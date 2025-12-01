El lunes 1 de diciembre de 2025 en California se perfila como un inicio de mes seco, con ambiente fresco por la mañana y templado durante el día, sin indicios de tormentas importantes. Las principales ciudades del estado mostrarán un patrón estable, dominado por sol y algunas nubes altas.​

Los valores medios y pronósticos para comienzos de diciembre sitúan las máximas del estado alrededor de 18–20 °C y las mínimas cerca de 8–10 °C , algo más frías en el norte y el interior y más suaves en la costa sur.

Proyecciones recientes señalan un arranque de diciembre más bien seco y algo más cálido de lo normal en buena parte de California, con pocos frentes de lluvia entrando antes de mediados de mes.​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de California

Los Ángeles : Para el 1 de diciembre se esperan unos 20 °C de máxima y cerca de 8–10 °C de mínima, con bastante sol, algo de nubosidad alta y baja probabilidad de lluvia.​

: Para el 1 de diciembre se esperan unos 20 °C de máxima y cerca de 8–10 °C de mínima, con bastante sol, algo de nubosidad alta y baja probabilidad de lluvia.​ San Diego : Tendrá un día templado, con valores cercanos a 17–18 °C de máxima y 11–12 °C de mínima, ambiente seco y cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.​

: Tendrá un día templado, con valores cercanos a 17–18 °C de máxima y 11–12 °C de mínima, ambiente seco y cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.​ San Francisco : Arranque de semana fresco, con alrededor de 14 °C de máxima y 8 °C de mínima, algo de nubes y riesgo bajo de precipitaciones, dentro de un patrón general de comienzo de diciembre más seco de lo habitual.​

: Arranque de semana fresco, con alrededor de 14 °C de máxima y 8 °C de mínima, algo de nubes y riesgo bajo de precipitaciones, dentro de un patrón general de comienzo de diciembre más seco de lo habitual.​ Sacramento : Valores típicos de primeras jornadas invernales: máximas cercanas a 14 °C y mínimas de unos 6 °C, cielo parcialmente nublado y posibilidad baja de lluvias débiles.​

: Valores típicos de primeras jornadas invernales: máximas cercanas a 14 °C y mínimas de unos 6 °C, cielo parcialmente nublado y posibilidad baja de lluvias débiles.​ San José: Día algo más templado que en San Francisco, con 15–16 °C de máxima y 8 °C de mínima, nubosidad variable y ambiente seco.​

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de California (lunes 1 de diciembre de 2025)

Ciudad Mínima aprox. (°C) Máxima aprox. (°C) Estado del cielo Lluvia esperada Los Ángeles 9–10 20 Soleado / pocas nubes Muy baja San Diego 11–12 18 Mayormente despejado Muy baja San Francisco 8 14 Parcialmente nublado Baja Sacramento 6 14 Parcialmente nublado Baja San José 8 15–16 Nubes y claros Muy baja

Qué implica para tus actividades

El lunes será favorable para desplazamientos por carretera, turismo urbano, compras y actividades al aire libre en casi todo el estado. En la costa sur (Los Ángeles, San Diego) bastará con una chaqueta ligera en la mañana y al anochecer, mientras que en la Bahía de San Francisco y el Valle Central conviene abrigarse más a primeras horas.

El riesgo de lluvia o fenómenos severos es bajo, lo que facilita la planificación de trabajo, estudios y ocio sin grandes ajustes por el tiempo.​

Consejos prácticos para el 1 de diciembre

Usa ropa en capas: algo abrigado para la mañana y prendas más ligeras al mediodía.

Lleva abrigo adicional si vas a pasar la tarde-noche en San Francisco, Sacramento o zonas interiores.

Aun con temperaturas frescas, utiliza protector solar si estarás varias horas al aire libre, ya que suele haber varias horas de sol invernal.​