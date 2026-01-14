El miércoles 14 de enero de 2026, el tiempo en Texas estará marcado por un ambiente invernal pero no extremo, con mañanas frías, tardes suaves y un patrón algo más cálido de lo habitual en gran parte del estado gracias a la influencia de un invierno de tipo La Niña. El contraste será notable entre el Panhandle y el norte, con aire más frío y riesgo de heladas, y el centro‑sur, donde las tardes rondarán valores agradables para la época.
Panorama general del tiempo en Texas miércoles 14 de enero
Los datos climatológicos de enero en Texas indican que las máximas suelen situarse alrededor de 15–18 °C a mitad de mes, con mínimas cercanas a 3–5 °C, aunque el rango varía bastante entre el norte y el golfo. Para enero de 2026, los mapas de tendencia apuntan a temperaturas algo por encima de la media en gran parte del estado, especialmente al oeste y sur, dentro de un contexto general más cálido en el sur de Estados Unidos.
En la franja central, el pronóstico mensual de AccuWeather para ciudades de referencia como Central, TX muestra máximas previstas en torno a 17 °C y mínimas cercanas a 1–3 °C el día 14, valores algo fríos de madrugada pero muy llevaderos al mediodía. Al mismo tiempo, observaciones recientes destacan el paso de un frente frío fuerte a partir del 9 de enero, que devuelve un ambiente invernal con posibilidad de nuevos descensos de temperatura hacia mediados de mes.
Tiempo en Texas miércoles 14/01/26: qué esperar por zonas
En el norte de Texas (Dallas–Fort Worth y áreas circundantes), la primera quincena de enero 2026 comienza con una racha de temperaturas muy suaves, pero el paso del frente devuelve máximas cercanas a 12–16 °C y mínimas en torno a 1–4 °C hacia el 14. El tiempo será estable en general, con nubes y claros y probabilidad baja a moderada de lluvia ligera asociada a sistemas débiles.
En el este y sureste (Houston y costa del Golfo), los valores típicos de enero se sitúan en torno a 15 °C de máxima y 3–5 °C de mínima, con varios días de lluvia distribuidos a lo largo del mes. De cara al 14, la previsión regional indica mañanas frescas con temperaturas en los 4–7 °C y tardes templadas cercanas a los 15–17 °C, con algunas nubes y riesgo de chubascos aislados, dentro de un patrón algo más seco tras el frente principal.
En el centro y sur (área de Austin, San Antonio y hacia el sur de Texas), el predominio de un aire algo más templado permitirá máximas que pueden rondar 17–20 °C en la tarde del 14 de enero, con mínimas entre 5 y 8 °C según los promedios y pronósticos mensuales. La probabilidad de lluvia será baja la mayor parte del día, con cielos de poco nubosos a parcialmente nubosos y sensación agradable a mediodía.
Tiempo en Texas miércoles 14 de enero de 2026 por ciudad
Aunque tu foco de contenido es Texas, a continuación se incluye una tabla orientativa de tiempo y temperatura por las principales ciudades.
|Ciudad de California
|Tiempo probable miércoles 14 enero 2026
|Rango orientativo de temperaturas (°C)
|Los Ángeles
|Intervalos de sol y nubes, baja probabilidad de lluvia.
|Máx 18–20 / Mín 8–10.
|San Diego
|Ambiente templado, nubes y claros, posible bruma costera.
|Máx 18–20 / Mín 9–11.
|San Francisco
|Nuboso, riesgo de chubascos y algo de viento.
|Máx 14–17 / Mín 8–10.
|Sacramento
|Cielos cubiertos o parcialmente nubosos, lluvia ocasional.
|Máx 13–16 / Mín 5–7.
|Fresno (Valle Central)
|Nubes bajas y niebla matinal; posible llovizna.
|Máx 13–16 / Mín 4–6.
|Sierra Nevada
|Nieve frecuente y viento fuerte en altura.
|Máx -5–0 / Mín -10–-5.
|Orange (Orange County)
|Día templado, en general seco y con bastante sol.
|Máx 18–21 / Mín 9–11.
|California City
|Cielo poco a parcialmente nuboso, ambiente seco.
|Máx 11–15 / Mín 0–4.
Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Texas el 14 de enero de 2026
¿Habrá riesgo de frío extremo o nieve en Texas ese día?
La mayor parte del estado tendrá frío moderado, no extremo, con riesgo de heladas sobre todo en el norte y el Panhandle, donde no se descarta nieve en días cercanos según los escenarios actuales; el centro y sur mostrarán un invierno más suave.
¿Es buena fecha para viajar o conducir largas distancias en Texas?
En general sí, ya que se espera tiempo estable con frío matinal y tardes agradables, aunque en el norte y noroeste conviene vigilar posibles entradas de aire ártico que puedan empeorar las condiciones de carretera. Revisar el pronóstico local el día anterior permite ajustar rutas y horarios con seguridad.
¿Cómo afectará La Niña al tiempo en Texas en enero de 2026?
Los patrones de La Niña favorecen temperaturas algo por encima de lo normal en Texas y un régimen de frentes fríos alternado con periodos templados y secos, escenario compatible con lo observado y previsto para el inicio de 2026.