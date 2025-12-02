Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Texas este martes 2 de diciembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Texas este martes 2 de diciembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
Enzo Mori

El martes 2 de diciembre de 2025 en Texas se perfila como un día frío al amanecer y fresco a templado por la tarde, con tiempo estable y cielos mayormente despejados tras un inicio de mes lluvioso en parte del estado. En general, dominará el ambiente seco y sin fenómenos severos.

Los datos para Texas a principios de diciembre indican que, después de lluvias importantes el día 1, el 2 de diciembre se presenta con tiempo soleado, máximas cercanas a 13 °C y mínimas alrededor de 3 °C a nivel estatal de referencia.

Se trata de un patrón típico de “frente frío ya pasado”: aire más seco, cielos claros y temperaturas por debajo de los promedios normales de diciembre (que rondan 16–20 °C de máxima en muchas ciudades).​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

  • Dallas: Para comienzos de diciembre, las máximas medias rondan 14 °C y las mínimas 3 °C, con varias horas de sol y lluvias limitadas, condiciones coherentes con el pronóstico general de día soleado y frío el 2 de diciembre. Se recomienda abrigo por la mañana y la noche.​
  • Houston: La climatología de diciembre muestra máximas cercanas a 16–17 °C y mínimas de 9–11 °C, con unos pocos días lluviosos al mes; el 2 se perfila seco y moderadamente fresco, ideal para actividades al aire libre.​
  • Austin: Tendencias de inicios de diciembre sitúan las temperaturas diurnas alrededor de 15–17 °C y las nocturnas cerca de 7–9 °C, con cielo despejado o parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.​
  • San Antonio: Valores parecidos a Austin, con máximas en torno a 16–18 °C y mínimas cercanas a 8–10 °C, ambiente seco y vientos suaves.​
  • El Paso: Más frío y seco, con mínimas cercanas a 3–4 °C y máximas de unos 13–15 °C, cielo despejado y casi nula posibilidad de precipitaciones.​

Tabla del clima estimado hoy en 5 ciudades clave de Texas (martes 2 de diciembre de 2025)

CiudadMínima aprox. (°C)Máxima aprox. (°C)Estado del cieloLluvia esperada
Dallas3–413–14SoleadoMuy baja
Houston8–916–17Soleado / pocas nubesMuy baja
Austin7–816–17Parcialmente nubladoMuy baja
San Antonio8–1016–18Parcialmente nubladoMuy baja
El Paso3–413–15DespejadoMuy baja

Qué implica para tus actividades

El martes será un buen día para trabajar, estudiar, hacer compras o viajar por carretera, gracias a la combinación de cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias significativas.

Solo será necesario protegerse del frío al amanecer y al anochecer, sobre todo en el norte y oeste del estado, donde las mínimas pueden acercarse a 3 °C.​

Consejos prácticos para el 2 de diciembre

  • Viste en capas: abrigo o chamarra por la mañana y tarde-noche, con opción de algo más ligero al mediodía.
  • Si trabajas al aire libre o esperas transporte en la calle, considera guantes ligeros y bufanda en ciudades como Dallas y El Paso.
  • Revisa el pronóstico local detallado para tu ciudad la noche anterior, por posibles variaciones de viento o nubosidad ligera.​
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC