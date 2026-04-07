En Nueva York, donde el metro, los buses y hasta los transbordos entre boroughs forman parte de la rutina diaria de millones de personas, cualquier cambio relacionado con el transporte escolar toca una fibra muy sensible. Para muchas familias hispanas en Brooklyn, Queens, el Bronx o Upper Manhattan, llevar a los hijos a la escuela no solo implica tiempo y organización, sino también un gasto que a fin de mes pesa más de lo que parece. Por eso, la nueva propuesta impulsada en el Concejo Municipal ha empezado a llamar la atención de padres, estudiantes y comunidades que dependen del sistema de transporte público para que la jornada estudiantil funcione sin complicaciones. La idea busca ampliar el acceso a tarjetas OMNY gratuitas para estudiantes y eliminar varias de las restricciones que hoy dejan fuera a miles de menores.

UNA PROPUESTA PARA CAMBIAR LAS REGLAS

Desde el Concejo Municipal, una coalición de 24 concejales encabezada por Joann Ariola presentó una iniciativa que podría modificar de forma importante el sistema actual. El objetivo es claro: ofrecer tarjetas OMNY gratuitas, universales y sin límite de viajes para todos los estudiantes.

La propuesta fue formalizada en una carta enviada el 27 de marzo de 2026 a la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, dos entidades decisivas para cualquier cambio que afecte la movilidad escolar.

En términos simples, lo que se busca es que el beneficio deje de depender de ciertos filtros que hoy excluyen a parte del alumnado.

¿QUÉ CAMBIARÍA CON LA MEDIDA?

Para entender mejor el alcance de la iniciativa, este cuadro resume la diferencia entre el sistema actual y la propuesta:

Aspecto Sistema actual Nueva propuesta Acceso Solo algunos estudiantes califican Todos los estudiantes Distancia mínima Más de 800 metros de la escuela Sin requisito de distancia Viajes diarios Hasta 4 viajes Viajes ilimitados Costo Gratuito con restricciones Gratuito y universal

El cambio no sería menor. Pasar de un esquema limitado a uno abierto podría transformar la forma en que miles de estudiantes se mueven por la ciudad, especialmente en una urbe como Nueva York, donde un trayecto en metro puede ser parte de la vida escolar desde temprano en la mañana hasta después de las actividades de la tarde.

Así son las OMNY Cards para estudiantes (Foto: MTA)

EL PROBLEMA DE FONDO

La discusión no gira solo en torno al transporte, sino también a la equidad. Según explicó Ariola, el sistema actual termina dejando a varios estudiantes en una situación desigual.

En la práctica, muchos chicos no solo usan el metro para ir a clases. También lo necesitan para entrenamientos, tutorías, programas extracurriculares, apoyo académico o actividades culturales, algo muy común en comunidades latinas donde la escuela muchas veces es también un espacio de integración y crecimiento familiar.

Dicho de otra manera, no se trata únicamente de llegar al aula. Se trata de poder participar en todo lo que ocurre alrededor de la escuela.

¿CÓMO FUNCIONA HOY OMNY?

OMNY ha ido reemplazando poco a poco a la clásica MetroCard, que durante décadas fue el símbolo del transporte público en Nueva York. Aunque el cambio tecnológico ya está en marcha, el acceso estudiantil sigue teniendo condiciones específicas.

Requisitos actuales:

Ser estudiante de una escuela pública, primaria o secundaria.

Vivir a más de 800 metros del centro educativo.

Estar registrado a través de la institución escolar.

Beneficios actuales:

Hasta 4 viajes diarios gratuitos.

Uso en metro y autobuses de la red de la MTA.

Recomendaciones de uso:

Consultar con el coordinador de transporte escolar.

Reportar daños de inmediato.

Evitar el contacto con imanes o dispositivos electrónicos.

INSPIRACIÓN EN OTRAS CIUDADES

La propuesta también toma fuerza porque, según Ariola, otras ciudades como Boston y San Francisco ya cuentan con sistemas de transporte gratuito e ilimitado para estudiantes.

Ese argumento busca mostrar que la medida no sería un experimento aislado, sino una política que ya ha funcionado en otros entornos urbanos importantes de Estados Unidos.

¿QUÉ IMPACTO TENDRÍA PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES?

Si la iniciativa avanza, los efectos podrían sentirse rápido en la vida cotidiana de muchas familias:

Mayor participación en actividades extracurriculares.

Reducción del gasto en transporte familiar.

Más equidad entre estudiantes.

Mayor independencia para los jóvenes.

En una ciudad donde muchos padres hacen malabares entre el trabajo, la escuela y los horarios del metro, un beneficio así podría representar un alivio real. Para una familia latina que vive en Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park, por ejemplo, no es lo mismo pagar cada viaje extra que tener la tranquilidad de que los hijos pueden moverse sin sumar otro costo al presupuesto.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte público más usado en los Estados Unidos (Foto: AFP)

UNA DISCUSIÓN QUE SIGUE ABIERTA

Por ahora, la iniciativa está en fase de propuesta y todavía deberá pasar por la evaluación de las autoridades correspondientes. Aun así, el debate ya está instalado y toca un tema muy concreto: cómo garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, dentro y fuera de la escuela.

Y en una ciudad como Nueva York, donde todo parece medirse en tiempo, distancia y costo, la pregunta sigue siendo bastante directa: ¿debería el transporte limitar las oportunidades educativas?

Pasajeros usando el servicio del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

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