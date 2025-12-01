Atención, ciudadanos de Texas. El lunes 1 de diciembre de 2025 en el Estado de la Estrella Solitaria llegará con ambiente invernal moderado: mañana fría, tarde fresca a templada y algunas nubes, pero sin condiciones de tiempo severo previstas. Las principales ciudades del estado tendrán temperaturas dentro de los valores normales para inicios de diciembre y pocas lluvias.
Para el arranque de diciembre se esperan temperaturas mínimas cercanas a 3–6 °C y máximas alrededor de 14–18 °C en gran parte del estado, con un patrón de frío seco típico de comienzos de invierno.
Los modelos de tendencia y los pronósticos estacionales de NOAA apuntan a temperaturas ligeramente por encima de la media invernal en el sur de Estados Unidos, incluido Texas, aunque el 1 de diciembre en particular se ve dominado por aire más fresco y algo nublado.
Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas
- Dallas: Iniciará diciembre con una jornada fría y mayormente nublada, con temperaturas cercanas a 5 °C de mínima y 14–16 °C de máxima, dentro del rango habitual de 7–14 °C que se observa en el estado en estas fechas. Podría haber nubosidad densa a primeras horas y cielo algo más abierto por la tarde, sin lluvias significativas.
- Houston: Se prevé un día fresco, húmedo pero mayormente seco, con mínimas cercanas a 9–11 °C y máximas alrededor de 17–19 °C, en línea con los valores medios de 11–18 °C para diciembre.
- Austin: Las primeras horas del día estarán frías (en torno a 4–6 °C) con máximas cerca de 16–17 °C, ambiente seco y nubosidad variable.
- San Antonio: Amanecerá fresco, con mínimas próximas a 6–8 °C y máximas cercanas a 17–18 °C, cielo nublado a parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.
- El Paso: Tendrá condiciones más frías y secas, con mínimas cercanas a 3–4 °C y máximas alrededor de 14–15 °C, típico del oeste texano en esta época.
Tabla del clima estimado hoy en las 5 principales ciudades de Texas (lunes 1 de diciembre de 2025)
|Ciudad
|Mínima aprox. (°C)
|Máxima aprox. (°C)
|Estado del cielo
|Lluvia esperada
|Dallas
|5
|15
|Nublado / algo de sol
|Baja
|Houston
|10
|18
|Nubes y claros
|Baja
|Austin
|5
|17
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San Antonio
|7
|18
|Nublado parcial
|Muy baja
|El Paso
|4
|15
|Despejado a poco nublado
|Muy baja
Actividades y recomendaciones
El lunes será adecuado para trabajar, estudiar y realizar trámites o actividades al aire libre durante la tarde, siempre usando abrigo por la mañana y la noche.
Las carreteras no deberían presentar problemas relacionados con lluvia intensa o tormentas, aunque el viento frío y el descenso de temperatura al anochecer pueden sentirse con más fuerza en zonas abiertas del norte y oeste.
Consejos prácticos para el 1 de diciembre
- Viste en capas: una prenda térmica ligera, suéter y chamarra para las primeras horas, con posibilidad de quitar capas al mediodía.
- Lleva bufanda o gorro si te mueves a pie en ciudades como Dallas, Austin o El Paso, donde el aire será más frío a primera hora.
- Revisa el pronóstico local la noche anterior o temprano en la mañana para ver si aumenta la probabilidad de nubosidad baja o lloviznas en tu zona.