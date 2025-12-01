El lunes 1 de diciembre de 2025 en California se perfila como un inicio de mes seco, con ambiente fresco por la mañana y templado durante el día, sin indicios de tormentas importantes. Las principales ciudades del estado mostrarán un patrón estable, dominado por sol y algunas nubes altas.
Los valores medios y pronósticos para comienzos de diciembre sitúan las máximas del estado alrededor de 18–20 °C y las mínimas cerca de 8–10 °C, algo más frías en el norte y el interior y más suaves en la costa sur.
Proyecciones recientes señalan un arranque de diciembre más bien seco y algo más cálido de lo normal en buena parte de California, con pocos frentes de lluvia entrando antes de mediados de mes.
Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de California
- Los Ángeles: Para el 1 de diciembre se esperan unos 20 °C de máxima y cerca de 8–10 °C de mínima, con bastante sol, algo de nubosidad alta y baja probabilidad de lluvia.
- San Diego: Tendrá un día templado, con valores cercanos a 17–18 °C de máxima y 11–12 °C de mínima, ambiente seco y cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.
- San Francisco: Arranque de semana fresco, con alrededor de 14 °C de máxima y 8 °C de mínima, algo de nubes y riesgo bajo de precipitaciones, dentro de un patrón general de comienzo de diciembre más seco de lo habitual.
- Sacramento: Valores típicos de primeras jornadas invernales: máximas cercanas a 14 °C y mínimas de unos 6 °C, cielo parcialmente nublado y posibilidad baja de lluvias débiles.
- San José: Día algo más templado que en San Francisco, con 15–16 °C de máxima y 8 °C de mínima, nubosidad variable y ambiente seco.
Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de California (lunes 1 de diciembre de 2025)
|Ciudad
|Mínima aprox. (°C)
|Máxima aprox. (°C)
|Estado del cielo
|Lluvia esperada
|Los Ángeles
|9–10
|20
|Soleado / pocas nubes
|Muy baja
|San Diego
|11–12
|18
|Mayormente despejado
|Muy baja
|San Francisco
|8
|14
|Parcialmente nublado
|Baja
|Sacramento
|6
|14
|Parcialmente nublado
|Baja
|San José
|8
|15–16
|Nubes y claros
|Muy baja
Qué implica para tus actividades
El lunes será favorable para desplazamientos por carretera, turismo urbano, compras y actividades al aire libre en casi todo el estado. En la costa sur (Los Ángeles, San Diego) bastará con una chaqueta ligera en la mañana y al anochecer, mientras que en la Bahía de San Francisco y el Valle Central conviene abrigarse más a primeras horas.
El riesgo de lluvia o fenómenos severos es bajo, lo que facilita la planificación de trabajo, estudios y ocio sin grandes ajustes por el tiempo.
Consejos prácticos para el 1 de diciembre
- Usa ropa en capas: algo abrigado para la mañana y prendas más ligeras al mediodía.
- Lleva abrigo adicional si vas a pasar la tarde-noche en San Francisco, Sacramento o zonas interiores.
- Aun con temperaturas frescas, utiliza protector solar si estarás varias horas al aire libre, ya que suele haber varias horas de sol invernal.