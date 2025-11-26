El clima de Texas para el miércoles 26 de noviembre de 2025 será templado y variable según la región, con temperaturas frescas en el norte y algo más cálidas al sur, según los datos de AccuWeather y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Habrá predominio de cielos despejados a parcialmente nublados, mientras que la probabilidad de lluvias severas y tormentas será baja, aunque no inexistente para algunas áreas puntuales

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

La previsión de temperaturas para este día muestra máximas de 17°C a 28°C y mínimas desde 10°C en áreas del norte y centro, hasta 19°C al sur.​

Dallas alcanzará máximas de 13°C a 16°C y mínimas en torno a 3°C a 7°C, con ambiente fresco y cielos despejados por la influencia de un frente frío.​

alcanzará máximas de 13°C a 16°C y mínimas en torno a 3°C a 7°C, con ambiente fresco y cielos despejados por la influencia de un frente frío.​ Houston presentará máximas cercanas a 18°C y mínimas alrededor de 9°C, con humedad moderada y poco lluvias.​

presentará máximas cercanas a 18°C y mínimas alrededor de 9°C, con humedad moderada y poco lluvias.​ San Antonio mantendrá máximas de 20°C y mínimas de 12°C en un día entre soleado y parcialmente nublado.​

mantendrá máximas de 20°C y mínimas de 12°C en un día entre soleado y parcialmente nublado.​ Austin espera máximas de 15°C y mínimas de 8°C, con predominio de tiempo despejado.​

espera máximas de 15°C y mínimas de 8°C, con predominio de tiempo despejado.​ El Paso será más frío, con máximas de 17°C y mínimas cerca de 7°C.​

Estas condiciones se deben a la entrada de una masa de aire frío justo antes de Acción de Gracias, lo que traerá temperaturas más bajas que el promedio en casi todo Texas.​

Tabla del clima de hoy en las 5 principales ciudades de Texas (26 de noviembre)

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Lluvias Probables Estado del Cielo Dallas 7

​ 16

​ Baja Mayormente despejado Houston 9

​ 18

​ Baja Parcialmente nublado San Antonio 12

​ 20

​ Muy baja Parcialmente soleado Austin 8

​ 15

​ Muy baja Soleado/despejado El Paso 7

​ 17

​ Muy baja Soleado

El 26 de noviembre será ideal para disfrutar actividades al aire libre, aunque se recomienda ropa abrigada y atención a cambios meteorológicos locales (Foto: AFP)

Horarios de sol y calidad del aire

En Texas, la salida del sol será cerca de las 7:10 a.m. y la puesta a las 5:28 p.m., ofreciendo más de 10 horas de luz natural . La calidad del aire se espera buena y la brisa será refrescante en zonas costeras como Houston. La humedad será moderada y no se prevén eventos de niebla densa o contaminación relevante.​

Influencia estacional y riesgos de tormentas

El inicio del invierno y la presencia de La Niña provocan un patrón de clima seco y frío en Texas, con tendencia a pocas precipitaciones y noches frías. Sin embargo, el riesgo de lluvias aisladas y tormentas en la zona oriental no puede descartarse totalmente para esta fecha, según NOAA.​

Los meteorólogos advierten posibles ráfagas de viento e intervalos nubosos.

La posibilidad de tormentas severas es baja, pero existen alertas de lluvias intensas para el noreste del estado e inmediaciones de Louisiana.​

Recomendaciones para residentes y viajeros

Vestir con varias capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre el día y la noche.

Consultar avisos meteorológicos locales antes de viajar, especialmente si se viaja por carretera hacia el norte del estado.

Mantenerse informado sobre posibles lluvias o tormentas, principalmente en regiones cercanas al Golfo de México.