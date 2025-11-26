El clima de Texas para el miércoles 26 de noviembre de 2025 será templado y variable según la región, con temperaturas frescas en el norte y algo más cálidas al sur, según los datos de AccuWeather y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Habrá predominio de cielos despejados a parcialmente nublados, mientras que la probabilidad de lluvias severas y tormentas será baja, aunque no inexistente para algunas áreas puntuales
Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas
La previsión de temperaturas para este día muestra máximas de 17°C a 28°C y mínimas desde 10°C en áreas del norte y centro, hasta 19°C al sur.
- Dallas alcanzará máximas de 13°C a 16°C y mínimas en torno a 3°C a 7°C, con ambiente fresco y cielos despejados por la influencia de un frente frío.
- Houston presentará máximas cercanas a 18°C y mínimas alrededor de 9°C, con humedad moderada y poco lluvias.
- San Antonio mantendrá máximas de 20°C y mínimas de 12°C en un día entre soleado y parcialmente nublado.
- Austin espera máximas de 15°C y mínimas de 8°C, con predominio de tiempo despejado.
- El Paso será más frío, con máximas de 17°C y mínimas cerca de 7°C.
Estas condiciones se deben a la entrada de una masa de aire frío justo antes de Acción de Gracias, lo que traerá temperaturas más bajas que el promedio en casi todo Texas.
Tabla del clima de hoy en las 5 principales ciudades de Texas (26 de noviembre)
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Lluvias Probables
|Estado del Cielo
|Dallas
|7
|16
|Baja
|Mayormente despejado
|Houston
|9
|18
|Baja
|Parcialmente nublado
|San Antonio
|12
|20
|Muy baja
|Parcialmente soleado
|Austin
|8
|15
|Muy baja
|Soleado/despejado
|El Paso
|7
|17
|Muy baja
|Soleado
Horarios de sol y calidad del aire
En Texas, la salida del sol será cerca de las 7:10 a.m. y la puesta a las 5:28 p.m., ofreciendo más de 10 horas de luz natural. La calidad del aire se espera buena y la brisa será refrescante en zonas costeras como Houston. La humedad será moderada y no se prevén eventos de niebla densa o contaminación relevante.
Influencia estacional y riesgos de tormentas
El inicio del invierno y la presencia de La Niña provocan un patrón de clima seco y frío en Texas, con tendencia a pocas precipitaciones y noches frías. Sin embargo, el riesgo de lluvias aisladas y tormentas en la zona oriental no puede descartarse totalmente para esta fecha, según NOAA.
- Los meteorólogos advierten posibles ráfagas de viento e intervalos nubosos.
- La posibilidad de tormentas severas es baja, pero existen alertas de lluvias intensas para el noreste del estado e inmediaciones de Louisiana.
Recomendaciones para residentes y viajeros
- Vestir con varias capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre el día y la noche.
- Consultar avisos meteorológicos locales antes de viajar, especialmente si se viaja por carretera hacia el norte del estado.
- Mantenerse informado sobre posibles lluvias o tormentas, principalmente en regiones cercanas al Golfo de México.