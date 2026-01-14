El miércoles 14 de enero de 2026, el tiempo en Florida mostrará el contraste típico del “invierno suave” del estado: ambiente fresco a frío al amanecer, especialmente tras el paso de un frente frío, y temperaturas diurnas agradables, con más frío en el norte y algo más de suavidad en el centro y sur peninsular . Tras un inicio de mes cálido, diversos pronósticos apuntan a un descenso notable de las temperaturas durante esa semana, con amaneceres fríos e incluso valores cercanos a la helada en el norte y el interior del estado.​

Panorama general del tiempo en Florida hoy miércoles 14 de enero

Los valores climatológicos de enero en Florida sitúan las máximas medias entre 21 y 24 °C y las mínimas alrededor de 11–16 °C, con unos 3–8 días de lluvia en todo el mes, lo que refleja un invierno muy suave en comparación con el resto de Estados Unidos. Sin embargo, para mediados de enero de 2026 se espera la influencia de un frente frío potente sobre el sureste del país, que permitirá una caída de temperaturas más marcada, especialmente hacia el norte de Florida.​

En ciudades del interior como Orlando, los datos mensuales de enero 2026 muestran máximas típicas de 21–23 °C, pero para el entorno del día 14 el pronóstico específico habla de unas máximas cercanas a 20 °C y mínimas en torno a 13 °C, claramente más frescas que en los primeros días del mes. En el conjunto del estado, esto se traducirá en mañanas frías, tardes suaves y un ambiente en general seco, con nubes y claros y riesgo bajo a moderado de lluvia ligera en algunos puntos.​

Tiempo en Florida miércoles 14/01/26: qué esperar por zonas

En el norte de Florida (Jacksonville, Tallahassee y Panhandle), las previsiones indican que el aire frío asociado al frente alcanzará de lleno la región , con mínimas que pueden bajar a valores cercanos al punto de congelación en la madrugada, sobre todo en el interior. Durante el día, las máximas se quedarían en un rango fresco, alrededor de 15–18 °C, con sensación de más frío si el viento norte es moderado.​

En el centro de Florida (Orlando, Florida Center, Lake Buena Vista), el enfriamiento será notable pero menos extremo que en el norte: las mínimas previstas rondan los 12–14 °C para el entorno del 14 de enero , con máximas cercanas a 20 °C, tras varios días previos con valores claramente más altos. El cielo tenderá a poco nuboso o parcialmente nuboso, con baja probabilidad de lluvias significativas y una sensación en general fresca a primera hora y agradable al mediodía.​

En el sur de Florida (Miami, área de la costa sureste y suroeste), el contraste será menor, con un descenso térmico moderado respecto al inicio del mes , pero manteniendo un ambiente típicamente templado, con máximas cercanas a 23–24 °C y mínimas alrededor de 16 °C basadas en los promedios de enero. La probabilidad de lluvia se mantiene baja a moderada, con nubes de evolución y posibles chubascos aislados, pero sin grandes episodios generalizados en este escenario.​

Tiempo en Florida miércoles 14 de enero de 2026 por ciudad

La siguiente tabla ofrece una visión orientativa, basada en promedios de enero y pronósticos mensuales para 2026, del tipo de tiempo y los rangos de temperatura esperados en algunas ciudades representativas de Florida para un miércoles como el 14 de enero.

Ciudad / Zona Tiempo probable miércoles 14 enero 2026 Rango orientativo de temperaturas (°C) Jacksonville Cielos despejados o poco nubosos, aire frío al amanecer; baja probabilidad de lluvia. Máx 15–17 / Mín 2–5.​ Tallahassee / Panhandle Ambiente invernal para estándares de Florida, amanecer muy frío; viento del norte. Máx 14–16 / Mín 0–3. Orlando Tiempo estable, nubes y claros; fresco por la mañana, suave al mediodía. Máx 19–21 / Mín 12–14.​ Florida Center / parques temáticos Condiciones muy similares a Orlando, con baja probabilidad de lluvia. Máx 19–21 / Mín 12–14.​ Tampa Bay / Holiday Parcialmente nuboso, posible brisa fresca del noroeste, escasa lluvia. Máx 18–20 / Mín 10–12. Miami Ambiente templado, intervalos de sol y nubes, algún chubasco aislado. Máx 23–24 / Mín 15–17.​ Costa suroeste (Naples área) Día generalmente agradable, con algo de brisa y baja probabilidad de lluvia. Máx 22–24 / Mín 14–16.

Consejos prácticos para el tiempo en Florida hoy 14 de enero de 2026

Lleva capas ligeras: una chaqueta o sudadera será necesaria en el norte y el interior al amanecer, pero durante el mediodía bastará ropa fresca, sobre todo en el sur.​

Si viajas por carretera de norte a sur, revisa el pronóstico local, porque el cambio de temperatura entre Panhandle y Miami puede ser de más de 8–10 °C en la misma jornada.​

Para parques temáticos en el área de Orlando, conviene consultar el pronóstico de madrugada y última hora del día para ajustar vestimenta y horarios.​

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Florida el 14 de enero

¿Hará frío “de verdad” en Florida ese día?

En el norte y algunas zonas interiores, el paso del frente frío puede llevar las mínimas a valores cercanos a 0–3 °C, con sensación de frío intenso para el estándar local, mientras que el centro y el sur mantendrán mañanas frescas pero tardes suaves.​

¿Qué probabilidad de lluvia hay el 14 de enero de 2026 en Florida?

Enero es relativamente seco en gran parte del estado, con unos pocos días de lluvia al mes; para esa semana, los escenarios predominantes hablan de un patrón más bien seco tras el frente, con chubascos aislados, sobre todo hacia el sur y zonas costeras.​

¿Es buena fecha para visitar parques temáticos en Orlando o zonas de playa?

Climáticamente sí: las temperaturas son cómodas para caminar todo el día sin calor extremo, aunque en Orlando conviene ir abrigado por la mañana y la noche, y en las playas del sur el mar mantiene temperaturas en torno a 24 °C, agradables para el baño para muchos visitantes.