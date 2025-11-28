Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Florida este viernes 28 de noviembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Florida este viernes 28 de noviembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
Enzo Mori

Está por llegar el fin de semana y es importante que estés al tanto del clima. El viernes 28 de noviembre de 2025 en Florida traerá una leve baja de temperatura tras el feriado, pero mantendrá condiciones agradables y secas en la mayor parte del estado. El norte amanecerá fresco, mientras que el sur y el centro de Florida seguirán disfrutando temperaturas templadas y poco riesgo de lluvias.

Para esta jornada, se esperan máximas entre 19°C y 24°C en el norte del estado (Jacksonville, Panhandle) y máximas de 23°C a 27°C en el centro (Orlando, Tampa) y sur (Miami, Sarasota).

Las mínimas oscilarán desde los 10°C en la zona norte hasta los 15–18°C en el sur, mostrando claramente el paso de un frente frío tras el Día de Acción de Gracias. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, y los cielos estarán despejados a parcialmente nublados en todo el estado.​

Temperaturas y condiciones esperadas en Florida para el viernes 28 de noviembre

  • Miami: Máxima de 26°C y mínima de 18°C, con ambientes soleados y baja probabilidad de lluvia. La humedad será moderada y el día muy agradable para actividades abiertas.
  • Orlando: El pronóstico marca máximas cerca de 19°C y mínimas de 11°C. Se prevé un día soleado y seco, ideal para paseos y compras.​
  • Tampa: Jornada con temperaturas entre 16°C y 22°C, cielos parcialmente nublados y ambiente fresco, especialmente al amanecer.​
  • Jacksonville: Amanecerá con alrededor de 10°C y subirá a 19°C por la tarde, con un cielo mayormente despejado, condiciones perfectas para turismo y actividades recreativas al aire libre.​
  • Sarasota: Entre 15°C y 22°C, soleado y seco, con mínimas algo frescas por la mañana y máxima templada en la tarde.​

Tabla del clima de hoy en las cinco principales ciudades de Florida

CiudadMínima (°C)Máxima (°C)Estado del cieloPrecipitación
Miami1826SoleadoMuy baja
Orlando1119SoleadoMuy baja
Tampa1622Parcialmente nubladoMuy baja
Jacksonville1019DespejadoMuy baja
Sarasota1522SoleadoMuy baja

Actividades y recomendaciones

La baja humedad y temperatura harán este viernes cómodo para actividades turísticas, deportivas y comerciales en todo el estado. Se recomienda ropa ligera en el día y una chaqueta o suéter para la mañana y la noche, sobre todo en el centro y norte de Florida. Las condiciones serán ideales para traslados y excursiones, sin riesgos asociados a tormentas o lluvias serias.​

Consejos clave para hoy viernes 28 de noviembre

  • Planifica actividades al aire libre desde la mañana, aprovechando temperaturas templadas y sol.
  • Protege a menores y adultos mayores de cambios bruscos en la madrugada y noche.
  • Consulta actualizaciones en medios de confianza si te encuentras en la costa, ante posibles brisas o ligeros cambios en el pronóstico.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC