Atención, ciudadanos de Texas . El jueves 27 de noviembre de 2025 en el Estado de la Estrella Solitaria se espera un clima fresco y seco, con temperaturas ideales para salir a disfrutar el feriado de Acción de Gracias. Predominarán cielos despejados o parcialmente nublados en las principales ciudades del estado, y aunque hay ligera probabilidad de lluvias en algunas regiones del sur, las condiciones serán en general agradables.

El pronóstico muestra temperaturas mínimas entre 9°C y 14°C y máximas de 15°C a 22°C en las principales ciudades . Este día será mayormente seco, aunque en Houston hay posibilidad de lluvias aisladas e incluso algunas tormentas vespertinas, por lo que se recomienda estar atentos en caso de viajes por carretera o traslados al aeropuerto. El viento soplará de suave a moderado y la humedad será baja en el oeste.​

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

Dallas : Se prevé un jueves fresco y despejado, con máxima de 17°C y mínima de 6°C. El cielo estará soleado y no hay previsión de lluvia, por lo que es ideal para actividades al aire libre.​

: Se prevé un jueves fresco y despejado, con máxima de 17°C y mínima de 6°C. El cielo estará soleado y no hay previsión de lluvia, por lo que es ideal para actividades al aire libre.​ Houston : Temperaturas entre 14°C y 22°C. Existe probabilidad de tormentas dispersas y lluvias breves, sobre todo por la tarde y noche. Se aconseja revisar el radar antes de salir.​

: Temperaturas entre 14°C y 22°C. Existe probabilidad de tormentas dispersas y lluvias breves, sobre todo por la tarde y noche. Se aconseja revisar el radar antes de salir.​ Austin : El pronóstico indica una jornada parcialmente nublada, con máxima de 15°C y mínima de 9°C, y muy baja probabilidad de lluvia. El ambiente será fresco en la mañana y cómodo hacia el mediodía.​

: El pronóstico indica una jornada parcialmente nublada, con máxima de 15°C y mínima de 9°C, y muy baja probabilidad de lluvia. El ambiente será fresco en la mañana y cómodo hacia el mediodía.​ San Antonio : Día despejado, con máxima de 20°C y mínima de 12°C. Ligera probabilidad de lluvias débiles, pero en general el clima será seco y templado.​

: Día despejado, con máxima de 20°C y mínima de 12°C. Ligera probabilidad de lluvias débiles, pero en general el clima será seco y templado.​ El Paso: Clima frío y seco, con máxima de 17°C y mínima de 7°C. El cielo estará despejado, perfecto para quienes busquen un ambiente más frío y sin humedad.​

Tabla del clima de hoy jueves 27 de noviembre

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Precipitación Dallas 6 17 Soleado Baja Houston 14 22 Parcialmente nublado 30% Austin 9 15 Parcialmente nublado Muy baja San Antonio 12 20 Despejado 10% El Paso 7 17 Despejado y frío Baja

Efectos en actividades y recomendaciones

El clima de Acción de Gracias este año favorecerá las reuniones y actividades al aire libre, especialmente en el centro y norte de Texas. En Houston y áreas costeras, la probabilidad de lluvias podría afectar desplazamientos, por lo que es recomendable consultar reportes locales antes de salir. Un abrigo ligero será suficiente en la mayoría de las ciudades; más al oeste se sugieren capas térmicas para la noche.​

Consejos para el jueves

Planea comidas y reuniones al aire libre especialmente en Dallas y San Antonio, donde no se esperan lluvias.

Si viajas por carretera, revisa las condiciones en Houston y el sureste del estado debido a las posibles tormentas vespertinas.

Prepárate para noches frías en El Paso y el oeste, usando ropa abrigada.

Consulta pronósticos locales actualizados y presta atención a alertas de cambio rápido de clima.