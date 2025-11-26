El miércoles 26 de noviembre, California presentará un clima templado a fresco con cielos mayormente despejados en el sur y más posibilidades de nubosidad y lluvias ligeras en el norte y centro del estado. Este ambiente es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda prestar atención a los reportes locales, ya que el otoño californiano puede traer cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.
Temperaturas y condiciones esperadas en California
Las temperaturas en las principales ciudades oscilarán entre mínimas de 12°C a 16°C y máximas de 19°C a 24°C en la franja costera y el sur, siendo ligeramente más bajas en la zona norte e interior.
- Los Ángeles tendrá temperaturas máximas esperadas de 28°C y mínimas de 17°C, con tiempo estable y pocas nubes.
- San Francisco se mantendrá templado, con máximas de 19°C y mínimas de 14°C, y un ambiente algo más húmedo.
- San Diego disfrutará de máximas de 24°C y mínimas de 17°C, ideal para playa y actividades recreativas.
- Sacramento y el Valle Central estarán frescos y probablemente con mayor nubosidad y máximas de 19°C, mínimas cercanas a 11°C.
- En California City, máximas históricas registradas alrededor de 16°C y mínimas de 3°C a 6°C.
Las lluvias ligeras afectan principalmente el norte y la Sierra, mientras que el sur mantiene condiciones predominantemente secas.
Tabla del clima hoy en las 5 principales ciudades de California (26 de noviembre)
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Lluvias Probables
|Estado del Cielo
|Los Ángeles
|17
|28
|Muy baja
|Soleado/despejado
|San Francisco
|14
|19
|Baja
|Parc. nublado
|San Diego
|17
|24
|Muy baja
|Soleado
|Sacramento
|11
|19
|Moderada
|Parc. nublado
|California City
|6
|16
|Baja
|Parc. nublado/despejado
Horarios de sol y pronóstico adicional
La salida del sol será cerca de las 6:35 am y la puesta a las 4:45 pm, con alrededor de 10 horas de luz solar. La calidad del aire se espera buena, especialmente en la costa. En zonas urbanas, la brisa marina refrescará el ambiente y mantendrá condiciones agradables.
Influencia estacional y fenómeno La Niña
NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan que el efecto de La Niña genera un patrón de temperaturas levemente superiores al promedio estacional en buena parte de California, especialmente en el sur, junto a una reducción en probabilidades de lluvias importantes. El norte y las zonas de montaña sí podrían recibir aguaceros aislados.
- La humedad será moderada, especialmente por las mañanas.
- No se prevén riesgos de tormentas fuertes para la mayoría de las áreas urbanas.
Recomendaciones para ciudadanos y turistas
- Llevar ropa ligera y una chaqueta para los atardeceres frescos, sobre todo en zonas costeras o de montaña.
- Prestar atención a reportes de lluvia si viaja hacia el Valle Central o el norte del estado.
- Mantener hidratación y protección solar en zonas como Los Ángeles y San Diego.