El viernes 28 de noviembre de 2025 en Texas estará marcado por una bajada de las temperaturas en comparación con días previos y un ambiente mayoritariamente seco, aunque existe una ligera probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas. El clima será ideal para actividades al aire libre al mediodía, pero la mañana y la noche pueden sentirse frescas.

El pronóstico para el estado muestra temperaturas máximas en torno a los 15°C a 19°C y mínimas entre 7°C y 13°C para la mayor parte de Texas . En el este y noreste (por ejemplo Dallas y Tyler), se esperan cielos parcialmente nublados, con temperaturas que pueden oscilar entre los 10°C de mínima y los 15°C a 18°C de máxima.

Las zonas del centro y sur del estado, como Houston y San Antonio, tendrán ambiente templado pero con probabilidad de lluvias y tormentas ligeras.

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

Dallas : Máxima de 15°C y mínima de 7°C. Día parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvia. Viento fresco en la tarde y noche.​

: Máxima de 15°C y mínima de 7°C. Día parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvia. Viento fresco en la tarde y noche.​ Houston : Mínima de 13°C y máxima de 19°C. Existe riesgo de tormentas dispersas, sobre todo en la tarde y noche. Es recomendable revisar las condiciones locales si tienes actividades fuera de casa.​

: Mínima de 13°C y máxima de 19°C. Existe riesgo de tormentas dispersas, sobre todo en la tarde y noche. Es recomendable revisar las condiciones locales si tienes actividades fuera de casa.​ Austin : Temperaturas entre 9°C y 17°C, con ambientes parcialmente soleados. Poca probabilidad de lluvias, clima estable para recorridos urbanos.​

: Temperaturas entre 9°C y 17°C, con ambientes parcialmente soleados. Poca probabilidad de lluvias, clima estable para recorridos urbanos.​ San Antonio : Mínima de 13°C y máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado, posibilidad de lluvias débiles o chubascos aislados principalmente por la tarde.​

: Mínima de 13°C y máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado, posibilidad de lluvias débiles o chubascos aislados principalmente por la tarde.​ El Paso: Mínima de 6°C y máxima de 15°C, condiciones secas y frescas, con cielo despejado la mayor parte del día.​

Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de Texas

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Precipitación Dallas 7 15 Parcialmente nublado Baja Houston 13 19 Nublado, tormentas 30% Austin 9 17 Parcialmente nublado Muy baja San Antonio 13 18 Parcialmente nublado 20% El Paso 6 15 Despejado Muy baja

Actividades y recomendaciones

El ambiente será perfecto para aprovechar las compras y paseos tras el feriado, especialmente en el centro y oeste del estado. Hay que extremar precauciones en la tarde si se presentan lluvias, sobre todo en Houston y áreas costeras. En el norte, abrígate bien si tienes actividades temprano o en la noche, cuando la sensación térmica será baja.​

Consejos útiles para el viernes 28 de noviembre de 2025

Lleva un paraguas compacto o impermeable en Houston y San Antonio.

Viste en capas para poder adaptarte al cambio entre tardes templadas y noches frías.

Supervisa los reportes locales del clima en caso de tormentas para evitar imprevistos en traslados.