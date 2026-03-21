Si alguna vez has visto imágenes de Nueva York de noche, seguro te ha impresionado ese brillo constante que parece no apagarse nunca, con Manhattan iluminada como si fuera un set de película y barrios como Queens, el Bronx o Brooklyn bañados en luces de letreros, bodegas abiertas hasta tarde y canchas donde todavía se escucha gente jugando. Por algo le dicen “La Ciudad Que Nunca Duerme”. Para muchos latinos que viven allí, esa imagen está muy ligada a nuestra rutina: salir tarde del trabajo, pasar por el deli de la esquina a comprarnos algo rápido, esperar el subway en estaciones que casi siempre están encendidas o caminar por avenidas que parecen de día, aunque sea medianoche. Pero justamente ese exceso de luz es el que ahora está en el centro de un debate que podría cambiar por completo la vida nocturna en todo el estado, desde los rascacielos de Midtown hasta los pequeños negocios familiares en vecindarios hispanos, con una propuesta que busca que varias luces se apaguen a las 11 de la noche para reducir la contaminación lumínica, ahorrar energía y, de paso, recuperar el cielo estrellado que casi nadie alcanza a ver sobre la ciudad.

En Nueva York se está discutiendo una propuesta que, a simple vista, suena drástica: apagar ciertas luces a las 11 de la noche. La iniciativa ya está generando conversación entre autoridades, residentes, ambientalistas y también entre comunidades latinas, porque no solo apunta a reducir el consumo energético, sino también a recuperar algo que muchos sienten perdido: el cielo nocturno y la posibilidad de ver estrellas incluso viviendo en la gran ciudad.

Nueva York es conocida como "La Ciudad Que Nunca Duerme" y algo que lo refrenda son las luces de sus edificios (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

¿DE QUÉ TRATA LA LEY DE “CIELOS OSCUROS”?

El proyecto, conocido como Ley de Protección de los Cielos Oscuros (Dark Skies Protection Act), fue impulsado por el senador estatal Brad Hoylman-Sigal y la asambleísta Deborah Glick en Albany. La idea central es bastante clara: reducir la contaminación lumínica en todo el estado de Nueva York, haciendo que la iluminación sea más eficiente, menos invasiva y más respetuosa con el entorno, incluyendo a la fauna y a las personas que viven en barrios muy iluminados.

En palabras simples, lo que buscan es que la iluminación siga cumpliendo su función de seguridad y actividad económica, pero sin convertir la noche en un “día permanente” que afecta el descanso, el ambiente y hasta la forma en que se sienten los vecindarios.

Principales medidas propuestas:

Iluminación dirigida: Todas las luces exteriores deberán ser “apantalladas” (shielded), es decir, diseñadas para apuntar hacia abajo y evitar que se proyecten directamente al cielo o se derramen hacia las ventanas de otras viviendas.

Todas las luces exteriores deberán ser “apantalladas” (shielded), es decir, diseñadas para apuntar hacia abajo y evitar que se proyecten directamente al cielo o se derramen hacia las ventanas de otras viviendas. Apagado nocturno obligatorio: Instalaciones recreativas al aire libre, como canchas deportivas, anfiteatros y otros espacios similares, deberán apagar sus luces entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., salvo que haya eventos en curso.

Instalaciones recreativas al aire libre, como canchas deportivas, anfiteatros y otros espacios similares, deberán apagar sus luces entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., salvo que haya eventos en curso. Sistemas automáticos: Muchas luces exteriores que no estén reguladas podrán seguir usándose solo si cuentan con sensores de movimiento o temporizadores que las apaguen de forma automática durante la noche.

Muchas luces exteriores que no estén reguladas podrán seguir usándose solo si cuentan con sensores de movimiento o temporizadores que las apaguen de forma automática durante la noche. Fecha clave: La implementación total de los cambios en la forma de iluminar está prevista para el 1 de enero de 2028, lo que da algunos años para que hogares, comercios y municipios se adapten.

¿POR QUÉ SE QUIERE APAGAR LA LUZ?

Puede sonar exagerado, pero hay varias razones de peso detrás de esta propuesta, y ahí es donde la conversación se vuelve más interesante para quienes vivimos en la ciudad y en sus suburbios.

En Nueva York, como en muchas grandes urbes de Estados Unidos, la contaminación lumínica genera ese brillo permanente que tapa las estrellas, afecta a las aves que migran de noche y, además, se traduce en un gasto energético innecesario que también termina impactando el bolsillo de familias y negocios. Estudios a nivel nacional han encontrado que comunidades hispanas y otros grupos minoritarios suelen estar más expuestos a niveles altos de luz artificial en sus vecindarios, lo que abre también un debate sobre justicia ambiental.

IMPACTOS QUE BUSCA REDUCIR

Contaminación lumínica: Ese brillo constante (skyglow) que impide ver las estrellas y hace que el cielo sobre la ciudad se vea gris o anaranjado en lugar de oscuro.

Ese brillo constante (skyglow) que impide ver las estrellas y hace que el cielo sobre la ciudad se vea gris o anaranjado en lugar de oscuro. Afectación a la salud: La luz artificial excesiva, especialmente durante la noche, puede alterar los ritmos de sueño y la producción de melatonina, impactando descanso y bienestar.

La luz artificial excesiva, especialmente durante la noche, puede alterar los ritmos de sueño y la producción de melatonina, impactando descanso y bienestar. Desperdicio energético: Se consume electricidad de forma innecesaria al mantener iluminadas áreas que no lo requieren toda la noche, lo que implica más costos y más emisiones asociadas.

Se consume electricidad de forma innecesaria al mantener iluminadas áreas que no lo requieren toda la noche, lo que implica más costos y más emisiones asociadas. Daño a la fauna: Especialmente a aves migratorias que se desorientan con las luces de edificios y estructuras altas, algo muy visible en el corredor migratorio que pasa por Nueva York.

Te lo pongo en un cuadro sencillo:

Problema Consecuencia Exceso de luz Cielos sin estrellas y pérdida del cielo nocturno como referencia natural. Luz nocturna constante Alteración del sueño y posible impacto en la salud a largo plazo. Iluminación innecesaria Mayor gasto energético y facturas de luz más altas de lo que deberían. Edificios iluminados Colisión y desorientación de aves migratorias durante la noche.

¿NUEVA YORK SE QUEDARÁ A OSCURAS?

Aquí es donde muchos se preocupan, pero la respuesta corta es: no. El proyecto contempla varias excepciones importantes para evitar riesgos o afectar actividades clave, especialmente en una ciudad que nunca ha sido famosa por “apagarse” temprano y donde mucha gente trabaja en turnos de noche, sale tarde del restaurante, de la bodega o de limpiar oficinas en Manhattan.

Excepciones contempladas:

Seguridad pública: Policía, bomberos y servicios médicos de emergencia no se verán afectados; la iluminación esencial para responder a emergencias se mantiene.

Policía, bomberos y servicios médicos de emergencia no se verán afectados; la iluminación esencial para responder a emergencias se mantiene. Infraestructura crítica: Aeropuertos, autopistas y otras infraestructuras consideradas críticas seguirán con su iluminación por razones de seguridad y operación.

Aeropuertos, autopistas y otras infraestructuras consideradas críticas seguirán con su iluminación por razones de seguridad y operación. Zonas especiales: Lugares icónicos como Times Square podrían tener reglas distintas debido a su importancia económica y turística, aunque detalles específicos se definirían con regulaciones y permisos.

Lugares icónicos como Times Square podrían tener reglas distintas debido a su importancia económica y turística, aunque detalles específicos se definirían con regulaciones y permisos. Patrimonio cultural: Monumentos históricos y ciertos edificios emblemáticos podrán solicitar permisos especiales para mantener encendida parte de su iluminación decorativa.

Para quienes viven en vecindarios hispanos de Queens, el Alto Manhattan, el Bronx o Brooklyn, la idea no es apagar las calles y dejar todo en penumbra, sino ajustar la intensidad, dirección y horarios para que la luz sirva, pero no invada cada ventana toda la noche.

Nueva York es una ciudad con muchos anuncios con luces que jalan la atención de los peatones (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

¿EN QUÉ ETAPA ESTÁ LA PROPUESTA?

Ahora mismo, el proyecto está siendo evaluado en el Comité de Conservación Ambiental en Albany, dentro del proceso legislativo del estado de Nueva York. Eso significa que todavía no es ley, pero ya entró en una fase clave de discusión en la que pueden sumarse apoyos, críticas y posibles ajustes al texto original.

Algo importante que no se suele mencionar tanto es que esta iniciativa no aparece de la nada: en distintas partes de Estados Unidos ya se están impulsando medidas similares para proteger los “cielos oscuros”, y algunos municipios dentro del propio estado de Nueva York han adoptado normas sobre iluminación exterior en los últimos años. Para las comunidades latinas que siguen de cerca temas de vivienda, calidad de vida y justicia ambiental, este tipo de proyectos se conecta con otras discusiones sobre ruido, calidad del aire y acceso a espacios más saludables.

LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

Si esto avanza, no solo cambiaría la forma en que se ve la ciudad por la noche, sino también cómo se vive, especialmente para quienes están acostumbrados a que siempre haya luz afuera de su edificio, de la cancha del barrio o del negocio de la esquina. Puede que al inicio resulte extraño imaginar una ciudad como Nueva York con menos luz, pero también abre la puerta a beneficios que van desde el ahorro energético hasta la posibilidad de volver a ver un cielo estrellado en ciertas noches despejadas, algo que muchos solo han experimentado cuando salen de la ciudad.

Para la comunidad hispana, el debate pasa por varios puntos: seguridad, economía de los pequeños comercios, descanso después de jornadas largas y el impacto en los barrios donde ya hay una sensación de vigilancia constante por la cantidad de reflectores y postes. Al final, la discusión no es solo sobre apagar luces, sino sobre encontrar un equilibrio entre modernidad, sostenibilidad y calidad de vida en una de las ciudades más intensas del mundo, un tema que probablemente veremos replicarse en muchas otras urbes de Estados Unidos en los próximos años.

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