El viernes 28 de noviembre de 2025 en Texas estará marcado por una bajada de las temperaturas en comparación con días previos y un ambiente mayoritariamente seco, aunque existe una ligera probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas. El clima será ideal para actividades al aire libre al mediodía, pero la mañana y la noche pueden sentirse frescas.
El pronóstico para el estado muestra temperaturas máximas en torno a los 15°C a 19°C y mínimas entre 7°C y 13°C para la mayor parte de Texas. En el este y noreste (por ejemplo Dallas y Tyler), se esperan cielos parcialmente nublados, con temperaturas que pueden oscilar entre los 10°C de mínima y los 15°C a 18°C de máxima.
Las zonas del centro y sur del estado, como Houston y San Antonio, tendrán ambiente templado pero con probabilidad de lluvias y tormentas ligeras.
Temperaturas y condiciones esperadas en las principales ciudades de Texas
- Dallas: Máxima de 15°C y mínima de 7°C. Día parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvia. Viento fresco en la tarde y noche.
- Houston: Mínima de 13°C y máxima de 19°C. Existe riesgo de tormentas dispersas, sobre todo en la tarde y noche. Es recomendable revisar las condiciones locales si tienes actividades fuera de casa.
- Austin: Temperaturas entre 9°C y 17°C, con ambientes parcialmente soleados. Poca probabilidad de lluvias, clima estable para recorridos urbanos.
- San Antonio: Mínima de 13°C y máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado, posibilidad de lluvias débiles o chubascos aislados principalmente por la tarde.
- El Paso: Mínima de 6°C y máxima de 15°C, condiciones secas y frescas, con cielo despejado la mayor parte del día.
Tabla del clima hoy en las cinco principales ciudades de Texas
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Estado del cielo
|Precipitación
|Dallas
|7
|15
|Parcialmente nublado
|Baja
|Houston
|13
|19
|Nublado, tormentas
|30%
|Austin
|9
|17
|Parcialmente nublado
|Muy baja
|San Antonio
|13
|18
|Parcialmente nublado
|20%
|El Paso
|6
|15
|Despejado
|Muy baja
Actividades y recomendaciones
El ambiente será perfecto para aprovechar las compras y paseos tras el feriado, especialmente en el centro y oeste del estado. Hay que extremar precauciones en la tarde si se presentan lluvias, sobre todo en Houston y áreas costeras. En el norte, abrígate bien si tienes actividades temprano o en la noche, cuando la sensación térmica será baja.
Consejos útiles para el viernes 28 de noviembre de 2025
- Lleva un paraguas compacto o impermeable en Houston y San Antonio.
- Viste en capas para poder adaptarte al cambio entre tardes templadas y noches frías.
- Supervisa los reportes locales del clima en caso de tormentas para evitar imprevistos en traslados.