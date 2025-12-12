Si estás residiendo en Estados Unidos, es crucial que prestes atención al reciente pronóstico climático : se esperan nuevos ríos atmosféricos que impactarán ciertas zonas de este país, trayendo lluvias torrenciales y posibles riesgos de inundaciones y deslizamientos. A continuación, te revelaré en qué áreas se presenciaría tormentas con el propósito de que tomes tus precauciones.

Esta semana, una intensa lluvia impactó a los residentes de distintas zonas del Noreste del Pacífico estadounidense. Aunque actualmente esta condición climática ha cesado, se prevé que la próxima semana se registren fuertes precipitaciones a causa de nuevos ríos atmosféricos.

Washington D.C. fue uno de los estados más afectados por la tormenta durante esta semana. (Crédito: Ivy Ceballo/The Seattle Times via AP) / Ivy Ceballo

Qué zonas de EE.UU. serán afectadas por la tormenta

De acuerdo a la información de CNN, se esperan lluvias ligeras al oeste de Washington D.C. este domingo 14 de diciembre; sin embargo, la mayor intensidad de las precipitaciones podría registrarse desde la madrugada del próximo lunes 15 de diciembre, con un riesgo de nivel 2 de 4.

El estado mencionado no será el único afectado por las lluvias torrenciales, ya que este pronóstico incluye a otras dos regiones: oeste de Oregón y el Noreste de California. Si resides en una de estas zonas, podrías presenciar precipitaciones de nivel 1 de 4.

Los ríos de Washington D.C. que experimentaron un descenso en sus niveles durante el fin de semana, podrían retomar nuevamente niveles peligrosos. Por suponer, los ríos Snohomish y Skagit alcanzaron niveles de inundación grave el pasado jueves 11 de diciembre y no se descarta que esta situación se repita.

La nieve también se haría presente a causa de esta tormenta, pero solo en zonas de la cordilleras de las Cascadas y hacia al Norte de las Montañas Rocosas. Es probable que esta condición climática persista hasta finales de la próxima semana; por esa razón, debes tener en cuenta estas alertas y no bajar la guardia.

A causa de estas lluvias, distintas zonas de Washington D.C., Oregón o California podrían presentar inundaciones. (Crédito: AFP / Imagen referencial)

Cómo afectó la tormenta de esta semana en Washington D.C.

Según el Departamento de Transporte del Estado de Washington, se registraron inundaciones en zonas del oeste, lo cual provocó que más de 20 carreteras de 11 condados queden clausuradas hasta nuevo aviso.

Además, el agua de esta inundación superó los 4,5 metros en las zonas más afectadas, ocasionando que muchos residentes de esta área fueran rescatadas por helicóptero y trasladadas hacia un lugar seguro.

