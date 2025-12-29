Probablemente sientas entusiasmo de recibir el Año Nuevo en Estados Unidos ; sin embargo, estos últimos días podrían estar marcados por un panorama meteorológico incierto. Sucede que una tormenta invernal está presente en ciertas regiones del país, lo que traería un descenso drástico en los termómetros. Por esa razón, es importante que comprendas cómo evolucionarán estas condiciones climáticas a poco de finalizar el 2025, con el propósito de que tomes las precauciones necesarias en caso estés planificando algún viaje o actividad con tu familia, garantizado así una bienvenida segura al 2026.

Según el reciente reporte meteorológico de ABC News , dos regiones del país se verán afectados por un mal tiempo, especialmente cuando la noche se haga presente durante el miércoles 31 de diciembre.

Para brindarte una información más detallada, en la Costa Oeste se pronostican lluvias; sin embargo, el estado de California sería el más afectado, ya que existe una alerta de inundaciones, justo cuando el área se estaba recuperando de los estragos de los ríos atmosféricos.

A vísperas del Año Nuevo, California registraría lluvias regulares, lo que generaría una alerta de inundación. (Crédito: wirestock / Freepik)

Respecto al Noreste, se prevé la presencia de nieve durante la Nochevieja. Por ejemplo, en la plaza Times Square de Nueva York registrará una acumulación ligera de nieve.

Las áreas que conforman las regiones Oeste y Grandes Llanuras presentarán un clima más amigable antes de finalizar el año, con temperaturas secas y superiores a los valores promedios.

Cómo será el clima en Estados Unidos durante el Año Nuevo

Para el 1 de enero del 2026, la nieve por efecto lago seguirá vigente en zonas aledañas a los lagos Erie y Ontario. Esta área no sería la única que percibiría esta nueva nevada, ya que la villa Orchard Park, en Nueva York, podría registrar acumulaciones que oscilarían entre los 30 y 90 centímetros.

Los pronósticos advierten la presencia de nieve para el 1 de enero del 2026 en ciertas zonas. (Crédito: wirestock / Freepik)

En las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Portland y Seattle, pertenecientes a la región Oeste del país, registrarían lluvias más generalizadas durante el próximo jueves.

El mapa del tiempo también presenta dos realidades opuestas: desde Minneapolis hasta el área metropolitana de Washington registrarán una temperatura gélida; sin embargo, en los estados del interior y las regiones montañosas occidentales sentirán un clima cálido.

Por qué se siente mucho frío en Estados Unidos a poco de finalizar cada año

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las gélidas temperaturas presentes en Estados Unidos a vísperas del Año Nuevo son provocadas por el descenso de masas de aire ártico provenientes de Canadá. Este fenómeno ocurre cuando frentes fríos son empujados hacia el sur por la corriente en chorro polar y la presión atmosférica, permitiendo que el frío extremo alcance las latitudes medias del país.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!