Atención, ciudadanos de Florida. El lunes 1 de diciembre de 2025 en el Estado del Sol se espera un inicio de mes típicamente agradable: mañana fresca, tarde templada a cálida y pocas lluvias, ideal para trabajar, estudiar o hacer trámites sin grandes sobresaltos meteorológicos.​

Los valores climatológicos y pronósticos para comienzos de diciembre indican temperaturas mínimas cercanas a 15 °C y máximas de unos 23–24 °C en buena parte del estado.

Los modelos de NOAA apuntan a temperaturas algo por encima de lo normal para diciembre en Florida, por lo que el arranque del mes se sentirá suave, con ambiente más cálido en el sur y algo más fresco hacia el norte.

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Florida

Miami : Inicio de semana cálido, con mínimas alrededor de 20–21 °C y máximas cercanas a 24–25 °C, humedad moderada y baja probabilidad de lluvia; un día típico de “invierno suave” en el sur de Florida.​

: Inicio de semana cálido, con mínimas alrededor de 20–21 °C y máximas cercanas a 24–25 °C, humedad moderada y baja probabilidad de lluvia; un día típico de “invierno suave” en el sur de Florida.​ Orlando : Para el 1 de diciembre se estima cielo mayormente nublado a ratos, con unos 23 °C de máxima y 15 °C de mínima, y prácticamente sin lluvia según los datos diarios históricos para esa fecha.​

: Para el 1 de diciembre se estima cielo mayormente nublado a ratos, con unos 23 °C de máxima y 15 °C de mínima, y prácticamente sin lluvia según los datos diarios históricos para esa fecha.​ Tampa : Valores en torno a 15 °C de mínima y 22–23 °C de máxima, con nubosidad variable y riesgo bajo de precipitaciones.​

: Valores en torno a 15 °C de mínima y 22–23 °C de máxima, con nubosidad variable y riesgo bajo de precipitaciones.​ Jacksonville : Jornada algo más fresca, con mínimas cercanas a 11–13 °C y máximas de 19–21 °C, en un ambiente seco o con lluvias muy aisladas.​

: Jornada algo más fresca, con mínimas cercanas a 11–13 °C y máximas de 19–21 °C, en un ambiente seco o con lluvias muy aisladas.​ Sarasota: Entre 15 °C y 22–23 °C, ambiente templado y, según los pronósticos regionales de la costa del golfo, sin señales de mal tiempo relevante para el arranque de la semana.

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Florida (lunes 1 de diciembre de 2025)

Ciudad Mínima aprox. (°C) Máxima aprox. (°C) Estado del cielo Lluvia esperada Miami 21 25 Parcialmente nublado Baja Orlando 15 23 Nublado / algo de sol Muy baja Tampa 15 22 Nubes y claros Muy baja Jacksonville 12 20 Parcialmente nublado Muy baja Sarasota 15 23 Parcialmente nublado Muy baja

Qué implica para tus actividades

El lunes será apropiado para actividades al aire libre, compras, reinicio de actividades laborales y escolares y traslados por carretera o aeropuerto, sin riesgo de tormentas fuertes asociado a esa fecha.

El ambiente fresco de la mañana en el centro y norte (Orlando, Jacksonville) puede requerir una chaqueta ligera, mientras que en el sur (Miami y costa sur del golfo) bastará ropa fresca con algo para la noche.​

Consejos prácticos para el 1 de diciembre

Viste en capas ligeras: algo abrigado al amanecer y ropa más fresca para la tarde.

Lleva protector solar si pasarás varias horas al aire libre; diciembre sigue teniendo varias horas de sol en Florida.​

Consulta el pronóstico local la noche anterior por si surge algún cambio puntual, especialmente en la franja norte del estado.