas, aunque en menor intensidad.

Mapa del WSSI del NOAA que muestra los impactos esperados de la tormenta invernal para el 4 de diciembre, con Colorado como el estado más afectado. | Crédito: NOAA

Nuevo México y Utah también sentirán los efectos

Al sur de Colorado, partes del norte de Nuevo México presentan indicadores de impactos menores a moderados. El área de Albuquerque aparece dentro de un sector afectado, lo que podría traducirse en nieve en elevaciones cercanas y condiciones resbaladizas en carreteras.

En el oeste, zonas de Utah y Wyoming aparecen bajo categoría de winter weather area, lo que indica nieve ligera y necesidad de manejar con precaución, especialmente en Salt Lake City y en corredores montañosos.

Medio Oeste y Noreste: nieve ligera pero presente

Ciudades como Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, Boston y parte del estado de Vermont aparecen cubiertas por una capa de color gris claro en el WSSI.Esto significa:

Nieve ligera o moderada , sin mayores interrupciones.

, sin mayores interrupciones. Amenaza de carreteras mojadas o resbaladizas.

Visibilidad reducida en algunos momentos del día.

No se esperan impactos severos, pero sí condiciones invernales típicas.

EE.UU. se prepara para un jueves marcado por nieve en varias regiones del país. El pronóstico destaca a Colorado como la zona con mayores impactos. | Crédito: Kerem Yucel / AFP

El Sur y la Costa Oeste sin mayores afectaciones

Estados como Texas, California, Nevada, Arizona, Florida y gran parte del Sureste no presentan condiciones de nieve significativas en este pronóstico. Las temperaturas frías pueden acompañar el sistema, pero sin precipitaciones invernales en estas regiones.

¿Dónde cae nieve en EE.UU. este jueves 4 de diciembre?

Impactos moderados a mayores

Colorado

Zonas del norte de Nuevo México

Impactos menores

Utah

Wyoming

Nebraska (áreas aisladas)

(áreas aisladas) Kansas (zonas puntuales)

Nieve ligera sin mayores complicaciones

Illinois

Michigan

Ohio

Pensilvania

Nueva York

Vermont

Massachusetts

Connecticut

New Hampshire

Maine

