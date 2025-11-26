Atención, ciudadanos de Florida . El clima en el Estado del Sol para hoy, miércoles 26 de diciembre , se presenta templado y agradable, ideal para actividades al aire libre. En la mayoría de las principales ciudades, se esperan temperaturas suaves y cielos parcialmente nublados, con baja probabilidad de lluvia, influenciadas por un invierno marcado por condiciones de La Niña. A continuación, se detalla el pronóstico y las tendencias meteorológicas según fuentes confiables como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y AccuWeather.

Temperaturas y condiciones esperadas en Florida

Durante esta fecha, las temperaturas registran máximas entre 24°C y 28°C y mínimas entre 16°C y 23°C, según la ciudad.​

Miami tendrá máximas alrededor de 27°C y mínimas en torno a 22°C; el clima será cálido y húmedo, con bajo riesgo de lluvias.​

Tampa presenta temperaturas similares, con máximas de 28°C y mínimas de 18°C.​

Jacksonville será ligeramente más fresca, con máximas de 26°C y mínimas de 11°C, predominando el cielo despejado y temperaturas ideales para explorar la ciudad.​

Orlando y Fort Lauderdale tendrán máximas en el rango de 25°C a 27°C, con mínimas entre 17°C y 21°C según los reportes meteorológicos locales.​

tendrán máximas en el rango de 25°C a 27°C, con mínimas entre 17°C y 21°C según los reportes meteorológicos locales.​ La humedad relativa será alta en ciudades costeras y moderada en el interior del estado.

Se espera que el día transcurra con predominio de sol o nubosidad ligera, ideal para actividades de turismo, compras o deportes al aire libre. El riesgo de lluvias es escaso y no se anticipan fenómenos extremos.

Tabla del clima previsto en las 5 principales ciudades de Florida (26 de noviembre)

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Lluvias Probables Estado del Cielo Miami 22

​ 27

​ Baja Parc. nublado Orlando 17

​ 25

​ Baja Parc. nublado/despejado Tampa 18

​ 28

​ Baja Soleado/despejado Jacksonville 11

​ 26

​ Baja Soleado Fort Lauderdale 21

​ 27

​ Baja Parc. nublado

El miércoles 26 de noviembre, el clima en Florida será mayormente cálido, húmedo y con baja probabilidad de lluvia (Foto: AFP)

Horarios y condiciones adicionales

La salida del sol en Florida para este miércoles será alrededor de las 6:40 a.m., y la puesta cerca de las 5:30 p.m. , ofreciendo más de 10 horas de luz natural. La calidad del aire será buena y la brisa marina refrescará especialmente las zonas cercanas a la costa.​

Influencia estacional y tendencias

El clima otoñal de Florida para finales de noviembre está marcado por la persistencia de condiciones cálidas debido a la influencia de una transición leve hacia el fenómeno de La Niña, que tiende a traer días más cálidos y menos lluviosos en el sureste de Estados Unidos, como confirma NOAA.​

Cabe recalcar que la presencia de frentes fríos en esta temporada puede ocasionar descensos leves de temperatura, especialmente por la noche, aunque sin episodios extremos.

Se recomienda a quienes viajen o salgan que lleven ropa ligera y algún abrigo suave para la noche.

Recomendaciones para ciudadanos y visitantes para este miércoles 26 de noviembre

Usar ropa fresca y ligera durante el día, y abrigos livianos en horas nocturnas.

Protegerse del sol, sobre todo en zonas abiertas, y mantener hidratación constante, pues la humedad puede incrementar la sensación térmica.​

Estar atentos a pronósticos locales, especialmente si se viaja por carretera, ante la posibilidad de lluvias aisladas.

Llevar paraguas plegable en zonas costeras, como Miami y Tampa, por lluvias breves e impredecibles.