Atención, ciudadanos de Florida. El lunes 1 de diciembre de 2025 en el Estado del Sol se espera un inicio de mes típicamente agradable: mañana fresca, tarde templada a cálida y pocas lluvias, ideal para trabajar, estudiar o hacer trámites sin grandes sobresaltos meteorológicos.
Los valores climatológicos y pronósticos para comienzos de diciembre indican temperaturas mínimas cercanas a 15 °C y máximas de unos 23–24 °C en buena parte del estado.
Los modelos de NOAA apuntan a temperaturas algo por encima de lo normal para diciembre en Florida, por lo que el arranque del mes se sentirá suave, con ambiente más cálido en el sur y algo más fresco hacia el norte.
Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Florida
- Miami: Inicio de semana cálido, con mínimas alrededor de 20–21 °C y máximas cercanas a 24–25 °C, humedad moderada y baja probabilidad de lluvia; un día típico de “invierno suave” en el sur de Florida.
- Orlando: Para el 1 de diciembre se estima cielo mayormente nublado a ratos, con unos 23 °C de máxima y 15 °C de mínima, y prácticamente sin lluvia según los datos diarios históricos para esa fecha.
- Tampa: Valores en torno a 15 °C de mínima y 22–23 °C de máxima, con nubosidad variable y riesgo bajo de precipitaciones.
- Jacksonville: Jornada algo más fresca, con mínimas cercanas a 11–13 °C y máximas de 19–21 °C, en un ambiente seco o con lluvias muy aisladas.
- Sarasota: Entre 15 °C y 22–23 °C, ambiente templado y, según los pronósticos regionales de la costa del golfo, sin señales de mal tiempo relevante para el arranque de la semana.
Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Florida (lunes 1 de diciembre de 2025)
|Ciudad
|Mínima aprox. (°C)
|Máxima aprox. (°C)
|Estado del cielo
|Lluvia esperada
|Miami
|21
|25
|Parcialmente nublado
|Baja
|Orlando
|15
|23
|Nublado / algo de sol
|Muy baja
|Tampa
|15
|22
|Nubes y claros
|Muy baja
|Jacksonville
|12
|20
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|Sarasota
|15
|23
|Parcialmente nublado
|Muy baja
Qué implica para tus actividades
El lunes será apropiado para actividades al aire libre, compras, reinicio de actividades laborales y escolares y traslados por carretera o aeropuerto, sin riesgo de tormentas fuertes asociado a esa fecha.
El ambiente fresco de la mañana en el centro y norte (Orlando, Jacksonville) puede requerir una chaqueta ligera, mientras que en el sur (Miami y costa sur del golfo) bastará ropa fresca con algo para la noche.
Consejos prácticos para el 1 de diciembre
- Viste en capas ligeras: algo abrigado al amanecer y ropa más fresca para la tarde.
- Lleva protector solar si pasarás varias horas al aire libre; diciembre sigue teniendo varias horas de sol en Florida.
- Consulta el pronóstico local la noche anterior por si surge algún cambio puntual, especialmente en la franja norte del estado.