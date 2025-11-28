Está por llegar el fin de semana y es importante que estés al tanto del clima. El viernes 28 de noviembre de 2025 en Florida traerá una leve baja de temperatura tras el feriado, pero mantendrá condiciones agradables y secas en la mayor parte del estado. El norte amanecerá fresco, mientras que el sur y el centro de Florida seguirán disfrutando temperaturas templadas y poco riesgo de lluvias.

Para esta jornada, se esperan máximas entre 19°C y 24°C en el norte del estado (Jacksonville, Panhandle) y máximas de 23°C a 27°C en el centro (Orlando, Tampa) y sur (Miami, Sarasota).

Las mínimas oscilarán desde los 10°C en la zona norte hasta los 15–18°C en el sur, mostrando claramente el paso de un frente frío tras el Día de Acción de Gracias. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, y los cielos estarán despejados a parcialmente nublados en todo el estado.​

Temperaturas y condiciones esperadas en Florida para el viernes 28 de noviembre

Miami : Máxima de 26°C y mínima de 18°C, con ambientes soleados y baja probabilidad de lluvia. La humedad será moderada y el día muy agradable para actividades abiertas.

: Máxima de 26°C y mínima de 18°C, con ambientes soleados y baja probabilidad de lluvia. La humedad será moderada y el día muy agradable para actividades abiertas. Orlando : El pronóstico marca máximas cerca de 19°C y mínimas de 11°C. Se prevé un día soleado y seco, ideal para paseos y compras.​

: El pronóstico marca máximas cerca de 19°C y mínimas de 11°C. Se prevé un día soleado y seco, ideal para paseos y compras.​ Tampa : Jornada con temperaturas entre 16°C y 22°C, cielos parcialmente nublados y ambiente fresco, especialmente al amanecer.​

: Jornada con temperaturas entre 16°C y 22°C, cielos parcialmente nublados y ambiente fresco, especialmente al amanecer.​ Jacksonville : Amanecerá con alrededor de 10°C y subirá a 19°C por la tarde, con un cielo mayormente despejado, condiciones perfectas para turismo y actividades recreativas al aire libre.​

: Amanecerá con alrededor de 10°C y subirá a 19°C por la tarde, con un cielo mayormente despejado, condiciones perfectas para turismo y actividades recreativas al aire libre.​ Sarasota: Entre 15°C y 22°C, soleado y seco, con mínimas algo frescas por la mañana y máxima templada en la tarde.​

Tabla del clima de hoy en las cinco principales ciudades de Florida

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Precipitación Miami 18 26 Soleado Muy baja Orlando 11 19 Soleado Muy baja Tampa 16 22 Parcialmente nublado Muy baja Jacksonville 10 19 Despejado Muy baja Sarasota 15 22 Soleado Muy baja

Actividades y recomendaciones

La baja humedad y temperatura harán este viernes cómodo para actividades turísticas, deportivas y comerciales en todo el estado. Se recomienda ropa ligera en el día y una chaqueta o suéter para la mañana y la noche, sobre todo en el centro y norte de Florida. Las condiciones serán ideales para traslados y excursiones, sin riesgos asociados a tormentas o lluvias serias.​

Consejos clave para hoy viernes 28 de noviembre

Planifica actividades al aire libre desde la mañana, aprovechando temperaturas templadas y sol.

Protege a menores y adultos mayores de cambios bruscos en la madrugada y noche.

Consulta actualizaciones en medios de confianza si te encuentras en la costa, ante posibles brisas o ligeros cambios en el pronóstico.