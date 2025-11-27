Atentos, ciudadanos de Florida . El clima para el jueves 27 de noviembre de 2025 en el Estado del Sol será cálido y húmedo en el sur, y ligeramente más templado en el norte del estado, ideal para quienes planean salir o celebrar el Día de Acción de Gracias al aire libre. Las lluvias serán escasas en general, aunque hay posibles chubascos localizados en Miami y el sur de la península.

Este jueves se esperan temperaturas diurnas superiores a la media estacional, según el pronóstico de NOAA y AccuWeather. Las máximas oscilarán entre los 21°C y 30°C, con ambiente más caluroso en el sur (Miami y alrededores) y más templado y seco en el norte (Jacksonville y el área de Panhandle). El viento será suave y la humedad estará presente en las costas, pero sin episodios de clima severo previstos.​

Temperaturas y condiciones esperadas en Florida

Miami : Se prevé una máxima de 30°C y mínima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia ligera (alrededor del 55%). El ambiente será húmedo y cálido, más propio del final del verano que del otoño.​

: Se prevé una máxima de 30°C y mínima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia ligera (alrededor del 55%). El ambiente será húmedo y cálido, más propio del final del verano que del otoño.​ Orlando : Jornada soleada, con máximas de hasta 31°C y mínimas de 21°C. Se espera poca o ninguna lluvia y condiciones ideales para actividades al aire libre.​

: Jornada soleada, con máximas de hasta 31°C y mínimas de 21°C. Se espera poca o ninguna lluvia y condiciones ideales para actividades al aire libre.​ Tampa : Máximas alrededor de 23–25°C y mínimas cerca de 15°C, con ambientes nublados. La probabilidad de lluvias es baja, por lo que se prevé un día fresco y estable.​

: Máximas alrededor de 23–25°C y mínimas cerca de 15°C, con ambientes nublados. La probabilidad de lluvias es baja, por lo que se prevé un día fresco y estable.​ Jacksonville : Máximas de 21°C y mínimas de 12°C, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvias (alrededor del 25%). El ambiente será más seco comparado con el sur del estado.​

: Máximas de 21°C y mínimas de 12°C, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvias (alrededor del 25%). El ambiente será más seco comparado con el sur del estado.​ Sarasota: Temperaturas entre 25°C y 18°C, con condiciones mayormente despejadas y sin lluvias importantes. El clima será muy agradable para paseos en playa y zonas verdes del Golfo.​

Tabla del clima de hoy en las cinco principales ciudades de Florida

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Precipitación Miami 23 30 Parcialmente nublado 55% (ligera) Orlando 21 31 Soleado Muy baja Tampa 15 23 Nublado Baja Jacksonville 12 21 Parcialmente nublado 25% Sarasota 18 25 Despejado Muy baja

Actividades y recomendaciones

El clima será favorable para reuniones y celebraciones al aire libre, especialmente en el centro y noroeste de Florida. En el sur del estado se recomienda considerar la posibilidad de chaparrones aislados y llevar protección solar e hidratación, ya que la humedad puede ser alta. Los conductores deben estar atentos en áreas de Miami y los cayos ante posibles lluvias breves.​

Consejos útiles para el día

Planifica actividades recreativas en la mañana o tarde, por ser los momentos menos calurosos y con menos probabilidad de lluvia.

Usa protección solar y mantente hidratado, especialmente en el sur y centro del estado.

Revisa reportes locales si tienes actividades abiertas en Miami y playas del sur, por lluvias aisladas.