La propuesta para crear “zonas libres de ICE” en el Condado de Los Ángeles surge en un contexto especialmente tenso para las comunidades migrantes, marcado por una ola de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se han intensificado en distintos puntos del país, incluyendo recientes operativos en Minnesota. En medio de ese clima de incertidumbre y temor, la Junta de Supervisores del condado decidió dar un paso al frente y avanzar con una iniciativa que busca proteger los espacios públicos bajo su administración, enviando un mensaje político y legal claro: las propiedades del condado no deberían ser utilizadas como escenario para acciones de ICE sin justificación específica.

Este martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó de manera unánime para avanzar en la promulgación de una ordenanza que crearía oficialmente estas llamadas “zonas libres de ICE”. El objetivo central es impedir que agencias federales de inmigración utilicen parques, edificios y otras propiedades del condado para realizar operativos migratorios.

La supervisora Hilda Solís explicó a Telemundo 52 que la medida está pensada para proteger esos espacios: “Esta ordenanza es para proteger a los lugares, las propiedades del condado. Entonces, por ejemplo, si ICE quiere ir a un parque, no pueden ir ahí sin tener un dato que dice que hay una acción federal”.

ICE enfrenta cuestionamientos en Los Ángeles por los alcances legales de las ordenanzas locales.

Además de limitar el uso de estas áreas para la aplicación de leyes migratorias, la propuesta contempla la instalación de señalización clara. Los letreros indicarían que el área es propiedad y está operada por el Condado de Los Ángeles y que no puede ser utilizada para operativos de inmigración, con la intención de dar mayor certeza tanto a residentes como a trabajadores del condado.

Tras el voto de apoyo, la Junta instruyó al asesor legal del condado para que redacte formalmente la ordenanza. El documento será presentado para una segunda lectura y una nueva votación dentro de 30 días. Si en esa instancia vuelve a ser aprobado, la ordenanza podría entrar en vigor en marzo.

La incógnita sobre si ICE acataría una ordenanza local

Una de las preguntas que más se repite en el debate público es si ICE realmente respetaría este tipo de ordenanzas locales. Al respecto, Solís sostuvo que el carácter legal del documento permitiría al condado actuar en caso de incumplimientos. “Va a ser una ordenanza, entonces los abogados del condado van a poner esta ordenanza que está ahí legalmente. Entonces, si hay un error de parte de ICE, podemos seguir a la corte”, afirmó.

ICE ha intensificado las operaciones migratorias en varias ciudades del EE.UU., lo que ha generado inquietud entre comunidades inmigrantes.

Desde el gobierno federal, la reacción no se hizo esperar. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la iniciativa como “ilegal e inaceptable”, argumentando que la aplicación de las leyes federales de inmigración es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, respaldada por la Constitución. En un comunicado, el DHS criticó duramente a los políticos de Los Ángeles que impulsan políticas santuario y aseguró que los agentes federales continuarán con su labor de arrestar a criminales, cuestionando cómo estas medidas beneficiarían a los residentes de la ciudad.

El debate sobre las “zonas libres de ICE” se da, además, mientras continúan operativos federales de inmigración en varios vecindarios del noreste de Los Ángeles. Se han reportado acciones en áreas como Cypress Park, Highland Park, Glassell Park, Eagle Rock y El Sereno, donde ya se registraron arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza. La situación ha generado preocupación en las comunidades locales, especialmente porque coincide con el regreso de muchos niños a la escuela.

