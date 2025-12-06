Una propuesta legislativa en Estados Unidos busca eliminar el reconocimiento de la doble nacionalidad . En caso de que esta medida entre en vigor, afectaría directamente a aquellas personas que poseen la ciudadanía estadounidense y la de otro país, obligándolas a desprenderse de ciertos beneficios y derechos asociados a una de ellas.

Conocida como la ‘Ley de Ciudadanía Exclusiva’, fue planteada por el senador republicano Bernie Moreno, con el propósito de que el ciudadano elija “exclusivamente” la nacionalidad estadounidense por encima de cualquier otra. Cabe resaltar que la actual ley federal permite que un ciudadano tenga la doble nacionalidad.

Entre los puntos planteados en esta propuesta, la persona tendrá que elegir entre la nacionalidad estadounidense y cualquier otra. Además, los ciudadanos americanos que soliciten una ciudadanía extranjera, perderán automáticamente su nacionalidad de origen.

Por lo tanto, las personas con doble nacionalidad o que pretender acceder a la ciudadanía estadounidense entrarían en una situación de incertidumbre, ya que desearían aprovechar los beneficios y derechos que les otorgan ambas naciones.

Qué beneficios y derechos estarían en riesgo de aprobarse la Ley de Ciudadanía Exclusiva

Poseer doble nacionalidad, incluida la ciudadanía estadounidense, ofrece ventajas considerables. Entre ellas, se encuentran la posibilidad de viajar sin visa entre ambos países, usando solo el pasaporte correspondiente; y residir legalmente tanto en EE.UU como en el país de origen sin necesidad de permisos especiales.

Además, en ambas naciones accederías a servicios sociales (educación, salud públicas, pensiones), a mayores oportunidades laborales, derechos de propiedad y residencia, y protección consular en casos de emergencia.

En caso tengas la nacionalidad estadounidense, obtendrías derechos exclusivos. Estos incluyen:

Votar y aspirar a cargos públicos.

Posibilidad de laborar en el Gobierno.

Solicitar ciudadanía para hijos menores.

Acceder a becas y fondos gubernamentales.

Permanecer en EE.UU. sin temor a la deportación.

