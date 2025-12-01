Atención, ciudadanos de Texas. El lunes 1 de diciembre de 2025 en el Estado de la Estrella Solitaria llegará con ambiente invernal moderado: mañana fría, tarde fresca a templada y algunas nubes, pero sin condiciones de tiempo severo previstas. Las principales ciudades del estado tendrán temperaturas dentro de los valores normales para inicios de diciembre y pocas lluvias.​

Para el arranque de diciembre se esperan temperaturas mínimas cercanas a 3–6 °C y máximas alrededor de 14–18 °C en gran parte del estado, con un patrón de frío seco típico de comienzos de invierno.

Los modelos de tendencia y los pronósticos estacionales de NOAA apuntan a temperaturas ligeramente por encima de la media invernal en el sur de Estados Unidos, incluido Texas, aunque el 1 de diciembre en particular se ve dominado por aire más fresco y algo nublado.

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

Dallas : Iniciará diciembre con una jornada fría y mayormente nublada, con temperaturas cercanas a 5 °C de mínima y 14–16 °C de máxima, dentro del rango habitual de 7–14 °C que se observa en el estado en estas fechas. Podría haber nubosidad densa a primeras horas y cielo algo más abierto por la tarde, sin lluvias significativas.​

: Iniciará diciembre con una jornada fría y mayormente nublada, con temperaturas cercanas a 5 °C de mínima y 14–16 °C de máxima, dentro del rango habitual de 7–14 °C que se observa en el estado en estas fechas. Podría haber nubosidad densa a primeras horas y cielo algo más abierto por la tarde, sin lluvias significativas.​ Houston : Se prevé un día fresco, húmedo pero mayormente seco, con mínimas cercanas a 9–11 °C y máximas alrededor de 17–19 °C, en línea con los valores medios de 11–18 °C para diciembre.​

: Se prevé un día fresco, húmedo pero mayormente seco, con mínimas cercanas a 9–11 °C y máximas alrededor de 17–19 °C, en línea con los valores medios de 11–18 °C para diciembre.​ Austin : Las primeras horas del día estarán frías (en torno a 4–6 °C) con máximas cerca de 16–17 °C, ambiente seco y nubosidad variable.​

: Las primeras horas del día estarán frías (en torno a 4–6 °C) con máximas cerca de 16–17 °C, ambiente seco y nubosidad variable.​ San Antonio : Amanecerá fresco, con mínimas próximas a 6–8 °C y máximas cercanas a 17–18 °C, cielo nublado a parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.​

: Amanecerá fresco, con mínimas próximas a 6–8 °C y máximas cercanas a 17–18 °C, cielo nublado a parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.​ El Paso: Tendrá condiciones más frías y secas, con mínimas cercanas a 3–4 °C y máximas alrededor de 14–15 °C, típico del oeste texano en esta época.​

Tabla del clima estimado hoy en las 5 principales ciudades de Texas (lunes 1 de diciembre de 2025)

Ciudad Mínima aprox. (°C) Máxima aprox. (°C) Estado del cielo Lluvia esperada Dallas 5 15 Nublado / algo de sol Baja Houston 10 18 Nubes y claros Baja Austin 5 17 Parcialmente nublado Muy baja San Antonio 7 18 Nublado parcial Muy baja El Paso 4 15 Despejado a poco nublado Muy baja

Actividades y recomendaciones

El lunes será adecuado para trabajar, estudiar y realizar trámites o actividades al aire libre durante la tarde, siempre usando abrigo por la mañana y la noche.

Las carreteras no deberían presentar problemas relacionados con lluvia intensa o tormentas, aunque el viento frío y el descenso de temperatura al anochecer pueden sentirse con más fuerza en zonas abiertas del norte y oeste.​

Consejos prácticos para el 1 de diciembre

Viste en capas: una prenda térmica ligera, suéter y chamarra para las primeras horas, con posibilidad de quitar capas al mediodía.

Lleva bufanda o gorro si te mueves a pie en ciudades como Dallas, Austin o El Paso, donde el aire será más frío a primera hora.

Revisa el pronóstico local la noche anterior o temprano en la mañana para ver si aumenta la probabilidad de nubosidad baja o lloviznas en tu zona.​