Toma nota. Este viernes 28 de noviembre de 2025 en California , el clima mantendrá un patrón fresco y mayormente seco según los principales pronósticos. Destacan los cielos parcialmente nublados y la baja probabilidad de lluvias en todo el estado, lo que favorece las actividades recreativas y traslados por carretera.

Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 23°C, con máximas cómodas especialmente en el sur y centro del estado. Las mínimas serán más frescas en la zona norte metropolitana y áreas del interior, por lo que conviene llevar abrigo ligero en la mañana y la noche. No se prevén tormentas y la humedad será baja a moderada, especialmente lejos de la costa.

Temperaturas y condiciones esperadas en California

Los Ángeles : Se espera un día templado con máxima de 21°C y mínima de 11°C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día, sin lluvias previstas y con viento leve, lo que permite actividades al aire libre con comodidad.​

: Se espera un día templado con máxima de 21°C y mínima de 11°C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día, sin lluvias previstas y con viento leve, lo que permite actividades al aire libre con comodidad.​ San Diego : Alcanzará máximas de 20°C y mínimas de 12°C, con ambiente seco y algo nublado, ideal para quienes desean pasear por la playa o espacios abiertos.​

: Alcanzará máximas de 20°C y mínimas de 12°C, con ambiente seco y algo nublado, ideal para quienes desean pasear por la playa o espacios abiertos.​ San Francisco : Un día fresco, con máxima de 16°C y mínima de 10°C. Mañana parcialmente cubierta y tarde despejada, sin lluvias. Es común la presencia de vientos en el área costera.​

: Un día fresco, con máxima de 16°C y mínima de 10°C. Mañana parcialmente cubierta y tarde despejada, sin lluvias. Es común la presencia de vientos en el área costera.​ Sacramento : Cielos parcialmente despejados, con máxima de 17°C y mínima de 7°C. El ambiente es fresco pero estable, perfecto para actividades al aire libre.​

: Cielos parcialmente despejados, con máxima de 17°C y mínima de 7°C. El ambiente es fresco pero estable, perfecto para actividades al aire libre.​ San José: Jornada templada, con temperaturas entre 12°C y 20°C, soleado en la tarde y sin chance de precipitaciones.​

Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de California

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Precipitación Los Ángeles 11 21 Parcialmente nublado Muy baja San Diego 12 20 Parcialmente nublado Muy baja San Francisco 10 16 Parcialmente nublado Muy baja Sacramento 7 17 Parcialmente nublado Muy baja San José 12 20 Soleado Muy baja

Actividades y recomendaciones

El viernes será propicio para turismo, compras y deportes al aire libre en todo el estado. Quienes se ubiquen en la franja costera disfrutarán de temperaturas agradables y sol, mientras que hacia el interior y el norte conviene usar capas de ropa por la frescura matutina. El bajo riesgo de precipitaciones facilita traslados largos por carretera y carretera.​

Consejos prácticos para el día viernes 28 de noviembre de 2025

Planifica almuerzos y recorridos al aire libre, principalmente entre el mediodía y la tarde.

Emplea protector solar aún en días frescos y con sol tenue.

Viste en capas, especialmente si estarás en San Francisco, Sacramento o zonas altas.

Revisa actualizaciones locales ante cambios menores por vientos o nubosidad variable.