La cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo en Nueva York siempre genera una gran expectativa, debido a los distintos espectáculos que se desarrollan al aire libre. Sin embargo, la Gran Manzana podría ser afectada por las condiciones meteorológicas que se presentarían durante la Nochevieja. En caso planees despedir el 2025 en el Times Square, deberás conocer el panorama climático y las temperaturas que registrará esta ciudad para que elijas la vestimenta adecuada y disfrutes de esta festividad a todo dar.

Es importante mencionarte los pronósticos señalados por AccuWeather. Según este medio especializado en previsión meteorológica, la región Noreste registrará un clima gélido a vísperas del 2026; por su parte, la Costa Oeste del país recibirá lluvia antes de finalizar el presente año.

Regresando a los reportes meteorológicos de la ciudad de Nueva York, los expertos precisaron que esta área presentará un clima gélido, con posibilidades de ráfagas de nieve de hasta 24 km/h y temperaturas que descenderán a menos de 10°C.

Los pronósticos indican que la Gran Manzana contará con temperaturas por debajo de los 10 °C. (Crédito: OLGA FEDOROVA / EFE)

Si se realiza una comparación con la víspera del Año Nuevo pasada, las condiciones climáticas para dar la bienvenida al 2026 serán más "favorables", ya que se espera un panorama más seco.

A pesar de ello, la alerta se mantiene vigente. Por lo tanto, Elizabeth Danco, meteoróloga de AccuWeather, recomendó a aquellas personas que visitarán esta ciudad que usen ropa abrigadora en todo momento, pues podrían sufrir de hipotermia.

Cómo será el panorama climático en el Norte de Estados Unidos a vísperas de Año Nuevo

En áreas del Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Noreste y los Apalaches registrarán nieve por efecto lago antes de dar paso al Año Nuevo. Esto sería suficiente para crear condiciones complicadas para aquellos que pretenden realizar viajes por carreteras.

Respecto a las temperaturas en estas regiones, se prevén que oscilarán entre los 5 y 10°C, y posiblemente se mantendrán hasta el viernes 2 de enero del 2026.

El norte de Estados Unidos registraría nieve por efecto lago, según los recientes pronósticos. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Cómo cuidarme ante el clima frío en Nueva York a vísperas de Año Nuevo

Usa capas de ropa: es importante una primera capa térmica para que absorba la humedad, una segunda capa intermedia aislante y una capa exterior cortaviento.

es importante una primera capa térmica para que absorba la humedad, una segunda capa intermedia aislante y una capa exterior cortaviento. Cubre tus extremidades y rostro: es importante que uses prendas capaces de tapar orejas, boca, nariz, manos y pies.

es importante que uses prendas capaces de tapar orejas, boca, nariz, manos y pies. Bebe agua regularmente: es posible que te deshidrates. No trates de beber alcohol o cafeína, ya que aumentan el riesgo de hipotermia sin que lo notes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!