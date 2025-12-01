Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Florida este lunes 1 de diciembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Florida este lunes 1 de diciembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
Atención, ciudadanos de Florida. El lunes 1 de diciembre de 2025 en el Estado del Sol se espera un inicio de mes típicamente agradable: mañana fresca, tarde templada a cálida y pocas lluvias, ideal para trabajar, estudiar o hacer trámites sin grandes sobresaltos meteorológicos.​

Los valores climatológicos y pronósticos para comienzos de diciembre indican temperaturas mínimas cercanas a 15 °C y máximas de unos 23–24 °C en buena parte del estado.

Los modelos de NOAA apuntan a temperaturas algo por encima de lo normal para diciembre en Florida, por lo que el arranque del mes se sentirá suave, con ambiente más cálido en el sur y algo más fresco hacia el norte.

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Florida

  • Miami: Inicio de semana cálido, con mínimas alrededor de 20–21 °C y máximas cercanas a 24–25 °C, humedad moderada y baja probabilidad de lluvia; un día típico de “invierno suave” en el sur de Florida.​
  • Orlando: Para el 1 de diciembre se estima cielo mayormente nublado a ratos, con unos 23 °C de máxima y 15 °C de mínima, y prácticamente sin lluvia según los datos diarios históricos para esa fecha.​
  • Tampa: Valores en torno a 15 °C de mínima y 22–23 °C de máxima, con nubosidad variable y riesgo bajo de precipitaciones.​
  • Jacksonville: Jornada algo más fresca, con mínimas cercanas a 11–13 °C y máximas de 19–21 °C, en un ambiente seco o con lluvias muy aisladas.​
  • Sarasota: Entre 15 °C y 22–23 °C, ambiente templado y, según los pronósticos regionales de la costa del golfo, sin señales de mal tiempo relevante para el arranque de la semana.

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Florida (lunes 1 de diciembre de 2025)

CiudadMínima aprox. (°C)Máxima aprox. (°C)Estado del cieloLluvia esperada
Miami2125Parcialmente nubladoBaja
Orlando1523Nublado / algo de solMuy baja
Tampa1522Nubes y clarosMuy baja
Jacksonville1220Parcialmente nubladoMuy baja
Sarasota1523Parcialmente nubladoMuy baja

Qué implica para tus actividades

El lunes será apropiado para actividades al aire libre, compras, reinicio de actividades laborales y escolares y traslados por carretera o aeropuerto, sin riesgo de tormentas fuertes asociado a esa fecha.

El ambiente fresco de la mañana en el centro y norte (Orlando, Jacksonville) puede requerir una chaqueta ligera, mientras que en el sur (Miami y costa sur del golfo) bastará ropa fresca con algo para la noche.​

Consejos prácticos para el 1 de diciembre

  • Viste en capas ligeras: algo abrigado al amanecer y ropa más fresca para la tarde.
  • Lleva protector solar si pasarás varias horas al aire libre; diciembre sigue teniendo varias horas de sol en Florida.​
  • Consulta el pronóstico local la noche anterior por si surge algún cambio puntual, especialmente en la franja norte del estado.
