Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en California este viernes 28 de noviembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en California este viernes 28 de noviembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
Enzo Mori

Toma nota. Este viernes 28 de noviembre de 2025 en California, el clima mantendrá un patrón fresco y mayormente seco según los principales pronósticos. Destacan los cielos parcialmente nublados y la baja probabilidad de lluvias en todo el estado, lo que favorece las actividades recreativas y traslados por carretera.

Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 23°C, con máximas cómodas especialmente en el sur y centro del estado. Las mínimas serán más frescas en la zona norte metropolitana y áreas del interior, por lo que conviene llevar abrigo ligero en la mañana y la noche. No se prevén tormentas y la humedad será baja a moderada, especialmente lejos de la costa.

Temperaturas y condiciones esperadas en California

  • Los Ángeles: Se espera un día templado con máxima de 21°C y mínima de 11°C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día, sin lluvias previstas y con viento leve, lo que permite actividades al aire libre con comodidad.​
  • San Diego: Alcanzará máximas de 20°C y mínimas de 12°C, con ambiente seco y algo nublado, ideal para quienes desean pasear por la playa o espacios abiertos.​
  • San Francisco: Un día fresco, con máxima de 16°C y mínima de 10°C. Mañana parcialmente cubierta y tarde despejada, sin lluvias. Es común la presencia de vientos en el área costera.​
  • Sacramento: Cielos parcialmente despejados, con máxima de 17°C y mínima de 7°C. El ambiente es fresco pero estable, perfecto para actividades al aire libre.​
  • San José: Jornada templada, con temperaturas entre 12°C y 20°C, soleado en la tarde y sin chance de precipitaciones.​

Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de California

CiudadMínima (°C)Máxima (°C)Estado del cieloPrecipitación
Los Ángeles1121Parcialmente nubladoMuy baja
San Diego1220Parcialmente nubladoMuy baja
San Francisco1016Parcialmente nubladoMuy baja
Sacramento717Parcialmente nubladoMuy baja
San José1220SoleadoMuy baja

Actividades y recomendaciones

El viernes será propicio para turismo, compras y deportes al aire libre en todo el estado. Quienes se ubiquen en la franja costera disfrutarán de temperaturas agradables y sol, mientras que hacia el interior y el norte conviene usar capas de ropa por la frescura matutina. El bajo riesgo de precipitaciones facilita traslados largos por carretera y carretera.​

Consejos prácticos para el día viernes 28 de noviembre de 2025

  • Planifica almuerzos y recorridos al aire libre, principalmente entre el mediodía y la tarde.
  • Emplea protector solar aún en días frescos y con sol tenue.
  • Viste en capas, especialmente si estarás en San Francisco, Sacramento o zonas altas.
  • Revisa actualizaciones locales ante cambios menores por vientos o nubosidad variable.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC