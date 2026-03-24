¿Te has preguntado alguna vez qué tan sostenible es el sistema de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos, especialmente si piensas jubilarte o si tus papás ya dependen de ese cheque cada mes? Esta pregunta ya no es solo tema de economistas o políticos en Washington D.C.; se ha vuelto parte de las conversaciones cotidianas de muchas familias hispanas, desde quienes trabajan en construcción o limpieza, hasta profesionales que llevan décadas cotizando en este país. En ciudades con gran presencia latina como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago, es el principal ingreso de millones de abuelos y jubilados que ayudan a pagar la renta, el supermercado o hasta apoyan a hijos y nietos. Y no es un tema menor: estamos hablando de uno de los programas más importantes para la estabilidad económica de los adultos mayores, de personas con discapacidad y de quienes quedan viudos o huérfanos después de la muerte del principal sostén del hogar.

En medio de ese escenario, ha comenzado a discutirse una propuesta que, a simple vista, puede sonar polémica: poner un límite a los pagos más altos que reciben algunos jubilados. La idea viene impulsada por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB), un organismo no partidista que analiza las finanzas públicas en Washington. Pero, ¿qué significa realmente esto, cómo funcionaría ese límite y a quién podría afectar en la comunidad hispana que vive y trabaja en Estados Unidos?

¿POR QUÉ SE HABLA DE LIMITAR LOS PAGOS?

Te lo explico de forma directa: el sistema está bajo presión. Cada vez hay más personas jubiladas y menos trabajadores aportando. Ese desequilibrio no es nuevo, pero se ha intensificado con el paso del tiempo, en parte porque la generación del baby boom está entrando de lleno a la jubilación.

Para que tengas una idea clara, mira este cuadro:

Indicador 2010 2025 Personas mayores de 65 años 43 millones 68 millones Relación trabajadores por jubilado 2,9 por 1 2,7 por 1

Este cambio ha puesto contra las cuerdas al sistema. De hecho, diversos análisis advierten que el Seguro Social podría enfrentar problemas de solvencia en menos de siete años. Si no se hace nada, la ley obligaría a aplicar un recorte automático cercano al 24% en los beneficios, lo que impactaría tanto a jubilados de larga data como a quienes apenas empiezan a planear cuándo pedir sus beneficios.

Millones de beneficiarios del Seguro Social podrían perjudicarse si se disminuyen los pagos (Foto: AFP)

EL “LÍMITE DE SEIS CIFRAS”: ¿EN QUÉ CONSISTE?

Aquí entra en juego la propuesta del CRFB. La idea central es establecer un tope a los beneficios más altos, algo que han denominado el “Límite de Seis Cifras”.

En términos simples:

Una pareja jubilada no podría recibir más de US$100,000 al año.

Una persona soltera tendría un máximo de US$50,000 anuales.

Hoy, aunque no es lo común, sí existen casos en los que los beneficios superan esas cifras, especialmente entre quienes tuvieron ingresos altos durante toda su vida laboral, cotizaron por muchos años y retrasaron su jubilación hasta los 67 años o más.

Situación Monto mensual aprox. Monto anual aprox. Máximo actual individual US$5,181 Más de US$67,000 Pareja con beneficios máximos — Más de US$130,000 Límite propuesto individual — US$50,000 Límite propuesto pareja — US$100,000

En otras palabras, la gran mayoría de los beneficiarios —incluyendo muchos trabajadores latinos que han tenido salarios más modestos o trabajos por horas— no llegaría a esos montos, pero sí vería cambios indirectos si el sistema se vuelve más estable a largo plazo.

¿CUÁNTO DINERO SE PODRÍA AHORRAR?

Aquí es donde la propuesta gana peso en el debate. Según los cálculos del CRFB:

Se podrían ahorrar entre 100.000 y 190.000 millones de dólares en 10 años.

El límite podría cubrir alrededor de una quinta parte del déficit del sistema.

En escenarios más estrictos, incluso entre un 25% y un 50% del déficit.

Además, hay un dato clave: la mayor parte de estos ajustes recaería en los jubilados con mayores ingresos. Se estima que, para 2060, entre el 60% y el 90% de los ahorros provendrían del grupo con más recursos, es decir, de quienes hoy están en la parte más alta de la escala de beneficios.

¿QUIÉNES GANARÍAN CON ESTE CAMBIO?

Aunque pueda parecer solo un recorte, la propuesta también tiene un componente redistributivo. Es decir, busca beneficiar a quienes reciben menos.

Posibles efectos positivos:

Entre el 70% y el 80% de los beneficiarios de menores ingresos verían aumentos.

El grupo más vulnerable podría recibir incrementos de entre 4% y 25% hacia 2060.

La lógica detrás de esto es bastante clara: limitar los beneficios más altos permitiría reforzar los pagos de quienes más dependen del sistema, incluyendo a muchos trabajadores hispanos que han tenido empleos con salarios bajos o inestables, ya sea en restaurantes, servicios de limpieza, agricultura, delivery o construcción.

UN SISTEMA GENEROSO FRENTE A OTROS PAÍSES

Otro punto interesante —y que pocas veces se menciona— es cómo se compara Estados Unidos con otros países. Hoy, el Seguro Social estadounidense ofrece beneficios máximos considerablemente más altos que en otras economías desarrolladas:

Estados Unidos: más de US$93,000 anuales por pareja (en promedio alto).

Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda: entre US$30,000 y US$36,000.

Incluso en países como Francia o Japón, los montos máximos son más bajos.

Esto alimenta el argumento de quienes creen que hay margen para ajustar los beneficios más altos sin afectar la esencia del sistema. Sus defensores sostienen que, si se protege el piso mínimo y se contiene la parte más alta, se puede sostener mejor el programa en el tiempo.

Millones de beneficiarios dependen de estos pagos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA COMUNIDAD HISPANA

Para muchas familias latinas, el cheque del Seguro Social no es solo un ingreso individual, sino un apoyo para todo el hogar. En barrios con alta presencia hispana es común que los abuelos aporten parte de su beneficio para pagar la hipoteca, ayudar con la guardería de los nietos o cubrir gastos médicos que el seguro no paga.

Por eso, cualquier cambio en el sistema genera preocupación:

Entre quienes están cerca de la jubilación y han trabajado décadas con ITIN o Social Security Number.

Entre los que ya reciben beneficios y temen recortes generales.

Entre adultos jóvenes que se preguntan si el programa seguirá existiendo cuando llegue su turno.

Aunque el “límite de seis cifras” afectaría sobre todo a beneficiarios con ingresos muy altos, el debate abre la puerta a otras reformas que sí podrían tocar de forma directa a la clase trabajadora, incluyendo a gran parte de la comunidad hispana.

ENTONCES, ¿ES UNA BUENA IDEA?

Aquí no hay una respuesta única. Por un lado, la propuesta intenta evitar un problema mayor: recortes generalizados que afectarían a todos los jubilados si el fondo del Seguro Social entra en números rojos. Por otro, abre un debate sensible sobre hasta qué punto es justo limitar beneficios a quienes más aportaron durante su vida laboral.

Lo que sí está claro es que el tema ya está sobre la mesa en espacios como el Congreso, comités presupuestarios y organizaciones de defensa de los jubilados. Y, siendo honestos, es muy probable que en los próximos años veamos más propuestas similares, combinando recortes a los beneficios más altos, posibles aumentos de impuestos a ingresos elevados y ajustes graduales en la edad de jubilación.

Si estás siguiendo este tema, vale la pena hacerlo de cerca. Porque, aunque hoy parezca lejano, las decisiones que se tomen sobre el Seguro Social terminarán afectando a varias generaciones, incluyendo a quienes hoy trabajan largas jornadas, envían remesas a sus países de origen y sueñan con una jubilación más tranquila aquí en Estados Unidos.

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