Mientras el calendario avanza de 2025 a 2026, el panorama del tiempo en Estados Unidos muestra un cambio marcado. El calor récord que dominó el centro y sur del país comienza a quedar atrás, al igual que las lluvias intensas que empaparon a California durante la semana de Navidad. Sin embargo, el frío y la nieve siguen dando pelea en varias zonas del norte y el este, justo cuando millones planean celebrar la víspera de Año Nuevo 2026.

Según Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, la mayoría del país tendrá condiciones relativamente tranquilas para los festejos, aunque hay regiones donde el clima podría complicar los planes, sobre todo para quienes viajarán o celebrarán al aire libre.

Nieve y caminos resbalosos para el Noreste

El foco de atención estará puesto en una franja que se extiende desde el Alto Medio Oeste hasta los Grandes Lagos y el Noreste. Un sistema que se desliza desde Canadá entre la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo traerá nieve acumulable y una nueva irrupción de aire frío.

Las nevadas podrían dejar varios centímetros de nieve, aunque la cantidad exacta dependerá de la trayectoria y velocidad del sistema. Todo indica que la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra podría convertirse en el epicentro del evento, con precipitaciones que incluso podrían prolongarse hasta el 1 de enero.

Muchos viajeros siguen atentos los reportes meteorológicos rumbo al Año Nuevo 2026. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

El aire ártico mantendrá las temperaturas en valores muy bajos, con registros en los 10 y 20 grados Fahrenheit en gran parte del norte del país. En Nueva York, el pronóstico preliminar para el momento en que caiga la bola en Times Square apunta a temperaturas cercanas al punto de congelación.

Para quienes se desplacen por carretera o avión, no se descartan demoras, ya que la nieve puede generar caminos y pistas resbalosas, además de reducción de la visibilidad durante los momentos de mayor intensidad.

Un respiro para California tras intensas lluvias

En contraste, la Costa Oeste experimentará un escenario mucho más seco en comparación con la mayor parte de diciembre. Tras una sucesión de ríos atmosféricos que dejaron lluvias persistentes, y nieve en zonas elevadas, desde California hasta Washington, el patrón comienza a debilitarse hacia el cierre del año.

Un sistema de alta presión se expandirá sobre gran parte del Oeste, limitando la actividad meteorológica. La excepción podría darse en Washington y Oregón occidentales, donde aún podrían registrarse algunos chubascos de lluvia o nieve a medida que se aproxima un nuevo sistema.

En California, el Año Nuevo 2026 llega tras varios días de lluvias que mantienen la atención puesta en la evolución del clima. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

En el sur de California, una posible tormenta en el Pacífico frente a México podría aportar nubosidad e incluso algunas lluvias aisladas hacia el Día de Año Nuevo, aunque no se espera un río atmosférico significativo.

Además, los especialistas vigilan la posibilidad de vientos Santa Ana en los últimos días del año. Aun así, gracias a las lluvias recientes, el riesgo de incendios forestales se mantiene bajo, incluso si se presentan ráfagas intensas.

En el resto del país, Año Nuevo 2026 sin sobresaltos

Fuera de las nevadas en el norte, algunos chubascos en el Noroeste y el viento en sectores del sur de California, el clima no debería ser un problema para las celebraciones de Año Nuevo en la mayor parte del país.

Amplias áreas de alta presión sobre el interior del Oeste y el Sureste favorecerán tiempo seco y estable. Aunque las temperaturas no alcanzarán los niveles inusualmente altos de Navidad, millones de personas seguirán registrando valores por encima del promedio histórico, especialmente en las Rocosas y las Planicies.

En gran parte del país, el Año Nuevo 2026 se perfila con un clima sin complicaciones para celebrar y viajar. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Este patrón seco no será la mejor noticia para las estaciones de esquí del Oeste, pero sí facilitará viajes más fluidos por carretera y aire.

Eso sí, el invierno no dará tregua en el norte: el frío persistirá en el Medio Oeste y el Noreste más allá del feriado de Año Nuevo, con nuevas masas de aire frío descendiendo desde Canadá durante la primera semana completa de enero.

