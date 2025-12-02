El martes 2 de diciembre de 2025 en Texas se perfila como un día frío al amanecer y fresco a templado por la tarde, con tiempo estable y cielos mayormente despejados tras un inicio de mes lluvioso en parte del estado. En general, dominará el ambiente seco y sin fenómenos severos.

Los datos para Texas a principios de diciembre indican que, después de lluvias importantes el día 1, el 2 de diciembre se presenta con tiempo soleado, máximas cercanas a 13 °C y mínimas alrededor de 3 °C a nivel estatal de referencia.

Se trata de un patrón típico de “frente frío ya pasado”: aire más seco, cielos claros y temperaturas por debajo de los promedios normales de diciembre (que rondan 16–20 °C de máxima en muchas ciudades).​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

Dallas : Para comienzos de diciembre, las máximas medias rondan 14 °C y las mínimas 3 °C, con varias horas de sol y lluvias limitadas, condiciones coherentes con el pronóstico general de día soleado y frío el 2 de diciembre. Se recomienda abrigo por la mañana y la noche.​

: Para comienzos de diciembre, las máximas medias rondan 14 °C y las mínimas 3 °C, con varias horas de sol y lluvias limitadas, condiciones coherentes con el pronóstico general de día soleado y frío el 2 de diciembre. Se recomienda abrigo por la mañana y la noche.​ Houston : La climatología de diciembre muestra máximas cercanas a 16–17 °C y mínimas de 9–11 °C, con unos pocos días lluviosos al mes; el 2 se perfila seco y moderadamente fresco, ideal para actividades al aire libre.​

: La climatología de diciembre muestra máximas cercanas a 16–17 °C y mínimas de 9–11 °C, con unos pocos días lluviosos al mes; el 2 se perfila seco y moderadamente fresco, ideal para actividades al aire libre.​ Austin : Tendencias de inicios de diciembre sitúan las temperaturas diurnas alrededor de 15–17 °C y las nocturnas cerca de 7–9 °C, con cielo despejado o parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.​

: Tendencias de inicios de diciembre sitúan las temperaturas diurnas alrededor de 15–17 °C y las nocturnas cerca de 7–9 °C, con cielo despejado o parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.​ San Antonio : Valores parecidos a Austin, con máximas en torno a 16–18 °C y mínimas cercanas a 8–10 °C, ambiente seco y vientos suaves.​

: Valores parecidos a Austin, con máximas en torno a 16–18 °C y mínimas cercanas a 8–10 °C, ambiente seco y vientos suaves.​ El Paso: Más frío y seco, con mínimas cercanas a 3–4 °C y máximas de unos 13–15 °C, cielo despejado y casi nula posibilidad de precipitaciones.​

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Texas (martes 2 de diciembre de 2025)

Ciudad Mínima aprox. (°C) Máxima aprox. (°C) Estado del cielo Lluvia esperada Dallas 3–4 13–14 Soleado Muy baja Houston 8–9 16–17 Soleado / pocas nubes Muy baja Austin 7–8 16–17 Parcialmente nublado Muy baja San Antonio 8–10 16–18 Parcialmente nublado Muy baja El Paso 3–4 13–15 Despejado Muy baja

Qué implica para tus actividades

El martes será un buen día para trabajar, estudiar, hacer compras o viajar por carretera, gracias a la combinación de cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias significativas.

Solo será necesario protegerse del frío al amanecer y al anochecer, sobre todo en el norte y oeste del estado, donde las mínimas pueden acercarse a 3 °C.​

Consejos prácticos para el 2 de diciembre

Viste en capas: abrigo o chamarra por la mañana y tarde-noche, con opción de algo más ligero al mediodía.

Si trabajas al aire libre o esperas transporte en la calle, considera guantes ligeros y bufanda en ciudades como Dallas y El Paso.

Revisa el pronóstico local detallado para tu ciudad la noche anterior, por posibles variaciones de viento o nubosidad ligera.​