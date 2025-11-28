Conoce cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en Texas este viernes 28 de noviembre de 2025 (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
El viernes 28 de noviembre de 2025 en Texas estará marcado por una bajada de las temperaturas en comparación con días previos y un ambiente mayoritariamente seco, aunque existe una ligera probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas. El clima será ideal para actividades al aire libre al mediodía, pero la mañana y la noche pueden sentirse frescas.

El pronóstico para el estado muestra temperaturas máximas en torno a los 15°C a 19°C y mínimas entre 7°C y 13°C para la mayor parte de Texas. En el este y noreste (por ejemplo Dallas y Tyler), se esperan cielos parcialmente nublados, con temperaturas que pueden oscilar entre los 10°C de mínima y los 15°C a 18°C de máxima.

Las zonas del centro y sur del estado, como Houston y San Antonio, tendrán ambiente templado pero con probabilidad de lluvias y tormentas ligeras.

Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas

  • Dallas: Máxima de 15°C y mínima de 7°C. Día parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvia. Viento fresco en la tarde y noche.​
  • Houston: Mínima de 13°C y máxima de 19°C. Existe riesgo de tormentas dispersas, sobre todo en la tarde y noche. Es recomendable revisar las condiciones locales si tienes actividades fuera de casa.​
  • Austin: Temperaturas entre 9°C y 17°C, con ambientes parcialmente soleados. Poca probabilidad de lluvias, clima estable para recorridos urbanos.​
  • San Antonio: Mínima de 13°C y máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado, posibilidad de lluvias débiles o chubascos aislados principalmente por la tarde.​
  • El Paso: Mínima de 6°C y máxima de 15°C, condiciones secas y frescas, con cielo despejado la mayor parte del día.​

Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de Texas

CiudadMínima (°C)Máxima (°C)Estado del cieloPrecipitación
Dallas715Parcialmente nubladoBaja
Houston1319Nublado, tormentas30%
Austin917Parcialmente nubladoMuy baja
San Antonio1318Parcialmente nublado20%
El Paso615DespejadoMuy baja

Actividades y recomendaciones

El ambiente será perfecto para aprovechar las compras y paseos tras el feriado, especialmente en el centro y oeste del estado. Hay que extremar precauciones en la tarde si se presentan lluvias, sobre todo en Houston y áreas costeras. En el norte, abrígate bien si tienes actividades temprano o en la noche, cuando la sensación térmica será baja.​

Consejos útiles para el viernes 28 de noviembre de 2025

  • Lleva un paraguas compacto o impermeable en Houston y San Antonio.
  • Viste en capas para poder adaptarte al cambio entre tardes templadas y noches frías.
  • Supervisa los reportes locales del clima en caso de tormentas para evitar imprevistos en traslados.
