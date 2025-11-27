Atención, ciudadanos de California . El jueves 27 de noviembre de 2025 en el Estado Dorado se esperan temperaturas frescas y condiciones mayormente secas, ideales para paseos, turismo y celebraciones de Acción de Gracias al aire libre. Las principales ciudades registrarán cielos despejados o ligeramente nublados y apenas existe probabilidad de lluvias ligeras en el norte del estado.​

Según los pronósticos de fuentes como NOAA y Accuweather, California vivirá una jornada con máximas entre 16°C y 23°C y mínimas entre 7°C y 14°C , dependiendo de la región y cercanía a la costa. En el centro y sur del estado prevalecerá el tiempo seco y templado, mientras que en el norte hay mayor probabilidad de vientos y bajas temperaturas matutinas. Se recomiendan abrigos ligeros para las primeras horas y la noche.​

Temperaturas y condiciones esperadas en California

Los Ángeles : Máxima de 20°C y mínima de 11°C. Predominarán los cielos despejados con ambiente templado y baja posibilidad de lluvia. Perfecto para actividades al aire libre y recorridos por la ciudad.​

San Diego : Temperaturas entre 19°C y 11°C, con cielos parciales y condiciones secas. El clima suave favorece paseos por la playa o senderismo; la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.​

San Francisco : Las máximas estarán cerca de 15°C y las mínimas por debajo de 10°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, especialmente en la mañana y noche. El viento puede ser moderado en áreas costeras.​

Sacramento : Máximas de 16°C y mínimas de 7°C, ambiente ligeramente frío y seco. Se recomienda usar chaquetas para las reuniones nocturnas y estar atentos a ráfagas de viento, comunes en esta época.​

: Máximas de 16°C y mínimas de 7°C, ambiente ligeramente frío y seco. Se recomienda usar chaquetas para las reuniones nocturnas y estar atentos a ráfagas de viento, comunes en esta época.​ San José: Día agradable con máximas de 18°C y mínimas de 10°C, cielo parcialmente soleado y baja probabilidad de precipitaciones.​

Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de California

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Precipitación Los Ángeles 11 20 Despejado Baja San Diego 11 19 Parcialmente nublado Muy baja San Francisco 9 15 Parcialmente nublado Baja Sacramento 7 16 Parcialmente nublado 25% San José 10 18 Soleado Muy baja

Actividades y recomendaciones

El clima será confortable para reuniones, excursiones, deportes y paseos familiares en todo el estado. Si viajas hacia el norte (San Francisco/Sacramento), lleva ropa abrigada para la noche y mañana. Para zonas costeras como Los Ángeles y San Diego, bastará con prendas ligeras durante el día. La probabilidad de lluvias es baja excepto en zonas del norte donde puede haber lloviznas aisladas.​

Consejos útiles para el jueves 27 de noviembre de 2025

Planifica actividades al aire libre, principalmente en el sur y centro del estado, por las bajas lluvias.

Lleva ropa abrigada en la mañana y noche, especialmente si viajas al norte.

Consulta los reportes actualizados si tu ruta incluye áreas de vientos fuertes en la costa o valles del norte.

Aprovecha para recorrer parques, playas y realizar turismo con clima agradable.