Está por llegar el fin de semana y es importante que estés al tanto del clima. El viernes 28 de noviembre de 2025 en Florida traerá una leve baja de temperatura tras el feriado, pero mantendrá condiciones agradables y secas en la mayor parte del estado. El norte amanecerá fresco, mientras que el sur y el centro de Florida seguirán disfrutando temperaturas templadas y poco riesgo de lluvias.
Para esta jornada, se esperan máximas entre 19°C y 24°C en el norte del estado (Jacksonville, Panhandle) y máximas de 23°C a 27°C en el centro (Orlando, Tampa) y sur (Miami, Sarasota).
Las mínimas oscilarán desde los 10°C en la zona norte hasta los 15–18°C en el sur, mostrando claramente el paso de un frente frío tras el Día de Acción de Gracias. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, y los cielos estarán despejados a parcialmente nublados en todo el estado.
Temperaturas y condiciones esperadas en Florida para el viernes 28 de noviembre
- Miami: Máxima de 26°C y mínima de 18°C, con ambientes soleados y baja probabilidad de lluvia. La humedad será moderada y el día muy agradable para actividades abiertas.
- Orlando: El pronóstico marca máximas cerca de 19°C y mínimas de 11°C. Se prevé un día soleado y seco, ideal para paseos y compras.
- Tampa: Jornada con temperaturas entre 16°C y 22°C, cielos parcialmente nublados y ambiente fresco, especialmente al amanecer.
- Jacksonville: Amanecerá con alrededor de 10°C y subirá a 19°C por la tarde, con un cielo mayormente despejado, condiciones perfectas para turismo y actividades recreativas al aire libre.
- Sarasota: Entre 15°C y 22°C, soleado y seco, con mínimas algo frescas por la mañana y máxima templada en la tarde.
Tabla del clima de hoy en las cinco principales ciudades de Florida
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Estado del cielo
|Precipitación
|Miami
|18
|26
|Soleado
|Muy baja
|Orlando
|11
|19
|Soleado
|Muy baja
|Tampa
|16
|22
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|Jacksonville
|10
|19
|Despejado
|Muy baja
|Sarasota
|15
|22
|Soleado
|Muy baja
Actividades y recomendaciones
La baja humedad y temperatura harán este viernes cómodo para actividades turísticas, deportivas y comerciales en todo el estado. Se recomienda ropa ligera en el día y una chaqueta o suéter para la mañana y la noche, sobre todo en el centro y norte de Florida. Las condiciones serán ideales para traslados y excursiones, sin riesgos asociados a tormentas o lluvias serias.
Consejos clave para hoy viernes 28 de noviembre
- Planifica actividades al aire libre desde la mañana, aprovechando temperaturas templadas y sol.
- Protege a menores y adultos mayores de cambios bruscos en la madrugada y noche.
- Consulta actualizaciones en medios de confianza si te encuentras en la costa, ante posibles brisas o ligeros cambios en el pronóstico.