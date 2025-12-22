A pocos días de celebrarse la Navidad en Estados Unidos , los pronósticos meteorológicos serán diferentes en diversas regiones. Mientras que algunas zonas presentarían cielos despejados y temperaturas cálidas, otros estados enfrentarán condiciones severas. A continuación, te revelaré más detalles a respecto.

Los pronósticos del tiempo en EE.UU. durante Navidad

Suoreste de EE.UU.

Según datos otorgados por Fox Weather , en el Suroeste del país se mantendrá la humedad, lo que significa que las lluvias se harán presentes en el centro y sur de California. Esto traería ciertas complicaciones a los viajeros que pretenden trasladarse por la ruta I-5 durante esta festividad.

También se prevén oleadas de humedad que podrían dispersarse por ciertos sectores de California y la región intermontana del Oeste. Por lo tanto, se incrementa el riesgo de inundaciones y nieve en las montañas de la Sierra Nevada y las Rocosas.

Noroeste de EE.UU.

Respecto a los estados que conforman la región Noroeste del país, la agencia pronostica lluvias, lo que sería habitual en esta época del año en dicha área, pero no generará alerta. Las ciudades que registrarán precipitaciones y posible nieve ligera hasta Navidad serían Seattle (Washington) y Portland (Oregón).

Además, las ciudades de Boise (Idaho), Missoula, Billings (pertenecientes a Montana), y Cheyenne (Wyoming) presentarán cielos parcialmente nublados en estos días.

Washington sería uno de los estados que presenciaría lluvias y nieve en Navidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Sureste de EE.UU.

La región del Sureste de este país registrará unos valores favorables. Es más, durante el 25 de diciembre, las ciudades que conforman esta región presentarán una combinación de sol y nubes, alcanzando temperaturas récords.

Las proyecciones meteorológicas indican que ciudades como Orlando y Miami, en Florida, junto con Jackson, en Mississippi, experimentarán una jornada cálida, con temperaturas que superarán los 77°F.

Noreste y Grandes Lagos

Caso contrario ocurre con el área del Noreste y parte de los Grandes Lagos. Fox Weather prevé que un sistema de tormentas se hará presente, trayendo consigo una mezcla de nieve y lluvia en la región. Sin embargo, es una alta probabilidad de que sus residentes aprecien una Navidad Blanca para el 25 de diciembre.

La ciudad de Nueva York registraría temperaturas de hasta 44°F. (Crédito: AFP) / ED JONES

Medio Oeste de EE.UU.

Los pronósticos indican que la región del Medio Oeste registrará climas agradables a días previos de Navidad. Aunque es posible la aparición de lluvias o nieve, no serán perjudiciales para aquellos que pretenden realizar viajes por carretera.

Para dicha jornada, se pronostica un ambiente gélido en tres ciudades de esta región, con temperaturas que se aproximan o incluso descenderán de los 0°. Las localidades afectadas serán Chicago (42°F), situado en Illinois, junto con Detroit (39°F) y Marquette (26°F), pertenecientes a Michigan.

Llanuras del Sur de EE.UU.

Esta región se mantendrá bajo la influencia de un sistema de alta presión hasta el 25 de diciembre, lo que garantiza condiciones climáticas estables. Aunque este fenómeno causaría ciertas dudas, los pronósticos señalan que el clima será agradable en los próximos días.

Un estado que presenciará un panorama cálido para dicha festividad será Texas. Las personas que residen en las ciudades de El Paso (76°F), Lubbock (82°F), Dallas (79°F), San Antonio (78°F) y Houston (80°F) serán las más beneficiadas.

