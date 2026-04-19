A pocos meses de desarrollarse la Copa del Mundo de la FIFA 2026 , uno de los eventos deportivos más importantes del deporte rey, se está debatiendo en Estados Unidos sobre la seguridad de los aficionados extranjeros que llegarán al país para alentar a sus respectivas selecciones. Existe una alerta por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los estadios sede . Ante este posible escenario, se lanzó una propuesta legislativa que pretende limitarlos en estos recintos deportivos y sus alrededores. A continuación, te brindaré más detalles de esta iniciativa.

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Se trata del proyecto de ley H.R.7896, conocido como ‘Save The World Cup Act’, el cual fue impulsado por tres legisladores demócratas del país: LaMonica McIver, Eric Swalwell y Bennie Thompson. Su finalidad es crear un ambiente seguro para aquellos que asisten a los encuentros que se desarrollarán en EE.UU. como parte del Mundial.

Mediante esta propuesta, se pretende prohibir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) utilizar recursos financieros para ejecutar redadas durante este evento .

Se pretende que los fondos se limiten específicamente a una zona de una milla (1,6 kilómetros) a la redonda de cualquier estadio donde se dispute un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 o de las áreas habilitadas para el FIFA Fan Festival.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU., impulsó la presencia de ICE en las calles para detener a inmigrantes indocumentados. (Crédito: Octavio JONES / AFP) / OCTAVIO JONES

Habrá excepciones que permitirá la intervención de ICE

Aunque el proyecto de ley contempla la prohibición del uso de recursos federales para tareas migratorias, esta restricción quedaría sin efecto en caso ocurran situaciones de emergencia que requieran la intervención de estos agentes migratorios, tales como:

Exista riesgo inminente de muertes, violencia o daño físico hacia una persona.

Exista peligro inminente para la seguridad nacional de EE.UU.

Es necesario la intervención de un individuo que represente un riesgo para la seguridad nacional.

Peligro de destrucción de evidencia que sea importante para un caso criminal en curso.

ICE podrá realizar intervenciones en estos estadios si detecta que la seguridad nacional del país está en riesgo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

La propuesta ya se encuentra en la primera fase del proceso legislativo; sin embargo, aún necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes, Senado y el presidente Donald Trump. De aprobarse, se promulgará dicha ley.

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