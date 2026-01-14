El miércoles 14 de enero de 2026, el tiempo en Texas estará marcado por un ambiente invernal pero no extremo, con mañanas frías, tardes suaves y un patrón algo más cálido de lo habitual en gran parte del estado gracias a la influencia de un invierno de tipo La Niña. El contraste será notable entre el Panhandle y el norte, con aire más frío y riesgo de heladas, y el centro‑sur, donde las tardes rondarán valores agradables para la época.​

Panorama general del tiempo en Texas miércoles 14 de enero

Los datos climatológicos de enero en Texas indican que las máximas suelen situarse alrededor de 15–18 °C a mitad de mes, con mínimas cercanas a 3–5 °C, aunque el rango varía bastante entre el norte y el golfo. Para enero de 2026, los mapas de tendencia apuntan a temperaturas algo por encima de la media en gran parte del estado, especialmente al oeste y sur, dentro de un contexto general más cálido en el sur de Estados Unidos.​

En la franja central, el pronóstico mensual de AccuWeather para ciudades de referencia como Central, TX muestra máximas previstas en torno a 17 °C y mínimas cercanas a 1–3 °C el día 14, valores algo fríos de madrugada pero muy llevaderos al mediodía. Al mismo tiempo, observaciones recientes destacan el paso de un frente frío fuerte a partir del 9 de enero, que devuelve un ambiente invernal con posibilidad de nuevos descensos de temperatura hacia mediados de mes.​

Tiempo en Texas miércoles 14/01/26: qué esperar por zonas

En el norte de Texas (Dallas–Fort Worth y áreas circundantes), la primera quincena de enero 2026 comienza con una racha de temperaturas muy suaves, pero el paso del frente devuelve máximas cercanas a 12–16 °C y mínimas en torno a 1–4 °C hacia el 14 . El tiempo será estable en general, con nubes y claros y probabilidad baja a moderada de lluvia ligera asociada a sistemas débiles.​

En el este y sureste (Houston y costa del Golfo), los valores típicos de enero se sitúan en torno a 15 °C de máxima y 3–5 °C de mínima , con varios días de lluvia distribuidos a lo largo del mes. De cara al 14, la previsión regional indica mañanas frescas con temperaturas en los 4–7 °C y tardes templadas cercanas a los 15–17 °C, con algunas nubes y riesgo de chubascos aislados, dentro de un patrón algo más seco tras el frente principal.​

En el centro y sur (área de Austin, San Antonio y hacia el sur de Texas), el predominio de un aire algo más templado permitirá máximas que pueden rondar 17–20 °C en la tarde del 14 de enero , con mínimas entre 5 y 8 °C según los promedios y pronósticos mensuales. La probabilidad de lluvia será baja la mayor parte del día, con cielos de poco nubosos a parcialmente nubosos y sensación agradable a mediodía.​

Tiempo en Texas miércoles 14 de enero de 2026 por ciudad

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Texas el 14 de enero de 2026

¿Habrá riesgo de frío extremo o nieve en Texas ese día?

La mayor parte del estado tendrá frío moderado, no extremo, con riesgo de heladas sobre todo en el norte y el Panhandle, donde no se descarta nieve en días cercanos según los escenarios actuales; el centro y sur mostrarán un invierno más suave.​

¿Es buena fecha para viajar o conducir largas distancias en Texas?

En general sí, ya que se espera tiempo estable con frío matinal y tardes agradables, aunque en el norte y noroeste conviene vigilar posibles entradas de aire ártico que puedan empeorar las condiciones de carretera. Revisar el pronóstico local el día anterior permite ajustar rutas y horarios con seguridad.​

¿Cómo afectará La Niña al tiempo en Texas en enero de 2026?

Los patrones de La Niña favorecen temperaturas algo por encima de lo normal en Texas y un régimen de frentes fríos alternado con periodos templados y secos, escenario compatible con lo observado y previsto para el inicio de 2026.