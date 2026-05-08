La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó y, en el área de Nueva York y Nueva Jersey, la expectativa va mucho más allá de la cancha. Mientras millones de fanáticos esperan vivir una fiesta deportiva que promete llenar estadios, hoteles y calles con visitantes de todo el mundo, también crece una preocupación muy cotidiana para quienes toman el tren, manejan hacia Manhattan o dependen del transporte público para llegar al trabajo: el caos que podría desatarse en plena rutina laboral. En una región donde ya es común hacer malabares entre el metro, el NJ Transit, el PATH y los embotellamientos de hora pico, cualquier evento de esta magnitud puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, especialmente para la comunidad latina que trabaja en limpieza, construcción, restaurantes, bodegas, oficinas y servicios en general. Por eso, las autoridades locales ya empezaron a lanzar una recomendación que suena cada vez con más fuerza: trabajar desde casa en los días más complicados del torneo, si el empleo lo permite.

Mira también: Las restricciones en Penn Station durante el Mundial

La advertencia no vino de un organismo menor. La propia Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey pidió a quienes no tengan que asistir a los partidos que eviten desplazarse y hagan home office para reducir la presión sobre el sistema de movilidad del área metropolitana.

LAS FECHAS MÁS CRÍTICAS

De acuerdo con funcionarios de transporte, hay jornadas específicas en las que la congestión podría alcanzar niveles históricos. El problema principal es que varios encuentros programados en el MetLife Stadium coincidirán con las horas de mayor tráfico laboral entre ambos estados.

Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, fue clara durante una conferencia de prensa al pedir que quienes no vayan a los partidos permanezcan en casa siempre que sea posible.

Días con mayor riesgo de congestión en Nueva Jersey durante el Mundial 2026:

Fecha Partido Hora Impacto esperado 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos 6:00 p.m. Inicio de operaciones masivas y alta llegada de turistas. 16 de junio de 2026 Francia vs. Senegal 3:00 p.m. Coincide parcialmente con horario laboral. 22 de junio de 2026 Noruega vs. Senegal 8:00 p.m. Fuerte movimiento en transporte antes y después del trabajo. 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania 4:00 p.m. Congestión en plena hora pico de salida de oficinas. 27 de junio de 2026 Panamá vs. Inglaterra 5:00 p.m. Saturación esperada en trenes y carreteras. 30 de junio de 2026 Ronda de 32 5:00 p.m. Una de las jornadas más críticas del torneo. 5 de julio de 2026 Octavos de final 4:00 p.m. Gran afluencia de aficionados internacionales. 19 de julio de 2026 Final del Mundial 2026 3:00 p.m. Máxima presión sobre transporte y seguridad regional.

Las autoridades calculan que más de un millón de visitantes llegarán al área de Nueva York y Nueva Jersey durante el torneo. Eso significa más presión sobre el metro, autobuses, trenes, restaurantes, hoteles y calles de Manhattan, Queens, el Bronx y zonas cercanas, donde cada verano ya se siente el movimiento de turistas, eventos y actividades deportivas.

EL PESO DEL METLIFE STADIUM

Aunque muchos partidos del Mundial se jugarán en distintas ciudades de Estados Unidos, el MetLife Stadium será uno de los principales epicentros del torneo. El recinto albergará ocho encuentros, incluida la gran final del 19 de julio de 2026.

Para quienes viven o trabajan en la zona, el desafío no será solamente deportivo. Se espera que alrededor de 40 mil aficionados utilicen transporte público en cada partido para llegar al estadio, una cifra que pone enorme presión sobre sistemas que normalmente ya operan al límite.

Además, expertos en movilidad urbana como Sam Schwartz consideran que el home office será una de las medidas más efectivas para reducir el impacto durante esas semanas.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, torneo que cambiará momentáneamente el nombre del recinto a New York New Jersey Stadium (Foto: AP) / Adam Hunger

RESTRICCIONES EN PENN STATION

Uno de los puntos más delicados será la operación de Penn Station, una de las estaciones más transitadas del país.

Las autoridades informaron que, durante los días de partido, ciertas áreas vinculadas a NJ Transit estarán restringidas únicamente para personas con entradas oficiales al Mundial.

Cambios importantes que debes tener en cuenta:

El acceso a zonas específicas de Penn Station estará limitado cuatro horas antes de cada partido.

Las restricciones continuarán hasta tres horas después del final del encuentro.

No habrá estacionamiento general disponible cerca del estadio.

Las autoridades desaconsejan usar servicios como Uber o Lyft debido a la congestión prevista.

Se impulsará el uso de rutas oficiales y transporte público controlado.

También llamó la atención el precio especial del transporte hacia el estadio. El boleto ida y vuelta de NJ Transit desde Nueva York al MetLife Stadium costará alrededor de US$150, muy por encima de la tarifa habitual.

Comparación de tarifas:

Servicio Precio habitual Precio durante el Mundial NJ Transit Nueva York – MetLife Stadium US$12.90 US$150

El aumento refleja tanto la demanda extraordinaria como la necesidad de controlar el flujo de pasajeros durante el torneo.

Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)

EL IMPACTO EN MANHATTAN

Otro punto que preocupa a las autoridades es el posible impacto en zonas clave de Manhattan, especialmente en Midtown.

La Metropolitan Transportation Authority advirtió que podrían registrarse desvíos, cancelaciones, retrasos y estaciones temporalmente saturadas entre las calles 34 y 59, incluyendo conexiones hacia el West Side Highway y la FDR Drive.

En términos prácticos, eso significa que incluso quienes no tengan interés en el Mundial podrían verse afectados en su rutina diaria simplemente por intentar cruzar la ciudad, llegar a sus trabajos o regresar a casa después de una jornada larga.

UN ANTECEDENTE QUE SIGUE PRESENTE

Las agencias de transporte recuerdan constantemente lo ocurrido durante el Super Bowl XLVIII, cuando el MetLife Stadium recibió a miles de aficionados y varias líneas de tren y autobús colapsaron por la demanda.

Esa experiencia sirvió para diseñar el nuevo plan logístico rumbo al Mundial 2026, aunque las autoridades reconocen que el desafío ahora será todavía mayor debido al volumen internacional de visitantes.

Por eso, para muchos trabajadores de la comunidad latina en Nueva York y Nueva Jersey, la recomendación parece bastante simple: si tienes la posibilidad de trabajar desde casa durante los días de partido, probablemente será la opción más práctica para evitar horas de retrasos y complicaciones en el transporte.

El Metro de Nueva York también podría colapsar por la alta demanda (Foto: AFP)

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