El martes 2 de diciembre de 2025 en Texas se perfila como un día frío al amanecer y fresco a templado por la tarde, con tiempo estable y cielos mayormente despejados tras un inicio de mes lluvioso en parte del estado. En general, dominará el ambiente seco y sin fenómenos severos.
Los datos para Texas a principios de diciembre indican que, después de lluvias importantes el día 1, el 2 de diciembre se presenta con tiempo soleado, máximas cercanas a 13 °C y mínimas alrededor de 3 °C a nivel estatal de referencia.
Se trata de un patrón típico de “frente frío ya pasado”: aire más seco, cielos claros y temperaturas por debajo de los promedios normales de diciembre (que rondan 16–20 °C de máxima en muchas ciudades).
Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas
- Dallas: Para comienzos de diciembre, las máximas medias rondan 14 °C y las mínimas 3 °C, con varias horas de sol y lluvias limitadas, condiciones coherentes con el pronóstico general de día soleado y frío el 2 de diciembre. Se recomienda abrigo por la mañana y la noche.
- Houston: La climatología de diciembre muestra máximas cercanas a 16–17 °C y mínimas de 9–11 °C, con unos pocos días lluviosos al mes; el 2 se perfila seco y moderadamente fresco, ideal para actividades al aire libre.
- Austin: Tendencias de inicios de diciembre sitúan las temperaturas diurnas alrededor de 15–17 °C y las nocturnas cerca de 7–9 °C, con cielo despejado o parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.
- San Antonio: Valores parecidos a Austin, con máximas en torno a 16–18 °C y mínimas cercanas a 8–10 °C, ambiente seco y vientos suaves.
- El Paso: Más frío y seco, con mínimas cercanas a 3–4 °C y máximas de unos 13–15 °C, cielo despejado y casi nula posibilidad de precipitaciones.
Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Texas (martes 2 de diciembre de 2025)
|Ciudad
|Mínima aprox. (°C)
|Máxima aprox. (°C)
|Estado del cielo
|Lluvia esperada
|Dallas
|3–4
|13–14
|Soleado
|Muy baja
|Houston
|8–9
|16–17
|Soleado / pocas nubes
|Muy baja
|Austin
|7–8
|16–17
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San Antonio
|8–10
|16–18
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|El Paso
|3–4
|13–15
|Despejado
|Muy baja
Qué implica para tus actividades
El martes será un buen día para trabajar, estudiar, hacer compras o viajar por carretera, gracias a la combinación de cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias significativas.
Solo será necesario protegerse del frío al amanecer y al anochecer, sobre todo en el norte y oeste del estado, donde las mínimas pueden acercarse a 3 °C.
Consejos prácticos para el 2 de diciembre
- Viste en capas: abrigo o chamarra por la mañana y tarde-noche, con opción de algo más ligero al mediodía.
- Si trabajas al aire libre o esperas transporte en la calle, considera guantes ligeros y bufanda en ciudades como Dallas y El Paso.
- Revisa el pronóstico local detallado para tu ciudad la noche anterior, por posibles variaciones de viento o nubosidad ligera.