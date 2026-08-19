El invierno 2026-27 podría presentar condiciones inusuales en distintas regiones de Estados Unidos debido al fortalecimiento de El Niño, fenómeno climático que influye en la trayectoria de las tormentas y en la distribución de las precipitaciones. Las proyecciones más recientes apuntan a un evento de intensidad excepcional, capaz de modificar los patrones habituales durante los próximos meses. Esto podría traducirse en importantes diferencias en las acumulaciones de nieve, con algunas zonas recibiendo cantidades superiores a lo normal y otras enfrentando temperaturas más elevadas o una mayor presencia de lluvia. Pero, ¿qué dice el pronóstico y dónde se esperan las mayores acumulaciones?

El factor principal detrás de este escenario es el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno que, según la actualización del Centro de Predicción Climática de NOAA del 13 de agosto, tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-27. Además, existe un 69% de probabilidad de que entre octubre y diciembre alcance un valor RONI de al menos +2,5 °C, lo que superaría la intensidad de los eventos registrados desde 1950.

Sin embargo, NOAA advierte que un El Niño excepcionalmente fuerte aumenta las probabilidades de determinados patrones climáticos, pero no garantiza el comportamiento de la nieve en cada estado.

El invierno 2026-27 tendrá a EE.UU. bajo la influencia de un fuerte El Niño. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Estos estados podrían recibir más nieve durante el invierno 2026-27

El pronóstico estacional de OpenSnow, elaborado a partir de años análogos de fuertes eventos de El Niño y otros factores atmosféricos y oceánicos, favorece nevadas superiores al promedio principalmente en el suroeste de Estados Unidos.

Estado Tendencia de nieve para invierno 2026-27 Zonas destacadas California Por encima de lo normal Sierra Central, Mammoth, China Peak y Tahoe Utah Por encima de lo normal Park City, Alta, Snowbird, Brighton y Snowbasin Colorado Por encima de lo normal en el sur y este San Juan, Wolf Creek, Telluride, Silverton, Winter Park y Loveland Nuevo México Por encima de lo normal Taos y zonas montañosas Arizona Por encima de lo normal Snowbowl y Sunrise Park

California aparece entre las zonas más favorecidas

California presenta una de las señales más claras para una temporada con nieve superior al promedio. El pronóstico apunta especialmente hacia la Sierra Central, donde se encuentran Mammoth y China Peak.

Tahoe también aparece favorecido. En el sur del estado, lugares como Mountain High y Snow Summit históricamente han recibido mayores cantidades de nieve durante episodios fuertes de El Niño.

No obstante, hay un detalle importante: un El Niño fuerte también puede traer temperaturas más altas y niveles de nieve elevados. Eso significa que algunas tormentas podrían producir lluvia en zonas donde normalmente cae nieve.

Las nevadas del invierno 2026-27 podrían variar considerablemente entre distintas regiones de EE.UU. | Crédito: AFP

Utah también tendría una temporada favorable

Utah es otro de los estados que aparece con una señal positiva. Park City presenta una de las correlaciones históricas más fuertes con nevadas superiores al promedio durante los episodios de El Niño más intensos.

También aparecen favorecidas Alta, Snowbird, Brighton, Solitude, Snowbasin y otras zonas de Wasatch. El sur de Utah, incluido Brian Head, presenta igualmente una señal favorable.

La situación podría ser muy distinta entre las montañas y las zonas bajas. Salt Lake City tiene una señal de nieve inferior al promedio, mientras que las montañas situadas a poca distancia de la ciudad muestran una tendencia contraria.

¿Qué estados podrían recibir menos nieve durante el invierno 2026-27?

El patrón no sería favorable para todo Estados Unidos.

OpenSnow favorece nevadas inferiores al promedio en buena parte de la franja norte del país, además de algunas regiones del noreste. Entre las zonas con una señal negativa aparecen Washington, el Upper Midwest, los Grandes Lagos, Nueva York y Nueva Inglaterra.

En Washington, por ejemplo, el problema no necesariamente sería la falta de precipitaciones. Las temperaturas más altas asociadas con El Niño podrían provocar que una mayor proporción de las precipitaciones caiga como lluvia en lugar de nieve.

Nueva York también presenta una señal de nieve inferior al promedio en buena parte del estado. Sin embargo, Nueva York City es una excepción: allí las probabilidades se consideran más equilibradas, debido a que una sola tormenta importante puede cambiar significativamente el total de la temporada.

El invierno 2026-27 podría ser más cálido en gran parte de EE.UU.

La nieve no es el único elemento que llama la atención en el pronóstico. OpenSnow prevé temperaturas superiores al promedio en aproximadamente los dos tercios septentrionales de Estados Unidos.

Esto puede parecer contradictorio: ¿cómo puede haber más nieve si las temperaturas serán más altas?

La explicación está en la trayectoria de las tormentas. Durante un El Niño fuerte, la corriente en chorro subtropical puede favorecer una trayectoria más al sur, llevando sistemas de tormentas hacia California, el suroeste y las Montañas Rocosas del sur.

Pero esas mismas tormentas pueden llegar acompañadas de aire más cálido y producir lluvia en elevaciones bajas.

Por eso, el pronóstico no significa que todos los lugares de los estados favorecidos tendrán nieve constante. La altitud será especialmente importante durante el invierno 2026-27.

¿Cuándo podría caer más nieve?

El momento de la temporada también cambiará según el estado.

California y Utah tienen una señal más favorable entre enero y marzo. En Arizona, febrero y marzo presentan la mejor señal histórica.

En Colorado, las mayores probabilidades se concentran principalmente entre noviembre y diciembre y nuevamente en marzo y abril. Nuevo México muestra un patrón similar, con señales favorables al inicio y al final de la temporada.

Esto significa que un comienzo de invierno relativamente tranquilo no necesariamente implicaría una temporada decepcionante en las zonas favorecidas.

El invierno 2026-27 podría generar condiciones invernales extremas en algunas zonas de EE.UU. | Crédito: EFE/EPA/JALEN WRIGHT

El pronóstico todavía puede cambiar

Aunque las señales actuales son llamativas, un pronóstico estacional realizado varios meses antes del invierno tiene incertidumbre.

NOAA señala que incluso un evento de El Niño de intensidad histórica no garantiza impactos específicos en una determinada ciudad o estado. El comportamiento final dependerá de cómo evolucionen las temperaturas del Pacífico, la atmósfera y las diferentes corrientes de aire durante los próximos meses.

Por ahora, el escenario apunta a un invierno 2026-27 con una marcada división: California, Utah, Arizona, Nuevo México y sectores del sur y este de Colorado aparecen entre las zonas con mejores posibilidades de registrar nevadas superiores al promedio, mientras que buena parte del norte y noreste de Estados Unidos podría quedar por debajo de sus valores habituales.

Para quienes planean viajes de invierno, la clave será esperar a que se acerquen las fechas. Las perspectivas estacionales sirven para identificar tendencias generales, pero los pronósticos de corto plazo serán mucho más útiles para saber cuándo y dónde llegará cada tormenta.

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