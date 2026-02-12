NASCAR ha tenido un comienzo de 2026 complicado con el clima, y parece que la tendencia podría continuar justo cuando se acerca su evento más esperado este domingo 15 de febrero: la Daytona 500. Después de que la exhibición Cook Out Clash en Bowman Gray Stadium, en Winston-Salem, Carolina del Norte, tuviera que posponerse varios días por una tormenta invernal que dejó varios centímetros de nieve en la costa este, ahora el foco está puesto en Daytona Beach, Florida.

Para el domingo, día de la carrera, los pronósticos muestran una probabilidad de lluvia cercana al 60%, lo que genera preocupación entre pilotos, equipos y fanáticos. No es la primera vez que la precipitación amenaza la icónica carrera: en lo que va del siglo, tres veces (2012, 2020 y 2024) la Daytona 500 se ha trasladado o completado el lunes debido al mal tiempo, y la historia reciente recuerda que incluso una demora de varias horas puede afectar la transmisión y la audiencia.

El historial de retrasos incluye la carrera de 2021, que se reanudó a las 9 p.m. y terminó poco después de la medianoche, marcando además las peores cifras de rating en la televisión para este evento. Con el clima entrando nuevamente en escena, los organizadores y los fanáticos estarán pendientes de cada actualización meteorológica para ver si la Daytona 500 podrá disputarse según lo planeado o si habrá cambios en el horario.

Los pronósticos de Florida ponen en alerta la Daytona 500 de NASCAR por posibles retrasos. | Crédito: Facebook / Daytona International Speedway

Pronóstico del tiempo para Daytona Beach, Florida

Aquí está el último pronóstico de AccuWeather para Daytona Beach, Florida:

Jueves, 12 de febrero: Parcialmente soleado, máxima de 66°F, mínima de 55°F. Probabilidad de precipitación: 15%.

Parcialmente soleado, máxima de 66°F, mínima de 55°F. Probabilidad de precipitación: 15%. Viernes, 13 de febrero: Parcialmente soleado y agradable, máxima de 70°F, mínima de 55°F. Probabilidad de precipitación: 8%.

Parcialmente soleado y agradable, máxima de 70°F, mínima de 55°F. Probabilidad de precipitación: 8%. Sábado, 14 de febrero: Nubes en aumento, máxima de 72°F, mínima de 60°F. Probabilidad de precipitación: 16%.

Nubes en aumento, máxima de 72°F, mínima de 60°F. Probabilidad de precipitación: 16%. Domingo, 15 de febrero: Mayormente nublado con posibilidad de tormenta por la tarde, máxima de 76°F, mínima de 55°F. Probabilidad de precipitación: 60%.

Mayormente nublado con posibilidad de tormenta por la tarde, máxima de 76°F, mínima de 55°F. Probabilidad de precipitación: 60%. Lunes, 16 de febrero: Sol abundante, máxima de 71°F, mínima de 53°F. Probabilidad de precipitación: 25%.

Detalles de la Daytona 500 2026

Fecha: Domingo, 15 de febrero

Domingo, 15 de febrero Hora de inicio: 2:30 p.m. ET

2:30 p.m. ET Lugar: Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida

Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida Televisión: Fox

Fox Streaming: Fubo (prueba gratuita), Sling

Fubo (prueba gratuita), Sling Defensor del título: William Byron

Fanáticos de NASCAR siguen el clima en Florida para ver si la Daytona 500 se disputa a tiempo. | Crédito: Facebook / Daytona International Speedway

Speedweek previo a la Daytona 500 (horarios ET)

Jueves, 12: America 250 Florida Duel | 7 y 8:45 p.m. | FS1

America 250 Florida Duel | 7 y 8:45 p.m. | FS1 Viernes, 13: Craftsman Truck Series Qualifying | 3 p.m. | FS1

Craftsman Truck Series Qualifying | 3 p.m. | FS1 Viernes, 13: Fresh from Florida 250 (Truck Series) | 7:30 p.m. | FS1

Fresh from Florida 250 (Truck Series) | 7:30 p.m. | FS1 Sábado, 14: O’Reilly Auto Parts Series Qualifying | 10 a.m. | CW

O’Reilly Auto Parts Series Qualifying | 10 a.m. | CW Sábado, 14: Daytona ARCA 200 (ARCA Menards Series) | Mediodía | Fox

Daytona ARCA 200 (ARCA Menards Series) | Mediodía | Fox Sábado, 14: United Rentals 300 (O’Reilly Auto Parts Series) | 5 p.m. | CW

United Rentals 300 (O’Reilly Auto Parts Series) | 5 p.m. | CW Domingo, 15: Daytona 500 | 2:30 p.m. | Fox

Con un clima incierto y la historia reciente en mente, pilotos y fanáticos se preparan para un domingo lleno de emoción, con la incertidumbre de si la carrera podrá comenzar a tiempo o si será necesario esperar hasta el lunes para vivir toda la acción de la Daytona 500.

