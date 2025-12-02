El martes 2 de diciembre de 2025 en Florida se espera un día típicamente templado de principios de invierno: mañana fresca, tarde agradable y baja probabilidad de lluvias fuertes en la mayor parte del estado. Las temperaturas estarán en el rango cómodo que caracteriza a Florida en diciembre.​

Los datos climáticos para diciembre de 2025 muestran máximas diurnas alrededor de 23–24 °C y mínimas cercanas a 15–17 °C en gran parte del estado, con unas 7 horas de sol diarias y pocas jornadas de lluvia intensa en el mes.

Este patrón se mantiene el martes 2: ambiente estable, algo de nubosidad, lluvias aisladas más probables en el sur y costa atlántica, pero sin tiempo severo previsto.​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Florida

Miami : Para diciembre se estiman máximas cercanas a 24 °C y mínimas alrededor de 17 °C, con unas 7 horas de sol al día y solo unos 6 días lluviosos en todo el mes; el 2 de diciembre se encuadra en este patrón, cálido y con chubascos aislados posibles.​

: Para diciembre se estiman máximas cercanas a 24 °C y mínimas alrededor de 17 °C, con unas 7 horas de sol al día y solo unos 6 días lluviosos en todo el mes; el 2 de diciembre se encuadra en este patrón, cálido y con chubascos aislados posibles.​ Orlando : Los promedios indican máximas de unos 23 °C y mínimas cercanas a 10–12 °C, con pocas lluvias y muchas horas de sol; el martes se espera cielo con nubes y claros, clima ideal para actividades al aire libre.​

: Los promedios indican máximas de unos 23 °C y mínimas cercanas a 10–12 °C, con pocas lluvias y muchas horas de sol; el martes se espera cielo con nubes y claros, clima ideal para actividades al aire libre.​ Tampa : En diciembre suele registrar entre 15 °C y 22–23 °C, con pocas jornadas de lluvia, y para estos primeros días del mes se mantiene esa tónica de tiempo seco y templado.​

: En diciembre suele registrar entre 15 °C y 22–23 °C, con pocas jornadas de lluvia, y para estos primeros días del mes se mantiene esa tónica de tiempo seco y templado.​ Jacksonville : Algo más fresco, con mínimas cercanas a 11–13 °C y máximas alrededor de 20–21 °C, y lluvias poco frecuentes en esta fase inicial del mes.​

: Algo más fresco, con mínimas cercanas a 11–13 °C y máximas alrededor de 20–21 °C, y lluvias poco frecuentes en esta fase inicial del mes.​ Sarasota / Costa del golfo: Tendencias similares a Tampa, con entorno de 15–23 °C y pronósticos regionales que señalan días mayormente secos tras el fin de semana largo de Acción de Gracias.​

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Florida (martes 2 de diciembre de 2025)

Ciudad Mínima aprox. (°C) Máxima aprox. (°C) Estado del cielo Lluvia esperada Miami 17 24 Nubes y claros, cálido Baja–media (chubascos aislados) Orlando 12 23 Parcialmente nublado Baja Tampa 15 22 Parcialmente nublado Muy baja Jacksonville 12 20 Parcialmente nublado Muy baja Sarasota 15 23 Mayormente despejado Muy baja

Qué implica para tus actividades

El martes será muy favorable para trabajo, escuela, turismo y compras sin grandes interrupciones por el tiempo, tanto en el interior como en las zonas de playa.

Solo se recomienda una chaqueta ligera en la mañana en el centro y norte del estado, mientras que en el sur bastará ropa fresca y quizá un paraguas compacto ante algún chubasco pasajero.​

Consejos prácticos para el 2 de diciembre

Usa ropa en capas ligeras: algo abrigado al amanecer y más fresco al mediodía.

Mantén hidratación y protección solar si pasarás varias horas al aire libre, ya que aún hay muchas horas de sol en diciembre.​

Revisa el pronóstico local de tu ciudad la noche anterior para detectar posibles lluvias aisladas, sobre todo en el sur de Florida.