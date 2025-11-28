Toma nota. Este viernes 28 de noviembre de 2025 en California, el clima mantendrá un patrón fresco y mayormente seco según los principales pronósticos. Destacan los cielos parcialmente nublados y la baja probabilidad de lluvias en todo el estado, lo que favorece las actividades recreativas y traslados por carretera.
Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 23°C, con máximas cómodas especialmente en el sur y centro del estado. Las mínimas serán más frescas en la zona norte metropolitana y áreas del interior, por lo que conviene llevar abrigo ligero en la mañana y la noche. No se prevén tormentas y la humedad será baja a moderada, especialmente lejos de la costa.
Temperaturas y condiciones esperadas en California
- Los Ángeles: Se espera un día templado con máxima de 21°C y mínima de 11°C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día, sin lluvias previstas y con viento leve, lo que permite actividades al aire libre con comodidad.
- San Diego: Alcanzará máximas de 20°C y mínimas de 12°C, con ambiente seco y algo nublado, ideal para quienes desean pasear por la playa o espacios abiertos.
- San Francisco: Un día fresco, con máxima de 16°C y mínima de 10°C. Mañana parcialmente cubierta y tarde despejada, sin lluvias. Es común la presencia de vientos en el área costera.
- Sacramento: Cielos parcialmente despejados, con máxima de 17°C y mínima de 7°C. El ambiente es fresco pero estable, perfecto para actividades al aire libre.
- San José: Jornada templada, con temperaturas entre 12°C y 20°C, soleado en la tarde y sin chance de precipitaciones.
Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de California
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Estado del cielo
|Precipitación
|Los Ángeles
|11
|21
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San Diego
|12
|20
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San Francisco
|10
|16
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|Sacramento
|7
|17
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San José
|12
|20
|Soleado
|Muy baja
Actividades y recomendaciones
El viernes será propicio para turismo, compras y deportes al aire libre en todo el estado. Quienes se ubiquen en la franja costera disfrutarán de temperaturas agradables y sol, mientras que hacia el interior y el norte conviene usar capas de ropa por la frescura matutina. El bajo riesgo de precipitaciones facilita traslados largos por carretera y carretera.
Consejos prácticos para el día viernes 28 de noviembre de 2025
- Planifica almuerzos y recorridos al aire libre, principalmente entre el mediodía y la tarde.
- Emplea protector solar aún en días frescos y con sol tenue.
- Viste en capas, especialmente si estarás en San Francisco, Sacramento o zonas altas.
- Revisa actualizaciones locales ante cambios menores por vientos o nubosidad variable.