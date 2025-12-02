El martes 2 de diciembre de 2025 en California tendrá un ambiente invernal suave: mañanas frescas, tardes templadas y, en general, cielos despejados o con pocas nubes, sin señales de tiempo severo. Las principales ciudades del estado se mantendrán dentro de los rangos típicos de inicio de diciembre.​

Para el 2 de diciembre se estiman temperaturas diurnas cercanas a 18–20 °C y mínimas alrededor de 8–11 °C en buena parte del estado, dentro del patrón habitual de diciembre en California.

La probabilidad de lluvia este día es muy baja, con previsión de condiciones soleadas en el conjunto del estado y solo algunos días lluviosos repartidos más adelante en el mes.​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Florida

Los Ángeles : Los valores típicos para diciembre indican máximas de unos 19–20 °C y mínimas de 8–10 °C, con cerca de 7 horas de sol y pocos días de lluvia en todo el mes, por lo que el martes 2 se espera templado, seco y con pocas nubes.​

: Los valores típicos para diciembre indican máximas de unos 19–20 °C y mínimas de 8–10 °C, con cerca de 7 horas de sol y pocos días de lluvia en todo el mes, por lo que el martes 2 se espera templado, seco y con pocas nubes.​ San Diego : Día suave, con máximas cercanas a 18–19 °C y mínimas alrededor de 11–12 °C; el patrón regional indica cielo mayormente despejado y baja probabilidad de precipitaciones.​

: Día suave, con máximas cercanas a 18–19 °C y mínimas alrededor de 11–12 °C; el patrón regional indica cielo mayormente despejado y baja probabilidad de precipitaciones.​ San Francisco : Para comienzos de diciembre se prevén máximas de unos 13–14 °C y mínimas entre 8–9 °C, con unas 5 horas de sol y riesgo bajo de lluvia precisamente el día 2, aunque en el mes en conjunto diciembre es húmedo.​

: Para comienzos de diciembre se prevén máximas de unos 13–14 °C y mínimas entre 8–9 °C, con unas 5 horas de sol y riesgo bajo de lluvia precisamente el día 2, aunque en el mes en conjunto diciembre es húmedo.​ Sacramento : El interior del estado presenta mañanas frías y tardes templadas, con máximas en torno a 14–16 °C y mínimas cercanas a 6–7 °C, y un martes estable, sin precipitaciones relevantes.​

: El interior del estado presenta mañanas frías y tardes templadas, con máximas en torno a 14–16 °C y mínimas cercanas a 6–7 °C, y un martes estable, sin precipitaciones relevantes.​ San José: Valores intermedios entre la costa y el interior: aproximadamente 15–16 °C de máxima y 8 °C de mínima, con nubes y claros y ambiente seco.​

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de California (martes 2 de diciembre de 2025)

Ciudad Mínima aprox. (°C) Máxima aprox. (°C) Estado del cielo Lluvia esperada Los Ángeles 9–10 19–20 Soleado / pocas nubes Muy baja San Diego 11–12 18–19 Mayormente despejado Muy baja San Francisco 8–9 13–14 Parcialmente nublado Baja Sacramento 6–7 14–16 Nubes y claros Baja San José 8 15–16 Parcialmente nublado Muy baja

Qué implica para tus actividades

El martes será favorable para trabajo, escuela y turismo, así como para conducir largas distancias, ya que no se esperan lluvias importantes ni nieve en las grandes ciudades.

En la mañana sí se sentirá el frío, sobre todo en el norte y el Valle Central, por lo que conviene llevar abrigo y ropa en capas.​

Consejos prácticos para el 2 de diciembre

Usa ropa en capas: una chaqueta o suéter por la mañana y tarde, con opción de prendas más ligeras al mediodía.

Lleva abrigo extra si vas a pasar tiempo en San Francisco, San José o Sacramento, donde el aire es más frío que en la costa sur.

Aunque no haga calor, el sol invernal puede ser intenso; considera usar protector solar si estarás varias horas al aire libre.​