El feriado del 4 de julio llega este año con un panorama climático complejo para millones de estadounidenses. Mientras el país celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, gran parte del territorio estará bajo un intenso domo de calor que elevará las temperaturas por encima de los promedios históricos, al mismo tiempo que tormentas eléctricas y lluvias podrían afectar viajes, barbacoas y espectáculos de fuegos artificiales. Según AAA, unos 72,2 millones de personas recorrerán al menos 50 millas durante el periodo festivo, por lo que el clima se perfila como uno de los factores más importantes a considerar para quienes se desplacen por carretera o avión.

Resumen del pronóstico

Factor Pronóstico Calor extremo Temperaturas hasta 10 °F por encima del promedio en gran parte del centro y este de EE.UU. Tormentas Mayor riesgo desde Colorado y Nuevo México hasta Florida y la costa atlántica. Viajes Posibles retrasos aéreos y reducción de visibilidad en carreteras. Incendios y humo Riesgo elevado en el oeste de EE.UU. y posible deterioro de la calidad del aire. Zonas más secas El cuarto occidental del país tendrá menos lluvias, aunque con amenaza de incendios.

¿Dónde se sentirá más el calor?

Según el pronóstico de AccuWeather, el domo de calor continuará dominando buena parte del Medio Oeste y el Este, generando condiciones muy calurosas y húmedas. Las ciudades con máximas cercanas o superiores a los 90 °F incluyen:

Chicago

Minneapolis

Denver

Dallas

Nashville

Orlando

Atlanta

Las condiciones más extremas se esperan en Las Vegas y Phoenix, donde las temperaturas podrían superar ampliamente los 100 °F.

Quienes viajen durante el 4 de julio en Estados Unidos deberán estar atentos a posibles retrasos por las condiciones meteorológicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las tormentas podrían afectar los fuegos artificiales

Los meteorólogos vigilan un fenómeno conocido como “anillo de fuego”, en el que grupos de tormentas circulan alrededor del domo de calor. Estas tormentas suelen intensificarse durante la tarde y debilitarse por la noche, pero aun así podrían interrumpir celebraciones al aire libre y espectáculos de fuegos artificiales.

La franja con mayor probabilidad de tormentas el viernes 4 de julio se extenderá desde partes de Colorado y Nuevo México, pasando por el sureste, hasta Florida y la costa atlántica.

El peligro principal será la caída de rayos

Las autoridades recomiendan buscar refugio en interiores ante el primer trueno, ya que los rayos pueden desplazarse más de una docena de millas desde la tormenta.

Humo de incendios: otro factor a tener en cuenta

Aunque el oeste del país tendrá mejores posibilidades de tiempo seco, también enfrenta un aumento significativo del riesgo de incendios forestales, especialmente en la región de la Gran Cuenca y las zonas montañosas del interior.

El humo podría reducir la calidad del aire y la visibilidad no solo en el oeste, sino también a cientos o miles de millas hacia el este, dependiendo de la dirección de los vientos.

El humo de los incendios forestales en Miami-Dade podría seguir afectando la calidad del aire en distintas zonas del sur de Florida. | Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ciudades con clima más agradable

Las temperaturas más frescas del fin de semana festivo se concentrarán en:

La costa del Pacífico

El norte del estado de Nueva York

Nueva Inglaterra

En Los Ángeles, las máximas rondarán los 80 °F, mientras que en San Francisco se mantendrán cerca de los 70 °F.

En Nueva York, tras varios días de calor intenso, las temperaturas bajarán a mediados de los 80 °F. En Washington D. C., el ambiente seguirá muy cálido y húmedo, con máximas en los 90 °F y posibilidad de tormentas aisladas por la tarde.

Consejos para el feriado

Antes de salir

Revisa el pronóstico local antes de viajar.

Evita actividades intensas durante las horas de mayor calor.

Ten rutas alternativas si conducirás largas distancias.

Busca refugio inmediato si escuchas truenos.

Consulta posibles restricciones de fuegos artificiales por sequía o incendios.

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