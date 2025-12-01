Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en California este lunes 1 de diciembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en California este lunes 1 de diciembre de 2025
Enzo Mori
Enzo Mori

El lunes 1 de diciembre de 2025 en California se perfila como un inicio de mes seco, con ambiente fresco por la mañana y templado durante el día, sin indicios de tormentas importantes. Las principales ciudades del estado mostrarán un patrón estable, dominado por sol y algunas nubes altas.​

Los valores medios y pronósticos para comienzos de diciembre sitúan las máximas del estado alrededor de 18–20 °C y las mínimas cerca de 8–10 °C, algo más frías en el norte y el interior y más suaves en la costa sur.

Proyecciones recientes señalan un arranque de diciembre más bien seco y algo más cálido de lo normal en buena parte de California, con pocos frentes de lluvia entrando antes de mediados de mes.​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de California

  • Los Ángeles: Para el 1 de diciembre se esperan unos 20 °C de máxima y cerca de 8–10 °C de mínima, con bastante sol, algo de nubosidad alta y baja probabilidad de lluvia.​
  • San Diego: Tendrá un día templado, con valores cercanos a 17–18 °C de máxima y 11–12 °C de mínima, ambiente seco y cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.​
  • San Francisco: Arranque de semana fresco, con alrededor de 14 °C de máxima y 8 °C de mínima, algo de nubes y riesgo bajo de precipitaciones, dentro de un patrón general de comienzo de diciembre más seco de lo habitual.​
  • Sacramento: Valores típicos de primeras jornadas invernales: máximas cercanas a 14 °C y mínimas de unos 6 °C, cielo parcialmente nublado y posibilidad baja de lluvias débiles.​
  • San José: Día algo más templado que en San Francisco, con 15–16 °C de máxima y 8 °C de mínima, nubosidad variable y ambiente seco.​

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de California (lunes 1 de diciembre de 2025)

CiudadMínima aprox. (°C)Máxima aprox. (°C)Estado del cieloLluvia esperada
Los Ángeles9–1020Soleado / pocas nubesMuy baja
San Diego11–1218Mayormente despejadoMuy baja
San Francisco814Parcialmente nubladoBaja
Sacramento614Parcialmente nubladoBaja
San José815–16Nubes y clarosMuy baja

Qué implica para tus actividades

El lunes será favorable para desplazamientos por carretera, turismo urbano, compras y actividades al aire libre en casi todo el estado. En la costa sur (Los Ángeles, San Diego) bastará con una chaqueta ligera en la mañana y al anochecer, mientras que en la Bahía de San Francisco y el Valle Central conviene abrigarse más a primeras horas.

El riesgo de lluvia o fenómenos severos es bajo, lo que facilita la planificación de trabajo, estudios y ocio sin grandes ajustes por el tiempo.​

Consejos prácticos para el 1 de diciembre

  • Usa ropa en capas: algo abrigado para la mañana y prendas más ligeras al mediodía.
  • Lleva abrigo adicional si vas a pasar la tarde-noche en San Francisco, Sacramento o zonas interiores.
  • Aun con temperaturas frescas, utiliza protector solar si estarás varias horas al aire libre, ya que suele haber varias horas de sol invernal.​
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

