El miércoles 26 de noviembre , California presentará un clima templado a fresco con cielos mayormente despejados en el sur y más posibilidades de nubosidad y lluvias ligeras en el norte y centro del estado. Este ambiente es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda prestar atención a los reportes locales, ya que el otoño californiano puede traer cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

Temperaturas y condiciones esperadas en California

Las temperaturas en las principales ciudades oscilarán entre mínimas de 12°C a 16°C y máximas de 19°C a 24°C en la franja costera y el sur, siendo ligeramente más bajas en la zona norte e interior.​

Los Ángeles tendrá temperaturas máximas esperadas de 28°C y mínimas de 17°C, con tiempo estable y pocas nubes.​

tendrá temperaturas máximas esperadas de 28°C y mínimas de 17°C, con tiempo estable y pocas nubes.​ San Francisco se mantendrá templado, con máximas de 19°C y mínimas de 14°C, y un ambiente algo más húmedo.​

se mantendrá templado, con máximas de 19°C y mínimas de 14°C, y un ambiente algo más húmedo.​ San Diego disfrutará de máximas de 24°C y mínimas de 17°C, ideal para playa y actividades recreativas.​

disfrutará de máximas de 24°C y mínimas de 17°C, ideal para playa y actividades recreativas.​ Sacramento y el Valle Central estarán frescos y probablemente con mayor nubosidad y máximas de 19°C, mínimas cercanas a 11°C.​

estarán frescos y probablemente con mayor nubosidad y máximas de 19°C, mínimas cercanas a 11°C.​ En California City, máximas históricas registradas alrededor de 16°C y mínimas de 3°C a 6°C.​

Las lluvias ligeras afectan principalmente el norte y la Sierra, mientras que el sur mantiene condiciones predominantemente secas.

Tabla del clima hoy en las 5 principales ciudades de California (26 de noviembre)

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Lluvias Probables Estado del Cielo Los Ángeles 17

​ 28

​ Muy baja Soleado/despejado San Francisco 14

​ 19

​ Baja Parc. nublado San Diego 17

​ 24

​ Muy baja Soleado Sacramento 11

​ 19

​ Moderada Parc. nublado California City 6

​ 16

​ Baja Parc. nublado/despejado

El miércoles 26 de noviembre en California será mayormente estable, con temperaturas agradables y un bajo riesgo de lluvias severas (Foto: AFP)

Horarios de sol y pronóstico adicional

La salida del sol será cerca de las 6:35 am y la puesta a las 4:45 pm, con alrededor de 10 horas de luz solar . La calidad del aire se espera buena, especialmente en la costa. En zonas urbanas, la brisa marina refrescará el ambiente y mantendrá condiciones agradables.

Influencia estacional y fenómeno La Niña

NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan que el efecto de La Niña genera un patrón de temperaturas levemente superiores al promedio estacional en buena parte de California, especialmente en el sur, junto a una reducción en probabilidades de lluvias importantes. El norte y las zonas de montaña sí podrían recibir aguaceros aislados.​

La humedad será moderada, especialmente por las mañanas.

No se prevén riesgos de tormentas fuertes para la mayoría de las áreas urbanas.

Recomendaciones para ciudadanos y turistas

Llevar ropa ligera y una chaqueta para los atardeceres frescos, sobre todo en zonas costeras o de montaña.

Prestar atención a reportes de lluvia si viaja hacia el Valle Central o el norte del estado.

Mantener hidratación y protección solar en zonas como Los Ángeles y San Diego.