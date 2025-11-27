Atención, ciudadanos de California. El jueves 27 de noviembre de 2025 en el Estado Dorado se esperan temperaturas frescas y condiciones mayormente secas, ideales para paseos, turismo y celebraciones de Acción de Gracias al aire libre. Las principales ciudades registrarán cielos despejados o ligeramente nublados y apenas existe probabilidad de lluvias ligeras en el norte del estado.
Según los pronósticos de fuentes como NOAA y Accuweather, California vivirá una jornada con máximas entre 16°C y 23°C y mínimas entre 7°C y 14°C, dependiendo de la región y cercanía a la costa. En el centro y sur del estado prevalecerá el tiempo seco y templado, mientras que en el norte hay mayor probabilidad de vientos y bajas temperaturas matutinas. Se recomiendan abrigos ligeros para las primeras horas y la noche.
Temperaturas y condiciones esperadas en California
- Los Ángeles: Máxima de 20°C y mínima de 11°C. Predominarán los cielos despejados con ambiente templado y baja posibilidad de lluvia. Perfecto para actividades al aire libre y recorridos por la ciudad.
- San Diego: Temperaturas entre 19°C y 11°C, con cielos parciales y condiciones secas. El clima suave favorece paseos por la playa o senderismo; la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.
- San Francisco: Las máximas estarán cerca de 15°C y las mínimas por debajo de 10°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, especialmente en la mañana y noche. El viento puede ser moderado en áreas costeras.
- Sacramento: Máximas de 16°C y mínimas de 7°C, ambiente ligeramente frío y seco. Se recomienda usar chaquetas para las reuniones nocturnas y estar atentos a ráfagas de viento, comunes en esta época.
- San José: Día agradable con máximas de 18°C y mínimas de 10°C, cielo parcialmente soleado y baja probabilidad de precipitaciones.
Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de California
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Estado del cielo
|Precipitación
|Los Ángeles
|11
|20
|Despejado
|Baja
|San Diego
|11
|19
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San Francisco
|9
|15
|Parcialmente nublado
|Baja
|Sacramento
|7
|16
|Parcialmente nublado
|25%
|San José
|10
|18
|Soleado
|Muy baja
Actividades y recomendaciones
El clima será confortable para reuniones, excursiones, deportes y paseos familiares en todo el estado. Si viajas hacia el norte (San Francisco/Sacramento), lleva ropa abrigada para la noche y mañana. Para zonas costeras como Los Ángeles y San Diego, bastará con prendas ligeras durante el día. La probabilidad de lluvias es baja excepto en zonas del norte donde puede haber lloviznas aisladas.
Consejos útiles para el jueves 27 de noviembre de 2025
- Planifica actividades al aire libre, principalmente en el sur y centro del estado, por las bajas lluvias.
- Lleva ropa abrigada en la mañana y noche, especialmente si viajas al norte.
- Consulta los reportes actualizados si tu ruta incluye áreas de vientos fuertes en la costa o valles del norte.
- Aprovecha para recorrer parques, playas y realizar turismo con clima agradable.